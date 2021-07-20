Команда большого города: «Динамо» представило игровую форму в новом сезоне

СИНИЙ И БЕЛЫЙ - ДВА ТРАДИЦИОННЫХ КОМПЛЕКТА

Новая форма представлена в двух комплектах: основной традиционно выполнен в синем цвете, второй комплект – в белом. Вратарская форма имеет три цветовых решения – чёрный, жёлтый и фиолетовый.

Игровая футболка изготовлена из экологичного материала – 100% переработанного полиэстера с передовой технологией PUMA dryCELL, обеспечивающей устойчивую терморегуляцию, бескомпромиссную посадку и абсолютный комфорт во время игры. В дизайне игровых шорт учтена многолетняя динамовская традиция – широкие горизонтальные полосы в нижней части.

В НОВОЙ ФОРМЕ – В РОСТОВ!

Сочетая актуальные тенденции и историческое наследие, технологичность и стиль, новая форма «Динамо» становится не просто футбольным атрибутом, но и предметом повседневного гардероба для #КомандыБольшогоГорода.

Игровая форма уже доступна к заказу в официальном интернет-магазине dynamoshop.ru. В ближайшее время форма появится на Wildberries, в интернет-магазине PUMA и в московских магазинах бренда в торговых центрах «Мега Белая Дача», «Европейский», «Метрополис» и «Авиапарк». Первый матч в новой форме динамовцы проведут в пятницу, 23 июля, в рамках первого тура Российской Премьер-лиги в гостях у футбольного клуба «Ростов».