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ФИФА дисквалифицировала трех российских футболистов. Кто они?
19 июля 19:44
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК "Ростов"

ФИФА дисквалифицировала трех российских футболистов. Кто они?

Дисциплинарный комитет ФИФА дисквалифицировала трех российских футболистов за нарушения антидопингового законодательства.

Об этом сообщает сайт Международной федерации футбола. ФИФА дисквалифицировала Ивана Князева, Дарью Мещерякову и Владимира Обухова за нарушение антидопингового регламента и дисциплинарного кодекса ФИФА. Допинг-тесты игроков, сданные в 2013 году, были изучены в московской лаборатории и первоначально зарегистрированы как «отрицательные» в системе антидопингового администрирования и управления ВАДА.

Однако ФИФА совместно с ВАДА провело расследование в отношении этих двух футболистов и одной футболистки. В результате было доказано, что все трое использовали запрещенные препараты: Князев и Обухов – метандиенон, Мещерякова - фуросемид.

Князев и Мещерякова получили двухлетнюю дисквалификацию. А вот Обухов признал нарушение и сотрудничал со следствием.

Поэтому дисциплинарный комитет решил сократить Обухову срок дисквалификации до шести месяцев. Срок истечет 2 декабря 2021 года.

ЮНОШСКИЕ СБОРНЫЕ, «СПАРТАК», «ЗВЕЗДА» ПЕРМЬ

Вся троица не сильно известна широким массам болельщиков. Поэтому мы решили представить нарушителей.

Ивану КНЯЗЕВУ 28 лет, он родился 5 ноября 1992 года в Нефтеюганске. В прошлом сезоне выступал за пермскую «Звезду», по амплуа – защитник. Команда из Перми играет в 4-й группе первенства ПФЛ. В нынешнем сезоне сменила называние на «Амкар-Пермь».

Князев также выступал за московское «Торпедо» в РПЛ и ПФЛ. Затем играл в Латвии за «Ригу» и Валмиеру», сезон-2019-2020 провел в омском «Иртыше».

Владимир ОБУХОВ самый известный из этой троицы. Ему 29 лет, родился 28 февраля 1992 года в Бухаре (Узбекистан).

В его карьере было много клубов, почти все из высшего дивизиона. Начинал карьеру в московском «Спартаке», где провел четыре года (2012-2016). Правда, в основном играл за вторую команду. Затем были – «Кубань», московское «Торпедо», «Мордовия», «Тамбов», «Сочи». С 2020 года в «Ростове», где сыграл всего 10 матчей.

Выступал за юношеские (до 17 и до 19 лет) и молодежную сборные России.

Дарья МЕЩЕРЯКОВА - 25 лет, вратарь.

Родилась в Самаре, воспитанник школы ЦСК ВВС.

Выступала в 2011 году на чемпионате Европы за юношескую сборную России до 17 лет.

На сайте РФС других сведений про Мещерякову нет. Зато в соцсетях много ярких фото этой красивой девушки.

источник: «Советский спорт»
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