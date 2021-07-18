ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Руй Витория: «Спартак» заслужил этот кубок, но впереди ждет большая работа
18 июля 22:58
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК "Спартак"

Руй Витория: «Спартак» заслужил этот кубок, но впереди ждет большая работа

После матча «Химки» - «Спартак» на турнире «Кубок Париматч Премьер» своими впечатлениями от игры поделились главные тренеры команд Игорь Черевченко и Руй Витория.

- Хорошая у нас была игра, - сказал Витория. - Знали, что соперник будет непростой, но мы отлично играли во всех компонентах. Была хорошая динамика, компактно отработали в обороне. Заслуженная победа. Мы выиграли кубок, как и хотели. Продолжаем работу.

- Сейчас «Спартак» выглядит так, как будто игроки находятся на пике формы. Не боитесь, что может последовать спад в матчах чемпионата и Лиге чемпионов?
- Опасений у меня нет. Отдаю отчет, что впереди предстоит большая работа. Однако, говоря о физической подготовке, я не разделяю футбол на физику, тактику. Футбол – это комплекс факторов. Физика важна, но тактика играет большую роль. Хотел бы поблагодарил ребят за то, как они адаптируются к новым требованиям, тактике, стали играть хорошо, делают много беговой работы, но с умом. Впереди у нас много матчей и непростые соперники. Будем готовиться от игры к игре, анализируя свои матчи. Впереди еще много работы.

- С угловых были забиты два красивых гола. Это наигранная ситуация?
- Нужно отметить качество игроков. Были хорошие подачи и движение в штрафной. Мы даем базовые принципы, но большое значение здесь имеют индивидуальные качества футболистов.

- Сегодня вышел боевой состав. Это репетиция перед стартом чемпионата?
- План на игру был, мы хотели дать больше игрового времени сборникам. Перед матчем сказал ребятам, что не знаю какой будет стартовый состав на следующие выходные, потому что все прекрасно себя показывают и стараются выполнять установки. Все понимают, что просто нам не будет. Ничего нельзя добиться в жизни без боли. Будет много сложных игр, и ребята полностью готовы. Они показывают это своей работой. В нужный момент они выйдут на поле и сделают свое дело.

«СЕГОДНЯ ИГРАЛА ОДНА КОМАНДА – «СПАРТАК»

- Результат закономерен, - сказал Черевченко. - Сегодня играла одна команда - «Спартак». Мы крупно проиграли.

- Насколько ваша команда готова к сезону?
- Сегодня у нас не было несколько человек основного состава. Я не хочу сказать, что это смягчает ситуацию, но есть полная картина по футболистам: кто помощник, а кто нет.

- Неужели «Спартак» сейчас настолько силен, что ему все соперники так крупно уступают на этом турнире?
- Мне всегда кажется то, что я вижу. На данный момент «Спартак» неплохо выглядит. Видна рука нового тренерского штаба, который перестроил схему, и команда показывает то, что ожидают от нее болельщики.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Сент-Луис" не стал защищать Владимира ТарасенкоВ сети всплыли новые подробности об беспроводной модели наушников Samsung Galaxy Buds 2Знаменосец сборной России разочарован тем, что не сможет нести флаг страныКрошечные тряпочки: Квитко в купальнике, который мал на 3 размераФутболист застукал любимую жену за изменойЧерданцев об отстранении на «Матч ТВ»: Я был в бешенстве
Фальстарт ради Лиги чемпионов? «Спартак» поразил, выиграв три матча с общим счетом 13:1
В заключительном матче крупного предсезонного турнира красно-белые раздавили «Химки» (5:1).
Хэмилтон — 99-кратный, «Ред Булл» в пролете. Гран-при Великобритании лихо закрутило чемпионскую интригу
Британец Льюис Хэмилтон восьмой раз в карьере выиграл домашний этап «Формулы-1», выбив с трассы лидера общего зачета Макса Ферстаппена. Преимущество голландца над семикратным чемпионом мира сократилось до 8 очков, а в Кубке конструкторов «Мерседес» приблизился к «Ред Буллу» на расстояние в 4 балла.
Без России, но со звездами из нашего чемпионата. Каким будет футбольный турнир Олимпиады-2020
Большой футбол не закончился этим летом на чемпионате Европы и Кубке Америки. Впереди олимпийский турнир, где мы увидим много хорошо знакомых лиц.
Как американец и аргентинец 12 раундов колошматили друг друга, но в итоге оба остались чемпионами
Грандиозный бой Джермелла Чарло и Брайана Кастаньо в Сан-Антонио за звание абсолютного чемпиона в первом среднем весе (до 69,9 кг) победителя не выявил: судьи зафиксировали редкую для профессионального бокса ничью. И этот результат многих огорчил.
Махачев порадовал Хабиба. Как наш боец ММА победил в главном бою UFC Vegas 31
«Плеймейкер» подводит итоги прошедшего в Лас-Вегасе турнира UFC, главным событием которого стала победа сабмишном в легкой категории россиянина Ислама Махачева над бразильцем Тиаго Мойзесом.
Вот и критикуй Черчесова, что он не взял на Евро Гилерме… Как «Зенит» разгромил «Локо» в Суперкубке России
Чемпионы страны забили в Калининграде три безответных мяча в ворота «Локомотива» и начали сезон-2021/22 с завоевания очередного трофея.
«Зенит» — «Локомотив»: прямая трансляция матча за Суперкубок России 17.07.2021
17 июля 2021 года в Калининграде состоится матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом».
Олимпиада в Токио еще не стартовала, а скандалы уже начались. Германия ушла с поля из-за расизма
Товарищеский матч между олимпийскими футбольными сборными Германии и Гондураса не смогли доиграть из-за расистских оскорблений.
Чарло досрочно победит Кастаньо. Расклад и ставки на главный боксерский поединок уик-энда
В ночь на 18 июля в Сан-Антонио американец Джермелл Чарло и аргентинец Брайан Кастаньо определят абсолютного чемпиона в 1-м среднем весе (до 69,9 кг): на кону все четыре престижных пояса. «Плеймейкер» оценивает шансы противников.
Махачев — Мойзес и другие бои UFC Vegas 31. Расклад и лучшие ставки
В ночь на 18 июля по московскому времени UFC возвращается неповторимым ивентом, во главе которого стоит противостояние топовых легковесов - девятого номера рейтинга россиянина Ислама Махачева и многообещающего бразильца Тиаго Мойзеса. «Плеймейкер» представляет этот и другие значимые бои.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика