Кто-нибудь может объяснить мне, чем Бердыев и Семин лучше Виктора Тихонова?

Не устаю поражаться, как же в отечественном ногомяче все запущено! Объясняешь русским языком, что, если задача не решается каким-то определенным методом, нужно искать другой – никто не слышит. Люди, что с вами? Почему вы все такие зашоренные? Почему не видите, что уже почти 30 лет вращаетесь в замкнутом круге? Это даже русской рулеткой не назвать! Это, извините за прямоту, форменное тупоумие.

Окей, не верите мне, послушайте Альберта Эйнштейна и Максима Максимова. Тренер по стрельбе мужской команды России по биатлону давеча красочно рассказал о деталях предсезонного сбора в Кавголове:

- Сильно ли изменилась программа стрелковой подготовки? Как сказал Эйнштейн: «Самая большая глупость – это делать то же самое и надеяться на другой результат». Конечно, мы изменили программу с учетом и индивидуальных особенностей и задач каждого спортсмена. Кому-то нужно подтянуть скорость стрельбы, кому-то процент попадания, у кого-то страдает реализация и т.д.

Ну что тут неясного?! Если российские футболисты не умеют играть, как биатлонисты стрелять, какой смысл уже третье десятилетие бесконечно тасовать тренеров, которые встречаются с долларовыми миллионерами РПЛ несколько раз за год? Очевидно, что нужно менять программу. Или систему. Всего устройства отечественного футбола. С четким календарным планом: с чего начинаем, куда идем, какими методами будем достигать цели и т.д. Расписываем все до мельчайших подробностей с указанием ответственных и времени исполнения. Ну чего я тут распинаюсь, мусолю прописные истины? Если РФС элементарно лень или недосуг заниматься развитием, попросите Максима Максимова вашу работу за вас выполнить. Денег же в нашем государственном футболе куры не клюют!

Не могу понять, куда футбольное сообщество несется аки полоумное? Ну остановитесь вы хотя бы на час. Успокойтесь. Оглянитесь. Сложите единицу с единицей. Получите ответ, обмозгуйте его, а потом уже рубите головы и сжигайте мосты.

Объясните мне, чего вы добились, сожрав с потрохами Черчесова? Человека, который три года назад на ЧМ-2018 и сейчас в отборе к Евро-2020 доказал свою безусловную профпригодность и высшую квалификацию. Человека, который досконально знает возможности всех сборников и ближайшего резерва. Человека, который пропустил через себя два главных футбольных турнира, а значит, допущенных ошибок не повторит или, по крайней мере, все для этого сделает. Человека, который не боится ответственности, не прячется за спины подопечных и всегда готов держать ответ перед СМИ и болельщиками. Человека, который никогда не поступится принципами и не будет всеми силами держаться за хлебное место, если его здесь не хотят, если ему не доверяют. Человека, который, наконец, как тренер в самом соку, на пике карьеры…

Но нет! Популистской РФС, судя по ее деяниям, на законы жизни банально плевать. Влегкую схарчили недавнего национального кумира-орденоносца, чем своими же руками загнали себя в жуткий цугцванг. Любому Митрофанушке ясно, что после позорной отставки Станислава Саламовича любое новое решение хуже предыдущего – классический ужас без конца.

На смену Черчесову нарисовались две кандидатуры – неработающего тренером три года Бердыева, которому в августе стукнет 69, и 74-летнего Семина. И пошла писать губерния! Не-е. Автор теории относительности нам не указ. Мы беспрекословно верим в алхимию, перпетуум-мобиле и прочие глупости. Вот взмахнет волшебным жезлом Курбан Бекиевич или Юрий Палыч - и нашим доблестным магам мяча свалятся с неба путевки в знойный Катар.

Ну самим-то не смешно?

А вот мне грустно. Потому что подобной фигней мы уже как-то занимались в хоккее. Дисциплине, где Россия – по-прежнему среди мировых гегемонов и от тренера сборной действительно кое-что зависит.

В 2003 году после очередного провала на ЧМ, где мы до того брали золото десять лет назад, «Советский спорт» от отчаяния пролоббировал возвращение в сборную 73-летнего Виктора Тихонова. И чего добился самый титулованный хоккейный тренер ХХ века? На ЧМ-2004 в Чехии россияне едва не повторили антирекорд Санкт-Петербурга-2000: не попали в плей-офф и финишировали десятыми?!

Карьера Виктора Васильевича на том бесславно завершилась. Ведь пока мэтр готовил сборную к мировому первенству, его тихо убрали из ЦСКА, заменив на Вячеслава Быкова и Игоря Захаркина.