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Леонид Слуцкий: Есть неудовлетворения, что последнюю репетицию мы провели не в оптимальном составе
17 июля 18:51
автор: Юлия Григорьевская

Леонид Слуцкий: Есть неудовлетворения, что последнюю репетицию мы провели не в оптимальном составе

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после поражения (1:3) в игре Кубка Париматч Премьер поделился впечатлениями от матча и турнира.

Рубин проиграл два последних матча в кубке Париматч Премьер

- Подведите итоги встречи.

- Очень сложно сохранять стройность и системность в игре, когда выпадают большие блоки футболистов. Имею в виду центральных защитников. Их у нас всего три в команде, и все они сегодня по разным причинам отсутствовали. В первом тайме все еще было более-менее, а второй тайм разбился на куски, когда мы пропустили два быстрых мяча. Даже после удаления и большого количества замен не получалась системно создавать моменты. Поэтому есть чувство неудовлетворения от того, что последнюю репетицию мы не смогли провести в оптимальном составе. Когда выпадают один – два футболиста – это ничего страшного, но отсутствие всех центральных защитников немного осложнило нам игру в сегодняшнем матче.

- Как оцените турнир в целом для вашей команды, его организацию? Какие задачи ставили в нем для своей команды?

- Отличный турнир, спасибо организаторам. Все отлично. И стадион, и локация. Тут скорее вопрос в том, что мы сами не смогли в частности, к сегодняшней игре подготовиться так, как было нужно.

- Есть ли игроки, которые приятно удивили и те, кто разочаровал?

- Это рабочая информация. Игроки какое-то время будут в разном состоянии. Кто-то совсем недавно приступил к тренировкам, а кто-то занимался с первого дня сборов, у кого-то микроповрежедния. Это не только нас касается. У «Спартака», например, Промес, Ларссон и Крал не сыграли ни одного контрольного матча. Старт чемпионата через неделю и надо быть в оптимальной готовности, но в командах есть игроки с разным состоянием.

- Сегодня Дюпин играл очень высоко, в манере Нойера. Это тренерская задача или его собственное решение?

- Он понимал, что у нас слишком молодые защитники играли, и они не имеют опыта. Поэтому старался их подстраховывать своей высокой позицией. Если бы играли опытные ребята, он бы действовал в своей привычной манере.

- Оцените форму Макарова.

- Он находится в форме, далекой от оптимальной.

- Почему не играет Грицаенко? Вы рассчитываете на него в новом сезоне?

- Мы планировали задействовать на турнире трех других центральных защитников, но так сложились обстоятельства. Плюс мы дали возможность молодому Нижегородову провести матчи с командами РПЛ. Ставка была на других людей изначально, но нам и Грицаенко пригодится.

- Как оцениваете Нижегородова, который провел весь матч со «Спартаком», и по тайму с «Сочи» и «Уралом»?

- Мы где-то проверяли его готовность к основе намеренно, где-то получилось, что не было другие вариантов. У нас есть определенные выводы. Он очень перспективный и талантливый центральный защитники, но сразу шагнуть с юношей в РПЛ, особенно центральному защитнику, не всегда бывает просто.

источник: «Советский спорт»
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