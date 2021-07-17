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«Зенит» не меняется, но побеждает. Семак-тренер взял шестой титул в Петербурге
17 июля 20:59
автор: Олег Чикирис
автор фото: "Советский спорт"

«Зенит» не меняется, но побеждает. Семак-тренер взял шестой титул в Петербурге

Чемпион готов к сезону. В Суперкубке России «Зенит» уверенно разгромил «Локомотив» (3:0), воспользовавшись грубыми ошибками Крыховяка, Пабло и Гилерме.

Клуб из Санкт-Петербурга разгромил «Локомотив» 3:0.

ПЕРВЫЙ МАТЧ ТРЕНЕРА ЧОРЛУКИ

Не успели мы перевести дух после завершения чемпионата Европы, как подоспел старт нового сезона в российском футболе. Как обычно, первой игрой лета стал матч за Суперкубок России между не менее привычными соперниками чемпионом «Зенитом» и обладателем Кубка «Локомотивом». Встретились команды в Калининграде в присутствии десятков тысяч болельщиков.

До закрытия трансферного окна еще далеко, поэтому говорить, что мы увидели команды в том виде, в котором они проведут осеннюю часть сезона, неверно, однако войдут в чемпионат они приблизительно в таких составах. Пока что у москвичей, что у питерцев только потери.

Марко Николич сохранил удачную расстановку, которую использовал весной, – 4-4-2 с ромбом в центре поля. Ушедшего в тренерский штаб сербского наставника Ведрана Чорлуку заменил Мурило (капитанская повязка перекочевала к главному ветерану команды Гилерме), место отправившегося в «Краснодар» Владислава Игнатьева занял молодой Александр Сильянов (Дмитрий Живоглядов и его тезка Рыбчинский остались в запасе), а уехавшего в ЦСКА Максима Мухина заменил Дмитрий Куликов (он вышел правым в ромбе, а в опорную зону вернулся Дмитрий Баринов).

ПОИСК НОВЫХ СМЫСЛОВ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ

А вот Сергей Семак сделал две невынужденные замены. Участники чемпионата Европы Деян Ловрен и Артем Дзюба начали игру на скамейке запасных. Вместо хорвата в центре обороны появился выкупленный у «Ростова» Дмитрий Чистяков, а россиянина подменил Себастьян Дриусси, игравший чуть глубже Сердара Азмуна. Номинальный центральный полузащитник Вендел, как и в прошлом сезоне, вышел на левом фланге.

Стартовый состав питерцев перед матчем как будто намекал, что тренер сине-бело-голубых после крайне неоднозначного сезона (несмотря на победу в чемпионате, «Зенит» совсем не впечатлил, а в Лиге чемпионов и вовсе провалился) продолжит поиск футбольных смыслов и попробует сыграть 4-3-3 (с атакующей тройкой Малком – Азмун – Дриусси), но увы – от своих принципов Семак не отказался, лишь заменив мощного Дзюбу на легкого и техничного Дриусси. Конечно, такой выбор обязывает команду реже играть верхом, но структурно это все тот же «Зенит», да еще и Дзюба может вернуться в основу в любой момент. Поиск новых смыслов откладывается.

КРЫХОВЯК ПРИВОЗИТ, ГИЛЕРМЕ НАБЛЮДАЕТ

За несколько дней до матча появилась интересная статистика о средней высоте линий обороны команд РПЛ. Выше «Зенита» (40,8 метра) встречал соперников только «Спартак», тогда как «Локо» (36,2 метра) занял шестое место «с конца», в том смысле, что часто вступал в отбор вблизи своих ворот.

Эти цифры наглядно демонстрируют стили игры команд, и от него они отказываться не планируют. Чемпионы атаковали большими силами, а железнодорожники пытались наказать их в быстрых контратаках, целенаправленно пытаясь проникнуть в штрафную через зону Чистякова. Сюда опасно врывался Рифат Жемалетдинов (не дали пробить) и Франсуа Камано, выкативший мяч в центр под удар Федору Смолову. Ярослав Ракицкий вынужден смещаться со своей позиции для подстраховки партнера, поэтому не успел накрыть Смолова, но тот из выгодной позиции пробил неточно. Отсюда же мимо ворот головой пробил все тот же Жемалетдинов.

