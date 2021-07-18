Руй Витория: «Спартак» заслужил этот кубок, но впереди ждет большая работа

- Хорошая у нас была игра, - сказал Витория. - Знали, что соперник будет непростой, но мы отлично играли во всех компонентах. Была хорошая динамика, компактно отработали в обороне. Заслуженная победа. Мы выиграли кубок, как и хотели. Продолжаем работу.

- Сейчас «Спартак» выглядит так, как будто игроки находятся на пике формы. Не боитесь, что может последовать спад в матчах чемпионата и Лиге чемпионов?

- Опасений у меня нет. Отдаю отчет, что впереди предстоит большая работа. Однако, говоря о физической подготовке, я не разделяю футбол на физику, тактику. Футбол – это комплекс факторов. Физика важна, но тактика играет большую роль. Хотел бы поблагодарил ребят за то, как они адаптируются к новым требованиям, тактике, стали играть хорошо, делают много беговой работы, но с умом. Впереди у нас много матчей и непростые соперники. Будем готовиться от игры к игре, анализируя свои матчи. Впереди еще много работы.

- С угловых были забиты два красивых гола. Это наигранная ситуация?

- Нужно отметить качество игроков. Были хорошие подачи и движение в штрафной. Мы даем базовые принципы, но большое значение здесь имеют индивидуальные качества футболистов.

- Сегодня вышел боевой состав. Это репетиция перед стартом чемпионата?

- План на игру был, мы хотели дать больше игрового времени сборникам. Перед матчем сказал ребятам, что не знаю какой будет стартовый состав на следующие выходные, потому что все прекрасно себя показывают и стараются выполнять установки. Все понимают, что просто нам не будет. Ничего нельзя добиться в жизни без боли. Будет много сложных игр, и ребята полностью готовы. Они показывают это своей работой. В нужный момент они выйдут на поле и сделают свое дело.

«СЕГОДНЯ ИГРАЛА ОДНА КОМАНДА – «СПАРТАК»

- Результат закономерен, - сказал Черевченко. - Сегодня играла одна команда - «Спартак». Мы крупно проиграли.