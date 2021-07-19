ФИФА дисквалифицировала трех российских футболистов. Кто они?

Об этом сообщает сайт Международной федерации футбола. ФИФА дисквалифицировала Ивана Князева, Дарью Мещерякову и Владимира Обухова за нарушение антидопингового регламента и дисциплинарного кодекса ФИФА. Допинг-тесты игроков, сданные в 2013 году, были изучены в московской лаборатории и первоначально зарегистрированы как «отрицательные» в системе антидопингового администрирования и управления ВАДА.

Однако ФИФА совместно с ВАДА провело расследование в отношении этих двух футболистов и одной футболистки. В результате было доказано, что все трое использовали запрещенные препараты: Князев и Обухов – метандиенон, Мещерякова - фуросемид.

Князев и Мещерякова получили двухлетнюю дисквалификацию. А вот Обухов признал нарушение и сотрудничал со следствием.

Поэтому дисциплинарный комитет решил сократить Обухову срок дисквалификации до шести месяцев. Срок истечет 2 декабря 2021 года.

ЮНОШСКИЕ СБОРНЫЕ, «СПАРТАК», «ЗВЕЗДА» ПЕРМЬ

Вся троица не сильно известна широким массам болельщиков. Поэтому мы решили представить нарушителей.