Пока москвичи придерживались своей линии, уверенно контролировали игру, однако стоило попытаться разыграть мяч от своих ворот вместо привычной диагонали вперед (питерцы прессинговали соперника, не позволяя спокойно владеть мячом на своей половине поля), как последовала потеря – Гжегож Крыховяк не глядя покатил мяч поперек Дмитрию Баринову, которого опередил Далер Кузяев, после чего продвинулся к штрафной и зряче пробил в угол. Гилерме лишь пал на колени, подтвердив, что Станислав Черчесов верно поступил, не взяв его на чемпионат Европы.

МУРИЛО ПОДСТАВИЛ ПАБЛО, А ПАБЛО – ГИЛЕРМЕ

Первый гол почти всегда предопределяет последующую игровую картину. Так получилось и на сей раз. Вот только в позиционном нападении железнодорожникам сложно тягаться с такими тактически грамотными командами, как «Зенит». До перерыва они не создали ничего, а после него первыми допустили голевой момент у своих ворот. Малком (он вообще провел матч великолепно, став самым острым игроком своей команды) классно по диагонали справа забежал за спины центральным защитникам и после мягкого заброса Ракицкого скинул мяч на ход Азмуну, чей выстрел Гилерме вытащил из-под перекладины. Дзюбы нет, а комбинации все те же.

Впрочем, уже в следующей атаке (между двумя этими эпизодами притаившийся за спиной Ракицкого Камано с трех метров мог замыкать подачу Мацея Рыбуса, но не попал головой по мячу) иранец отличился, воспользовавшись черной дырой в центре обороны «Локо». Мурило остался где-то впереди и подставил Пабло, которому пришлось в подкате пытаться перехватить пас Вендела на ход Азмуну. Дотянуться защитнику не удалось, и Сердар выскочил один на один с Гилерме, а дальше все было делом техники. Спустя три минуты сотворившие гол легионеры уступили место Андрею Мостовому и Дзюбе.

Результат был сделан, так что тренеры могли поиграться с заменами. Николич, например, наконец выпустил Рыбчинского (вошел в список 33 лучших от РФС) и Антона Миранчука вместо в общем-то сыгравшего неэффективно Жемалетдинова, а затем появились Живоглядов, Виталий Лисакович и некто Сергей Бабкин. И хотя железнодорожники почти не уступили сопернику по количеству ударов, зенитовцы полностью контролировали игру и были куда ближе к тому, чтобы сделать счет крупным (что в итоге и произошло), тогда как попыткам москвичей не хватало конкретики и остроты. В конце концов питерцы опять накрыли соперника в его штрафной, Гилерме неудачно обработал передачу Пабло и позволил Александру Ерохину расстрелять себя с нескольких метров.

В общем, «Зенит» одержал заслуженную победу и снял сомнения относительно готовности к новому сезону, на старте которого команду ждут несколько сложных выездных матчей. Семак не стал менять игру команды кардинально, но этого по-прежнему хватает, чтобы обыгрывать основных конкурентов на внутренней арене. С другой стороны, все три гола стали следствием грубых ошибок железнодорожников, пытавшихся играть более агрессивно на чужой половине поля, так что если соперникам сине-бело-голубых удастся совершать меньше глупостей и строже играть в обороне, у них будут шансы навязать чемпиону борьбу. Ну, а железнодорожникам как будто не хватило концентрации.

Суперкубок России

«Зенит» - «Локомотив» - 3:0 (1:0)

Голы: Кузяев, 27 – 1:0. Азмун, 57 – 2:0. Ерохин, 83 – 3:0.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Ракицкий (Ловрен, 86), Дуглас Сантос, Барриос, Оздоев, Кузяев (Кравцов, 82), Малком, Вендел (Мостовой, 61), Дриусси (Ерохин, 82), Азмун (Дзюба, 60).

«Локомотив»: Гилерме, Сильянов (Рыбчинский, 60), Мурило, Пабло, Рыбус, Баринов (Бабкин, 81), Куликов, Крыховяк (Живоглядов, 72), Жемалетдинов (Миранчук, 61), Камано, Смолов (Лисакович, 72).

Предупреждения: Баринов, 51. Мостовой, 88. Кравцов, 90+3.

Судья: Кукуян (Сочи).

источник: «Советский спорт»
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