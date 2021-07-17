ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Кто-нибудь может объяснить мне, чем Бердыев и Семин лучше Виктора Тихонова?
17 июля 15:39
автор: Виталий Славин
автор фото: "Советский спорт"

Кто-нибудь может объяснить мне, чем Бердыев и Семин лучше Виктора Тихонова?

Такое впечатление, что в российском футболе работают сплошь вредители. Или дилетанты. Поменять во главе сборной героя ЧМ-2018 на тренера без практики или 74-летнего аксакала – это сильно!

Не устаю поражаться, как же в отечественном ногомяче все запущено! Объясняешь русским языком, что, если задача не решается каким-то определенным методом, нужно искать другой – никто не слышит. Люди, что с вами? Почему вы все такие зашоренные? Почему не видите, что уже почти 30 лет вращаетесь в замкнутом круге? Это даже русской рулеткой не назвать! Это, извините за прямоту, форменное тупоумие.

Окей, не верите мне, послушайте Альберта Эйнштейна и Максима Максимова. Тренер по стрельбе мужской команды России по биатлону давеча красочно рассказал о деталях предсезонного сбора в Кавголове:

- Сильно ли изменилась программа стрелковой подготовки? Как сказал Эйнштейн: «Самая большая глупость – это делать то же самое и надеяться на другой результат». Конечно, мы изменили программу с учетом и индивидуальных особенностей и задач каждого спортсмена. Кому-то нужно подтянуть скорость стрельбы, кому-то процент попадания, у кого-то страдает реализация и т.д.

Ну что тут неясного?! Если российские футболисты не умеют играть, как биатлонисты стрелять, какой смысл уже третье десятилетие бесконечно тасовать тренеров, которые встречаются с долларовыми миллионерами РПЛ несколько раз за год? Очевидно, что нужно менять программу. Или систему. Всего устройства отечественного футбола. С четким календарным планом: с чего начинаем, куда идем, какими методами будем достигать цели и т.д. Расписываем все до мельчайших подробностей с указанием ответственных и времени исполнения. Ну чего я тут распинаюсь, мусолю прописные истины? Если РФС элементарно лень или недосуг заниматься развитием, попросите Максима Максимова вашу работу за вас выполнить. Денег же в нашем государственном футболе куры не клюют!

Не могу понять, куда футбольное сообщество несется аки полоумное? Ну остановитесь вы хотя бы на час. Успокойтесь. Оглянитесь. Сложите единицу с единицей. Получите ответ, обмозгуйте его, а потом уже рубите головы и сжигайте мосты.

Объясните мне, чего вы добились, сожрав с потрохами Черчесова? Человека, который три года назад на ЧМ-2018 и сейчас в отборе к Евро-2020 доказал свою безусловную профпригодность и высшую квалификацию. Человека, который досконально знает возможности всех сборников и ближайшего резерва. Человека, который пропустил через себя два главных футбольных турнира, а значит, допущенных ошибок не повторит или, по крайней мере, все для этого сделает. Человека, который не боится ответственности, не прячется за спины подопечных и всегда готов держать ответ перед СМИ и болельщиками. Человека, который никогда не поступится принципами и не будет всеми силами держаться за хлебное место, если его здесь не хотят, если ему не доверяют. Человека, который, наконец, как тренер в самом соку, на пике карьеры…

Но нет! Популистской РФС, судя по ее деяниям, на законы жизни банально плевать. Влегкую схарчили недавнего национального кумира-орденоносца, чем своими же руками загнали себя в жуткий цугцванг. Любому Митрофанушке ясно, что после позорной отставки Станислава Саламовича любое новое решение хуже предыдущего – классический ужас без конца.

На смену Черчесову нарисовались две кандидатуры – неработающего тренером три года Бердыева, которому в августе стукнет 69, и 74-летнего Семина. И пошла писать губерния! Не-е. Автор теории относительности нам не указ. Мы беспрекословно верим в алхимию, перпетуум-мобиле и прочие глупости. Вот взмахнет волшебным жезлом Курбан Бекиевич или Юрий Палыч - и нашим доблестным магам мяча свалятся с неба путевки в знойный Катар.

Ну самим-то не смешно?

А вот мне грустно. Потому что подобной фигней мы уже как-то занимались в хоккее. Дисциплине, где Россия – по-прежнему среди мировых гегемонов и от тренера сборной действительно кое-что зависит.

