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Евгений Ловчев: «Зенит» обыграл «Локомотив» в одну калитку, при Семине такой вялой команды не было
17 июля 21:49
автор: Юрий Волохов
автор фото: Twtter

Евгений Ловчев: «Зенит» обыграл «Локомотив» в одну калитку, при Семине такой вялой команды не было

«Зенит» уверенно обыграл «Локомотив» в Суперкубке России, не дав сопернику ни единого шанса.

«Зенит» обыграл «Локомотив» 3:0

Лучший футболист СССР 1972 года, обозреватель «Теле спорта» Евгений Ловчев считает, что при Юрии Семине «Локо» никогда не был таким безвольным.

- Что тут сказать – «Зенит» выиграл в одну калитку, - говорит Ловчев. – Приезжает к нам иностранный тренер, вроде встряхивает команду. Читаешь интервью Николича – правильные вещи говорит, все грамотно объясняет. А потом поработает год-другой, и куда-то все девается. Я ни разу не видел вялой команды у Семина, а сегодня мы увидели совершенно вялый, безвольный «Локомотив». При Палыче такое было невозможно.

Я даже не про то, что ошибся Крыховяк и привез гол. Крыховяк, который отыграл первый сезон, и сегодняшний – две большие разницы. Это наш футбол, наш чемпионат делает их такими – иностранцы уже не отдаются на сто процентов.

«Зенит» был интересней, квалифицированней. Дзюбу не выставили, поэтому не было забросов, но зато мы увидели быструю игру. Футболисты смело шли в обводку, играли в пас. «Зенит» выглядел на две головы сильнее «Локо».

- Никогда не понимал, почему так много людей любят Гилерме. Также он и играл бы на Евро, как сегодня…

- Первый гол мне напомнил, который на Евро пропустил от Дании Сафонов. Гилерме даже не дернулся за мячом после удара Кузяева.

Были разговоры перед Евро: вот не взяли Гилерме, а он номер один. Номер один у нас был Акинфеев, а за ним все остальные.

Сильные игроки и мужики по характеру должны доказывать свое право играть за сборную на поле. Это относится и к Смолову. А они пытаются это доказать словами, часто оскорбительными, как мы это видели, когда того же Смолова Черчесов не взял на Евро.

Мы нараздавали паспорта тем же бразильцам, но только один Фернандес доказал, что достоин играть за сборную.

источник: «Советский спорт»
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