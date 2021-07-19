ФИФА дисквалифицировала трех российских футболистов. Кто они?

Об этом сообщает сайт Международной федерации футбола. ФИФА дисквалифицировала Ивана Князева, Дарью Мещерякову и Владимира Обухова за нарушение антидопингового регламента и дисциплинарного кодекса ФИФА. Допинг-тесты игроков, сданные в 2013 году, были изучены в московской лаборатории и первоначально зарегистрированы как «отрицательные» в системе антидопингового администрирования и управления ВАДА.
Однако ФИФА совместно с ВАДА провело расследование в отношении этих двух футболистов и одной футболистки. В результате было доказано, что все трое использовали запрещенные препараты: Князев и Обухов – метандиенон, Мещерякова - фуросемид.
Князев и Мещерякова получили двухлетнюю дисквалификацию. А вот Обухов признал нарушение и сотрудничал со следствием.
Поэтому дисциплинарный комитет решил сократить Обухову срок дисквалификации до шести месяцев. Срок истечет 2 декабря 2021 года.
ЮНОШСКИЕ СБОРНЫЕ, «СПАРТАК», «ЗВЕЗДА» ПЕРМЬ
Вся троица не сильно известна широким массам болельщиков. Поэтому мы решили представить нарушителей.
Ивану КНЯЗЕВУ 28 лет, он родился 5 ноября 1992 года в Нефтеюганске. В прошлом сезоне выступал за пермскую «Звезду», по амплуа – защитник. Команда из Перми играет в 4-й группе первенства ПФЛ. В нынешнем сезоне сменила называние на «Амкар-Пермь».
Князев также выступал за московское «Торпедо» в РПЛ и ПФЛ. Затем играл в Латвии за «Ригу» и Валмиеру», сезон-2019-2020 провел в омском «Иртыше».
Владимир ОБУХОВ самый известный из этой троицы. Ему 29 лет, родился 28 февраля 1992 года в Бухаре (Узбекистан).
В его карьере было много клубов, почти все из высшего дивизиона. Начинал карьеру в московском «Спартаке», где провел четыре года (2012-2016). Правда, в основном играл за вторую команду. Затем были – «Кубань», московское «Торпедо», «Мордовия», «Тамбов», «Сочи». С 2020 года в «Ростове», где сыграл всего 10 матчей.
Выступал за юношеские (до 17 и до 19 лет) и молодежную сборные России.
Дарья МЕЩЕРЯКОВА - 25 лет, вратарь.
Родилась в Самаре, воспитанник школы ЦСК ВВС.
Выступала в 2011 году на чемпионате Европы за юношескую сборную России до 17 лет.
На сайте РФС других сведений про Мещерякову нет. Зато в соцсетях много ярких фото этой красивой девушки.