Владимир Федотов: Обидно, что не довели дело до сухой победы

- Чтобы ваша команда выиграла на турнире, «Химки» доданы обыграть «Спартак» 11:0. Верите в это?

Пенальти был не обязательный. Только что были на курсах, где Бутенко нам рассказывал, когда считается рука, а когда не считается. Сергей даже не видел этого мяча. Мяч попал в рук и обидно, что так получилось. Обидно, что не довели дело до сухой победы.

- Начало было непростое. Соперник предъявил хорошие скорости, дриблинг и командные взаимодействия. Мы справились, практически ничего не дали создать, хотя было непросто. Показалось, что будет прохладно, но вышло солнце, а сложнее такой погоды нет, когда практически стопроцентная влажность и очень тепло. Но мы справились. Моментами неплохо прессинговали и у нас после этого были предпосылки, когда в первом тайме надо было забивать. Юсупов в пустые ворота не забил – наверное, уже видел на табло свою фамилию и смягчил удар. У Бурмистрова были моменты. И по ходу второго тайма быстрые два гола предопредели результат. Мы хорошо контролировали, шли в атаку даже после удаления ,и не позволили ничего создать сопернику.

- Мы верим в свою команду. Серебряные медали у нас заслуженные.

- Можно сказать, что вы угадал с заменами? За счет чего после удаления удавалось взять инициативу под контроль?

- За чет правильного расположения и действий, когда выходили из прессинга и использовали те зоны, про которые говорили. Ребята это уловили и использовали. Мы со своей стороны активно играли на чужой половине поля, и после этого был голевой момент, забили гол, у Юсупова тоже был стопроцентный момент.

- В конце матч был отрезок, когда играли через левый фланг. Когда поняли что через него выгоднее атаковать?

- Терехов соскучился по футбол и пару раз хорошо включился на максимальной скорости. Мы поддерживали атаку даже в меньшинстве.

- Как оцените перспективы Прохина? На каком этапе адаптации он находится?

- Есть куда расти, и прибавлять в силовой борьбе. У него есть хорошие качества и то, что нужно подтягивать. Он работает системно и в этой системе Даниил развивается. При его отношении к делу есть хорошие перспективы. Постараемся, чтобы он не свернул с пути.

- Через пять дней у «Сочи» будет квалификация Лиги конференций. Можно ли сказать, что сегодняшний состав будет там играть?

- Будем смотреть на состояние, кто как восстанавливается и кто в каком самочувствие подойдет к игре. Прообраз да, но есть еще ряд игроков, которые способны усилить. Но это тот образ, который мы видим в матах.

- Завершена ли трансферная компания и удалось ли заменить Заболотного?

- Всегда жаль терять игроков. Была супер связка, он знал что куда и зачем. Требуется время, чтобы позицию заменить. Мы активно ищем атакующих игроков. Надеюсь, скоро к нам будут поступления игроков.

- Как дела у Жоаозиньо?

- Он занимался в общей группе, но получилось перенапряжение мышечной группы. Он восстановился от травмы и активно готовится к сезону.