В 2003 году после очередного провала на ЧМ, где мы до того брали золото десять лет назад, «Советский спорт» от отчаяния пролоббировал возвращение в сборную 73-летнего Виктора Тихонова. И чего добился самый титулованный хоккейный тренер ХХ века? На ЧМ-2004 в Чехии россияне едва не повторили антирекорд Санкт-Петербурга-2000: не попали в плей-офф и финишировали десятыми?!

Карьера Виктора Васильевича на том бесславно завершилась. Ведь пока мэтр готовил сборную к мировому первенству, его тихо убрали из ЦСКА, заменив на Вячеслава Быкова и Игоря Захаркина.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Стамбул примет финал Лиги чемпионов в 2023 годуPeugeot нацелен на тотальную электрификацию всего модельного рядаБолельщиков с антителами планируют пускать на матчи сверх лимитаЧерчесов не стал молчать после увольненияСын пленного советского солдата стал чемпионом мира с Италией38-летняя Ходченкова обнажила грудь
«Зенит» — «Локомотив»: прямая трансляция матча за Суперкубок России 17.07.2021
17 июля 2021 года в Калининграде состоится матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом».
Чарло досрочно победит Кастаньо. Расклад и ставки на главный боксерский поединок уик-энда
В ночь на 18 июля в Сан-Антонио американец Джермелл Чарло и аргентинец Брайан Кастаньо определят абсолютного чемпиона в 1-м среднем весе (до 69,9 кг): на кону все четыре престижных пояса. «Плеймейкер» оценивает шансы противников.
Махачев — Мойзес и другие бои UFC Vegas 31. Расклад и лучшие ставки
В ночь на 18 июля по московскому времени UFC возвращается неповторимым ивентом, во главе которого стоит противостояние топовых легковесов - девятого номера рейтинга россиянина Ислама Махачева и многообещающего бразильца Тиаго Мойзеса. «Плеймейкер» представляет этот и другие значимые бои.
Как Николичу поквитаться с Семаком за весенние 1:6. Расклады на Суперкубок «Зенит» — «Локомотив»
17 июля в Калининграде очередной российский футбольный сезон откроется матчем действующих чемпиона страны и обладателя Кубка.
От Зобнина до Фодена, от Цыганкова до Рэшфорда. Топ-10 футболистов, «сдувшихся» на Евро-2020
Завершившийся недавно чемпионат Европы оказался провальным для многих футболистов. Пока Transfermarkt не обновил трансферные стоимости, «Плеймейкер» самостоятельно попробовал определить десятку самых подешевевших.
Самый добрый человек на планете Ренат Сабитов рассказал о кудеснике Широкове, психе Кариоке и штрафах Карпина
Двукратный вице-чемпион России в составе «Спартака» 36-летний Ренат Сабитов стал гостем студии «Плеймейкера», ответив на вопросы Евгения Медведя о славном красно-белом прошлом и не только.
Меле показал Миранчуку, что такое прогресс. Топ-10 футболистов, поднявших свои акции на Евро-2020
Завершившийся недавно чемпионат Европы стал трамплином для многих футболистов, которые этим летом пойдут на повышение в топ-клубы. Пока Transfermarkt не обновил трансферные стоимости, «Плеймейкер» самостоятельно попробовал определить десятку наиболее поднявшихся в цене.
Хэмилтон прервет неудачную серию, Гасли и Феттель опередят конкурентов. Расклады и ставки на Гран-при Великобритании
16 - 18 июля на автодроме в Сильверстоуне состоится десятый этап «Формулы-1». «Плеймейкер» рассказывает о новом формате Гран-при Великобритании и оценивает шансы фаворитов.
«Кто такой этот сопляк Фархад Гаеми?!» Эксклюзив Владимира Алекно, который выигрывал олимпийское золото с Россией, а в Токио-2020 повезет Иран
Волейбольный турнир стартующей скоро Олимпиады в Токио наверняка вызовет огромный интерес среди российских болельщиков. В том числе благодаря Владимиру Алекно - тренеру, который добыл России ее единственное волейбольное олимпийское золото, а теперь работает в другой национальной команде.
Бердыев на отбор к ЧМ-2022? Годный вариант для сборной России
Несколько источников сообщают о том, что кандидатуру Курбана Бердыева РФС рассматривает в числе других на вакантное место главного тренера.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика