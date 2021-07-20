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Валерий Гладилин: «Спартаку» попался самый тяжелый соперник из возможных
20 июля 13:30
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК "Спартак"

Валерий Гладилин: «Спартаку» попался самый тяжелый соперник из возможных

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о результатах жеребьевки для «Спартака», «Сочи» и «Рубина» в еврокубках.

- «Спартаку» в квалификации Лиги чемпионов досталась «Бенфика». Как оцените жребий?
- Соперник достался самый тяжелый из возможных, самый именитый и серьезный. Не повезло? Это как сказать. Может, не повезло «Бенфике», потому что «Спартак» сейчас в очень хорошей форме. Я думаю, Витория правильно сделал, что форсировал подготовку, и на прошедшем товарищеском турнире команда выглядела очень достойно. Видно, что тренер делает ставку на Лигу чемпионов, потому что показатель уровня такого тренера, как Витория – это Лига чемпионов. Он два раза выигрывал чемпионат Португалии.

- Для Витории «Бенфика» - это бывший клуб. Видите в этом плюсы?
 - Он давно там работал. То, что он захочет показать «Бенфике» себя, это да. Там еще и тренерская дуэль будет интересная. Наставник португальского клуба тоже амбициозный, поработавший в разных серьезных командах. Противостояние будет сильное. Это самая сильная пара из тех, что есть в этом раунде.

- Такой «Спартак» способен пройти «Бенфику»?
- Шансы очень хорошие. Как правило, все европейские клубы в начале августа находятся не в лучшей форме. Они не форсируют подготовку, а идут планово на весь чемпионат. И в первых матчах португальцы не будут готовы максимально, поэтому будет шанс их победить. Хотя «Бенфика» всегда ставит самые серьезные задачи. Там выступает достаточно много легионеров. Поэтому по силам команды примерно равны. У «Спартака» все ребята в строю, и по составу он не уступает «Бенфике». А что касается футбола, турнир показал, что красно-белые играют в атакующий футбол, и подхватили тренд, который был запущен на Евро. Там все играли в три нападающих, и «Спартак» сейчас так же стал действовать. Атакуют даже центральные защитники. Это современный футбол.

- «Спартак» первый матч проводит дома. Удобнее начинать дома или на выезде?
- Сложно угадать. Думаю, это нормально. Надо в первом матче сделать результат, потому что за десять дней до ответного матча португальцы наберут кондиции, а сейчас они не в игровом тонусе. А у «Спартака» есть еще пара игр чемпионата России, и к еврокубковому матчу он должен быть в хорошей форме. Нужно просто победить. Не обязательно забивать пять мячей.

- «Сочи» в соперники достался азербайджанский «Кешля». Какие тут расклады?
- На название сейчас смотреть не нужно. Интересно, сколько там выступает легионеров. Азербайджанцы сами, как таковые, это не очень страшно. Название клуба мне ничего не говорит.

- «Рубин» в третьем квалификационном раунде Лиги конференций сыграет с победителем пары «Судува» (Литва) — «Ракув» (Польша). Какой соперник лучше для казанцев?
- Литовцы. С ними будет попроще. У поляков посильнее чемпионат, и я думаю, что казанцам достанутся именно поляки.

- Прошлый сезон для наших клубов получился провальным в еврокубках. Этот будет лучше?
- Да. Все наши клубы стали более серьезно подходить к этому вопросу. Там стали зарабатывать хорошие деньги. Чем дальше пройдешь – тем больше заработаешь. Мало клубов, которые от этого откажутся.

источник: «Советский спорт»
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