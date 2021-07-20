Сергей Прядкин: У нас нет опасений, что «Нижний Новгород» повторит судьбу «Тамбова»

О ЛИМИТЕ НА ЛЕГИОНЕРОВ

- Окончательную нашу позицию по лимиту на легионеров мы обозначим после консультации с клубами. Многие из них выступают за отмену лимита. Но все надо смотреть в комплексе, включая развитие детско-юношеского футбола и молодежных команд. Пока я не могу ни о чем говорить, потому что нужно обсудить этот вопрос с командами.

О РЕФОРМАХ РПЛ

- Мы разделяем позицию РФС, что нам надо двигаться вперед, повышать качество футбола и экономическую составляющую лиг. У нас уже были обсуждения с командами по поводу изменения формата. Материалы голландской компании показывают глубокую проработку данной темы. Но прежде чем принять что-то, клубы хотят видеть полное исследование, потому что есть определенные вопросы. Некоторые материалы мы дополнительно запросили, и ответ разошлем по клубам, а затем совместно все рассмотрим. Потом отправим материалы в РФС. Мы только за, чтобы это приносило пользу российскому футболу. Формат, который шире всего обсуждался («Юпитер 16»), представляется наиболее перспективным. Но пока я не могу сказать, какую структуру мы поддержим.

Повысят ли реформы РПЛ уровень футболистов? Надо смотреть в общем разрезе. Количество топовых матчей станет больше, поэтому повысится доход лиги. Но Россия большая, и футбол есть не только в Москве и Питере.

О СИТУАЦИИ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

- Беспокойства нет и нет опасений, что повторится история «Тамбова». При лицензировании «Нижний Новгород» выполнил необходимые условия, и дал все гарантии. Пока никаких отклонений от плана нет. После ситуации с «Тамбовом» РФС серьезно подошел к процедуре лицензирования. Для нас также было неожиданностью обращение к министру спорта «Нижнего Новгорода». Не стоит ли снять команду с чемпионата, если у нее нет бюджета? Бюджет на текущий сезон подтвержден. В пятницу мы собирались в РФС. Я задал вопрос лицензионным органам по поводу долгов. Оказалось, что они по премиальным. У нас есть информация, что в августе и сентябре они все выплатят. Не предвижу ситуации при которой команда снимется с чемпионата. Думаю, клуб рассчитается по долгам. Я знаю как власти боролись за РПЛ и не думаю, что у клуба нет средств для выступления в РПЛ. Поэтому никакого предупреждения «Нижнему Новгороду» мы не выписываем.

О ПРОХОДЕ БОЛЕЛЬЩИКОВ НА МАТЧИ РПЛ

- Накануне старта РПЛ мы еще раз послали циркулярное письмо командам, в котором обращаем внимание на соблюдение всех регламентов при подготовке к играм. Важно соблюдать и санрегламент, которым руководствуются все клубы при проведении матча. Каждая команда сама принимает решение о допуске болельщиков на арену и их количестве.