Вопрос правительству: почему РЖД вместо двухэтажных вагонов покупает бразильские бревна?

Но больше всего у меня вопросов на сто процентов к государственной компании РЖД и ее президенту господину Белозерову. Уважаемый Олег Валентинович, в вашем ведомстве кто-нибудь персонально контролирует многомиллиардные траты на это футбольное недоразумение под некогда гордым и славным названием «Локомотив»? Кто скомплектовал эту абсолютно профнепригодную горе-команду? Кто навез со всего мира этих тотальных неумех и законченных бездарей за миллиарды народных рублей?

Двоечники, остановившиеся в развитии на этапе начальной школы, неспособные с первого раза усвоить лекцию профессора, который распинался перед вами битых два с половиной часа: теперь вы наглядно поняли, почему Гилерме и Смолову на Евро-2020 нечего было делать априори?!

Господа, чего вы прицепились к Черчесову?! Если это на самом деле два сильнейших клуба страны, вы без дураков полагаете, что из такого отстоя можно слепить команду, которая на заказ обыграет Бельгию или Данию?!

Первый гол «Зенита». Ну ладно, Крыховяк медленно крутит головой – не Дацюк, чай – и отдает Кузяеву. Но у Пабло и Мурило был вагон времени, чтобы выброситься на петербуржца и помешать пробить, пока Далер, особо не торопясь, двигался к линии штрафной. Однако соотечественники Пеле и Гарринчи будто расступились перед зенитовцем, позволив беспрепятственно положить мяч в угол.

Да за такие вещи в нормальной команде в раздевалке бьют отчаянно, дабы впредь неповадно было. Эти же три типа просто подставили всех остальных ребят! Все их усилия обнулили.

Впрочем, второй и третий голы чемпионов показали, что это не вина мигрантов, а их беда – реальный уровень: они элементарно не умеют играть в футбол.

Второй гол. Вендел и Азмун в два хода разрывают всю оборону железнодорожников. Сперва никто не встречает в центральном круге бразильца. Азмуна совершенно в разреженном центре тоже никто не держит, его рывок и предложение никто не контролирует. Простейший пас вперед вразрез. Пабло, у которого глазомер и чувство дистанции отсутствуют напрочь, бросается на перехват – и, разумеется, промахивается. На счет такой ерунды, как страховка, народ серба Николича не заморачивается. Гилерме тоже ни на что не годен: пытается остановить проход иранца руками нырком в ноги, что изначально обречено на неуспех. Пока ты будешь складываться, шустрый форвард обежит тебя на противоходе как кеглю!

Чтоб в его нижайшей квалификации у палачей Черчесова не оставалось никаких сомнений, русский бразилец организовал третий гол «Зенита» в свои ворота собственноножно – без помощи партнеров. Откинул мячик Дзюбе: на, Артем, пользуйся, все равно мы ни на что не способны…

Уважаемый Олег Валентинович, и это капитан вашей команды?! Кто закупил и привез в Россию этих кудесников мяча из страны диких обезьян? Кто этим вредителям, позорящим вашу компанию, подмахнул многомиллионные контракты в твердой валюте?

В «Локомотиве» вышло на калининградский газон семь иноагентов – бразильцы Пабло, Мурило, натурализованный Гилерме, поляки Крыховяк, Рыбус, гвинеец Камано, белорус Лисакович. Они хоть доллар из своих мешков денег российских налогоплательщиков вчера отработали? Нет! Так что эти дворники делают в прославленном клубе пролетариата отечественных железных дорог?! Гнать в шею! Равно как тех, кто этих лузеров рекомендовал и пристроил в нашей стране.

Я вот одного не пойму, Олег Валентинович: у нас, что, по всей России бегают сплошь «Ласточки» и «Иволги»? Я уже не говорю о двухэтажных электричках, ставших нормой жизни в заботящихся о своих гражданах европейских странах лет 20 назад. Нет, конечно! Рискнешь без разведки поехать загород, спечешься от зноя в ваших железных сейфах без кондиционеров. Или обделаешься по полной, ибо чувство собственного достоинства не позволяет посетить ваши туалеты. Хотя бы раз отправили мыть клозеты в электричках вашу легионерскую нечисть! Может, тогда задвигали бы своими булками поактивнее.

Ну а что у нас в «Зените», любимом дитяти газового монополиста? Тоже семь гастарбайтеров отметились: бразильцы Сантос, Вендел, Малком, украинец Ракицкий, аргентинец Дриусси, иранец Азмун, хорват Ловрен. Тут хотя бы понятно, почему правительство разрешает своей крупнейшей компании выделять иностранной рабочей силе миллиарды рублей налогоплательщиков. Малком, Азмун, Вендел, Ракицкий реально хороши. Они точно помогли бы Черчесову. Но кто их посадит в наш чартер, они же – памятники!

Вот и выходит, что, как ты ни крути, а нужно прежде всего своих воспитывать. Но как это сделать, если зарубежные отходы замусорили ведущие клубы РПЛ?!

Ну да, питерские варяги на уровне РПЛ вроде как не хлам и навоз. Вот только еврокубковые кампании всех этих шараг регулярно доказывают обратное.

Хотя за Малкома в Токио, конечно, поболеем. При нынешних темпах газификации страны и переоснащения электричек на Олимпиаду футбольная сборная России, очевидно, не попадет никогда. А ведь сборная СССР в прошлом веке, когда у нас тренеры и игроки тотально свои были, даже золото брала – в 1956 и 1988 годах. Но нет Советского Союза - и нет больше нашей команды на Играх. Зато в избытке бразильских и прочих импортных бревен.