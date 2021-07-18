Дмитрий Селюк: Бердыев – гуру, но человек довольно замкнутый. В этом плане у Семина больше плюсов

- Бердыев – безусловно, гуру тренерского цеха, - говорит Дмитрий Селюк. – Но одно дело тренировать команду каждый день. Все мы знаем, что Бердыев любит брать игроков за руку и водить по полю, объяснять, что им делать в том или ином эпизоде. В сборной игроки собираются на три дня, у него не будет времени водить футболистов по полю.

В сборной еще нужно быть хорошим психологом, или даже психотерапевтом. А Бердыев – человек довольно замкнутый. Из-за этого у него могут возникнуть проблемы с коммуникацией с игроками.

Поэтому в истории только сборная Греции во главе с тренером-иностранцем Отто Рехагелем выиграла крупный турнир.

- Вы относите Бердыева к иностранцам?

- Нет, но я не уверен, что у него получится достучаться до душ футболистов. Бердыев удачно работал в «Рубине» и «Ростове». Но все эти футболисты, больше нигде, кроме, как у Бердыева себя не проявили.

- Но с другой стоны, в нынешней ситуации выбор у РФС не велик.

- Я бы обратил внимание на Семина. Он более коммуникабельный, может находить контакт с игроками. Опять же опытный. И Семин больше всех выигрывал кубковые матчи. Сам по характеру боец, и команды у него были такими же. А что такое матчи сборной – это фактически кубковые игры.