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Сергей Прядкин: У нас нет опасений, что «Нижний Новгород» повторит судьбу «Тамбова»
20 июля 15:42
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: "Советский спорт"

Сергей Прядкин: У нас нет опасений, что «Нижний Новгород» повторит судьбу «Тамбова»

Глава РПЛ накануне старта сезона провел брифинг для журналистов, на котором ответил на все наболевшие вопросы. Мы собрали самое интересное.

О ЛИМИТЕ НА ЛЕГИОНЕРОВ

- Окончательную нашу позицию по лимиту на легионеров мы обозначим после консультации с клубами. Многие из них выступают за отмену лимита. Но все надо смотреть в комплексе, включая развитие детско-юношеского футбола и молодежных команд. Пока я не могу ни о чем говорить, потому что нужно обсудить этот вопрос с командами.

О РЕФОРМАХ РПЛ

- Мы разделяем позицию РФС, что нам надо двигаться вперед, повышать качество футбола и экономическую составляющую лиг. У нас уже были обсуждения с командами по поводу изменения формата. Материалы голландской компании показывают глубокую проработку данной темы. Но прежде чем принять что-то, клубы хотят видеть полное исследование, потому что есть определенные вопросы. Некоторые материалы мы дополнительно запросили, и ответ разошлем по клубам, а затем совместно все рассмотрим. Потом отправим материалы в РФС. Мы только за, чтобы это приносило пользу российскому футболу. Формат, который шире всего обсуждался («Юпитер 16»), представляется наиболее перспективным. Но пока я не могу сказать, какую структуру мы поддержим.

Повысят ли реформы РПЛ уровень футболистов? Надо смотреть в общем разрезе. Количество топовых матчей станет больше, поэтому повысится доход лиги. Но Россия большая, и футбол есть не только в Москве и Питере.

О СИТУАЦИИ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

- Беспокойства нет и нет опасений, что повторится история «Тамбова». При лицензировании «Нижний Новгород» выполнил необходимые условия, и дал все гарантии. Пока никаких отклонений от плана нет. После ситуации с «Тамбовом» РФС серьезно подошел к процедуре лицензирования. Для нас также было неожиданностью обращение к министру спорта «Нижнего Новгорода». Не стоит ли снять команду с чемпионата, если у нее нет бюджета? Бюджет на текущий сезон подтвержден. В пятницу мы собирались в РФС. Я задал вопрос лицензионным органам по поводу долгов. Оказалось, что они по премиальным. У нас есть информация, что в августе и сентябре они все выплатят. Не предвижу ситуации при которой команда снимется с чемпионата. Думаю, клуб рассчитается по долгам. Я знаю как власти боролись за РПЛ и не думаю, что у клуба нет средств для выступления в РПЛ. Поэтому никакого предупреждения «Нижнему Новгороду» мы не выписываем.

О ПРОХОДЕ БОЛЕЛЬЩИКОВ НА МАТЧИ РПЛ

- Накануне старта РПЛ мы еще раз послали циркулярное письмо командам, в котором обращаем внимание на соблюдение всех регламентов при подготовке к играм. Важно соблюдать и санрегламент, которым руководствуются все клубы при проведении матча. Каждая команда сама принимает решение о допуске болельщиков на арену и их количестве.

О МЕДИАПРАВАХ

Рабочая группа по медиаправам постоянно работает с конца прошлого года. Мы встречаемся с будущими партнерами и теми, кто хочет ими стать. Работа проведена большая, и эффект от нее будет виден.

О ПРОДЛЕНИИ ПРАВ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

- Мы не только награды вешаем, но и работаем. У нас есть договор, в котором прописано, что если мы не провели чемпионат России, права у нас могут быть отозваны. Но если мы никаких нарушений не допустили, то договор автоматически продлевается на четыре года. Я впервые слышу, что премьер-лига изживает свое. У нас хорошие отношения с РФС, и если бы что-то подобное было, я бы знал. Уверен, что договор будет продлен.

О КОРОНАВИРУСНЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ

- Мы продолжаем подготовку к старту нового сезона. По традиции этому предшествовал матч за Суперкубок России, который посетили 16 380 зрителей при вместимости 33 тысячи. Совместно с РФС мы провели в рамках матча некоторые мероприятия. Были приглашены руководители футбольных федераций стран СНГ. Есть и ряд нареканий, но мы делали все в рамках соблюдения регламента. В преддверии старта сезона мы отправили циркулярное письмо в клубы о необходимости соблюдать все постановления связанные с коронавирусными ограничениями. Каждый субъект принимает решения по допуску на свои матчи на основе постановления главных врачей и высших инстанций.

О РАСШИРЕНИИ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

- Больше всего срабатывает экономическая повестка, и клубы ощущают, что нужно меняться. Идея реформ привлекает больше сторонников, но нам важно очень внимательно подойти к анализу. Повлияли и результаты сборной. Появились структуры и партнеры, которые создают конкурентную среду. Экономическая составляющая очень важна, и наши будущие партнеры и структуры задаются топовыми играми и матчами повышенного спроса. Но не стоит забывать, что футбол у нас не только в Москве и Санкт-Петербурге.

О ВОЗМОЖНОМ ВОЗВРАЩЕНИИ ПИВА НА СТАДИОНЫ

- Мы участвуем в лоббировании и привлечении пивных брендов. В каждом клубе есть свои лоббисты, некоторые даже вхожи в Думу. На определенном этапе мы зашли в этом вопросе далеко, а потом была пауза. Все достаточно долго обсуждалось. Могу сказать о том, что Леонид Федун затронул этот вопрос, и мы посмотрели его интервью. Многие клубы поднимали этот вопрос и продолжают лоббировать тему пива на стадионах. На оперативном совещании с РФС мы тоже обсуждали эту тему. Что касается дохода, пивные компании здорово помогли бы не только футболу, но и другим видам спорта.

источник: «Советский спорт»
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