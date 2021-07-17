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Валерий Овчинников: Сборная - электрический стул, а Бердыеву терять нечего, остальным - есть
17 июля 15:36
автор: Юрий Волохов
автор фото: "Советский спорт"

Валерий Овчинников: Сборная - электрический стул, а Бердыеву терять нечего, остальным - есть

Известный в 90-е годы тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников считает, что Курбан Бердыев в данной ситуации оптимальный вариант для сборной России.

- Валерий Викторович, видимо, Курбан Бердыев возглавит сборную России. Оптимальный вариант? Остальные тренеры, чьи фамилии фигурировали, все при деле.
- Ну, вы же сами сказали, что Слуцкий, Карпин, Семак все при деле, успешно работают. Зачем им рисковать? Идти на три месяца на такую долность, и если на ЧМ не пробьются, потеряют работу и в клубе, и в сборной. Я уж не говорю про морально-психологические издержки. Зачем им это надо?

А Бердыеву терять нечего. Что такое «Кайрат»? Да и не тренером он там работал – консультантом. Человек два года назад выпал из обоймы, и тут предлагают сборную. Ну, кто ж откажется в такой ситуации, как у Бердыева? И важно, что свой – не заморский.

- Ну, да - почти свой.
- Главное - чтобы концепция футбола у него была современной, атакующей, как нравится нашим болельщикам.

- Ну, с этим как раз у Бердыева не все гладко. В атакующий футбол его команды никогда не играли, за что тренера всегда сильно критиковали.
- Ну, это когда было? Может, человек пересмотрел свою концепцию, и теперь вместо автобуса мы увидим «Порше».

- Зато авторитет у Бердыева серьезный, гайки он, если надо подкрутит.
- Если надо. Но не думаю, что он будет искать конфликты. Бердыев человек восточный, не любит конфликтов. Пока мы дергаемся, он потихоньку в углу четки перебирает и что-то себе думает. Дай Бог, чтобы у него все сложилось.

- А представляете, выведет сборную в Катар. Станет героем, и договор долгосрочный подпишет.
- Это нормально, такова тренерская жизнь. Такой шанс Бердыеву дали, который редко кому в его ситуации выпадает. Просто так сложилось, что все шарахались от этой должности. Все при деле, и садиться на этот электрический стул с табличкой «главный тренер сборной России»» желающих особо не было. Да, я и не думаю, что кому-то еще сильно предлагали.

источник: «Советский спорт»
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