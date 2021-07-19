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Андрей Николаев: Без Дзюбы «Зенит» играл интереснее, чем с ним
19 июля 13:06
автор: Иван Медведев
автор фото: РФС

Андрей Николаев: Без Дзюбы «Зенит» играл интереснее, чем с ним

Бывший нападающий «Зенита» проанализировал разгром «Локомотива» и отметил изменения в игре сине-бело-голубых.

«Локомотив» заставлял ошибаться коварный прессинг

- «Локомотив» разгромлен «Зенитом» во втором матче подряд. Значит, за разговорами о «Локомотиве» как претенденте на чемпионство, ничего не стоит?

- Матч на Суперкубок – не основания для таких выводов. Это всего лишь один матч. Тем более первый в сезоне. К тому же я не увидел у «Зенита» подавляющего преимущества по игре, сине-бело-голубые были сильнее периодами. А «Локомотив» подвели грубые ошибки, которыми соперник воспользовался. Причиной поражения стали провалы в нескольких эпизодах.

- «Зенит» открыл счет после перехвата Далера Кузяева и его сольного прохода по центральной зоне. Как такое стало возможно перед штрафной площадью?

- Я сам не понял, почему игроки «Локомотива» столь пассивно наблюдали за продвижением Кузяева к воротам, и почему его никто не встретил. «Железнодорожники» впали в короткий ступор. Возможно, слишком долго думали, что делать или же понадеялись друг на друга. Допускаю, что такая неразбериха связана с началом сезона. Игровые связи еще не полностью восстановлены, а где –то и не наработаны.

- Но терял мяч «Локомотив» в окрестностях своей штрафной подозрительно часто. Или настолько хорош был прессинг «Зенита»?

- Я склоняюсь ко второму варианту. Активная игра «Зенита» на чужой половине и, в том числе, около штрафной «Локомотива», выглядела подготовленной. Зенитовцы отлично двигались. После потери мяча быстро перекрывали направление для передач вперед, создавали численное преимущество в той зоне, где находился мяч, и вынуждали соперников затягивать розыгрыш в поисках других вариантов. На этом и подлавливали.

Атакующие достоинства Малкома затираются оборонительной работой

- Шестьдесят минут «Зенит» отыграл без Артема Дзюбы. И снова прозвучало мнение, что без него игра интереснее, вариативнее, быстрее и зрелищней. Согласны?

- Да. И это хорошо. Потому что у «Зенита» виден альтернативный вариант, он все больше смотрится наигранным. Это уже совсем не тот случай, как два года назад. Когда в отсутствие Артема его партнеры не знали, что на поле делать. Показательно, что основным разыгрывающим игроком тогда становился защитник Ярослав Ракицкий.

- Что с тех пор изменилось в созидательной игре без Дзюбы?

- Во-первых, появились новые футболисты, готовые играть в комбинационный футбол. Это Вендел и Малком. В матче за Суперкубок бросалось в глаза, что «Зенит» всегда стремиться выходить в атаку через розыгрыш мяча, который от своей штрафной часто отправлялся в центр, даже с риском перехвата. Думаю, это была установка Сергея Богдановича – стремиться сохранять и держать мяч. Цельной комбинационной игры пока не появилось, но иногда «Зенит» в созидании смотрелся очень привлекательно. Появление вариативности в игре сейчас особенно радует потому, что Дзюба не будет же главной фигурой в атаке вечно. Когда-то Артем с первых ролей уйдет, когда-то уйдет из «Зенита». Это время приближается, поэтому иметь другую модель игры надо. Хорошо, что такая игра появляется.

- А игра Малкома добавила оптимизма в ожидания от бразильца в этом сезоне?

- По матчу с «Локомотивом» он оставил двоякое впечатление. Малком был вдохновлен – видимо, его окрылила поездка в составе сборной Бразилии на Олимпиаду, предвкушение большого турнира. Малком был мобилен, легок, активно участвовал во всех эпизодах. Его скорость и техника сказывались, в большинстве эпизодов с его участием появлялась острота, варианты для развития атаки.

- А в чем двоякость?

- Казался бразилец и скованным, даже осторожным. Возможно, опасался перед поездкой в Токио получить травму и порой перестраховывался. А на счет ожиданий – надеюсь, травмы оставили Малкома в покое и в наступающем сезоне он сможет наконец продемонстрировать, зачем его в «Зенит» приглашали.

- Кажется, что постоянные возвращения к своей штрафной сдерживают его атакующий потенциал?

- Видно, что Малком действует по тренерскому заданию, много отрабатывает в защите. Но в «Зените» сейчас все обязаны участвовать в командных действиях после потери мяча, все обороняются. Нет столь сильного атакующего игрока, такого свободного от оборонительных функций «фантазисто». Малком все-таки не Халк, что б самому решать, чем заниматься на поле. Да и Халк у чужой штрафной не стоял – тоже возвращался и вступал в отбор.

- Снова вызвала нарекания игра Маринато Гильерме. А Станислава Черчесова ругали за отсутствие Гильерме на чемпионате Европы.

- На мой взгляд, матч на Суперкубок расставил все точки в этом вопросе. Перед третьим голом вратарь грубо ошибся, позволив Дзюбе отобрать мяч. Но там вина не только Гильерме, а и его партнера. Который отдал назад такой пас, который даже полевому игроку сложно обработать. Но был еще и первый гол, когда вратарь «Локомотива» за мячом в угол не бросился.

- Так и какой вывод?

- Я убедился, что это нестабильный голкипер. Может «потащить», но с такой же периодичностью и ошибается. Тем, у кого возникал вопрос – «почему на Евро не взяли Гильерме» - он в субботу своей игрой все разъяснил. Потому и не взяли. В сборной наступает время других вратарей – в первую очередь Матвея Сафонова. Но и не только столь молодых. Думаю, Михаил Кержаков тоже в сборной еще окажется.

источник: «Советский спорт»
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