Сергей Кирьяков: Витория знает «Бенфику» лучше, чем «Спартак»

- Как вам жребий для «Спартака»?

- Не успел Руй Витория прийти в команду, и сразу такая интрига. Играть предстоит против своего бывшего клуба. С одной стороны, он знает все сильные и слабые стороны «Бенфики», с другой - это действительно серьезный соперник, пройти которого будет тяжело. То, что сейчас показывает «Спартак», настраивает всех на оптимистический лад, потому что команда много забивает. Но это происходит на уровне сопротивления других клубов, которые, возможно, еще не полностью готовы к чемпионату. Они экспериментируют, и на их фоне «Спартак» выглядит намного предпочтительнее. Интересно посмотреть, как новый тренер разложит «Бенфику» на молекулы и, надеюсь, сыграет достойный матч.

- Получается, Витория знает «Бенфику» лучше, чем «Спартак»?

- Конечно. Он знает футболистов, слабые и сильные качества, кто против кого будет играть, и как против этих оппонентов действовать. Это очень важные нюансы.

- Не считаете, что «Бенфика» - самый сложный соперник, который мог достаться «Спартаку»?

- Да. Видите, как бывает. Все с иронией относились к тому, что вот сейчас попадется «Бенфика», и мы посмотрим. Все сошлось, как говорится.

- Может, наоборот, это плюс, потому что «Спартак» нередко вылетал в противоборстве с менее именитыми соперниками, на которые было сложнее настроиться?

- Не согласен. Для наших клубов на такой стадии нужно, чтобы соперник был послабее. Тогда больше шансов пройти. А представляете, что сейчас будет в игре с «Бенфикой», у которой большие амбиции? Для них это очень серьезный турнир, в котором многие будут готовы на все сто процентов, а может и больше. А учитывая выступление наших клубов в последнее время, с трудом верится, что «Спартак» может сотворить сенсацию и пройти португальцев. С другой стороны, есть надежда на то, что тренер грамотно подготовит команду, выберет правильную схему на матч и сможет мотивировать ребят на это противостояние.

- Многие сейчас восторгаются игрой «Спартака» в предсезонном турнире. Вам не кажется, что команда будет выглядеть по-другому в Лиге чемпионов?

- Это мы проходили несколько раз. «Спартак» выигрывал коммерческие турниры, а потом проваливался в чемпионате. Не думаю, что нужно серьезно обращать внимание на эти микроуспехи. Понятно, что за очки будет совсем другой футбол. Не надо пока петь дифирамбы, а стоит серьезно готовиться.