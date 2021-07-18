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Дмитрий Селюк: Бердыев – гуру, но человек довольно замкнутый. В этом плане у Семина больше плюсов
18 июля 14:42
автор: Юрий Волохов
автор фото: "Советский спорт"

Дмитрий Селюк: Бердыев – гуру, но человек довольно замкнутый. В этом плане у Семина больше плюсов

С большой долей вероятности сборную России возглавит Курбан Бердыев. Футбольный агент Дмитрий Селюк рассуждает о плюсах и минусах Бердыева, и о преимуществах Юрия Семина.

- Бердыев – безусловно, гуру тренерского цеха, - говорит Дмитрий Селюк. – Но одно дело тренировать команду каждый день. Все мы знаем, что Бердыев любит брать игроков за руку и водить по полю, объяснять, что им делать в том или ином эпизоде. В сборной игроки собираются на три дня, у него не будет времени водить футболистов по полю.

В сборной еще нужно быть хорошим психологом, или даже психотерапевтом. А Бердыев – человек довольно замкнутый. Из-за этого у него могут возникнуть проблемы с коммуникацией с игроками.

Поэтому в истории только сборная Греции во главе с тренером-иностранцем Отто Рехагелем выиграла крупный турнир.

- Вы относите Бердыева к иностранцам?
- Нет, но я не уверен, что у него получится достучаться до душ футболистов. Бердыев удачно работал в «Рубине» и «Ростове». Но все эти футболисты, больше нигде, кроме, как у Бердыева себя не проявили.

- Но с другой стоны, в нынешней ситуации выбор у РФС не велик.
- Я бы обратил внимание на Семина. Он более коммуникабельный, может находить контакт с игроками. Опять же опытный. И Семин больше всех выигрывал кубковые матчи. Сам по характеру боец, и команды у него были такими же. А что такое матчи сборной – это фактически кубковые игры.

- По поводу Семина соглашусь. А остальные кандидаты, чьи имена всплывали, Семак, Карпин, Слуцкий сейчас заняты. Да, думаю, и не горят желанием в такой ситуации идти в сборную. Когда велика вероятность к концу осени попасть под мощную обструкцию.
- Карпина и Слуцкого я вообще не воспринимаю, как тренеров сборной. Да, у Карпина есть харизма, но чего такого выдающегося он сделал в «Ростове»? Слуцкий любит анекдоты рассказывать это всем нравится, но надо же еще и работать, не только в КВН играть. Все видели, как «Рубин» сейчас сыграл в Кубке Премьер. Вот Семак мог бы поработать в сборной.

источник: «Советский спорт»
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