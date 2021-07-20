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Ура! В РПЛ готовы отменить лимит! Вот только почему ваши хотелки всегда за счет налогоплательщиков?
20 июля 18:09
автор: Виталий Славин
автор фото: "Советский спорт"

Ура! В РПЛ готовы отменить лимит! Вот только почему ваши хотелки всегда за счет налогоплательщиков?

Хотите выгнать россиян за Можай, одна просьба к лиге и клубам: забавляйтесь с ландскнехтами за свои личные деньги – перестаньте сосать миллиарды из государственного бюджета.

Вот что сегодня заявил на брифинге президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин:

- Позицию по вопросу лимита на легионеров мы дадим после того, как обсудим с клубами. У нас позиция многих клубов, большинство — за отмену лимита. Но все это должно быть достаточно сообщающимся. Мы должны затронуть все субъекты и развитие молодежи. Позиция голландцев в компенсациях, поощрениях и так далее. Правильно сказали члены исполкома от клубов, что позиция проработанная и способна на то, чтобы принять ее к сведению и рассмотреть.

А кто-то тут еще свистел, что Саламыч давеча такую кудрявую речь на два с половиной часа задвинул, что пипл до сих пор ничего понять не может! Ну да, когда профессионал-профессор пытается на равных общаться с безнадежными дилетантами-двоечниками, затея изначально обречена на провал. Но пусть кто-то из этих продвинутых пользователей паутины попробует объяснить мне, аксакалу с двумя высшими образованиями, живущему в футболе более полувека, что хотел сказать уважаемый глава РПЛ.

«Большинство – за отмену лимита». Понятно.

«Все это должно быть достаточно сообщающимся». «Все это» – это что? «Сообщающимся» – это как? «Достаточно» - как будут измеряться достаточность и недостаточность?

«Мы должны затронуть все субъекты и развитие молодежи». «Затронуть» - это как? Рекомендовать, задействовать, приказать? «Все субъекты» - это что? Хотелось бы узнать их поименно. «Развитие молодежи» - а это тут при чем? Какое может быть развитие молодежи, если при отмене лимита все ведущие клубы РПЛ ушлые эффективные манагеры в доле с агентами мгновенно наполнят под завязку иномусором, а владелец «Спартака» Леонид Федун, как и обещал, упразднит академию красно-белых?

«Позиция голландцев в компенсациях, поощрениях и так далее». «И так далее» – хотелось бы поподробнее: это ведь, как я понимаю, о том самом развитии молодежи? Но голландцы-то здесь при чем?! А почему не датчане? Или немцы, чехи, итальянцы, украинцы, наконец?..

- Прекратите отсебятину! Во времена Шекспира не было сигарет «Друг». Не было! И потом, почему мы перешли на прозу? - возмутился бы герой Евстигнеева из народной комедии, заглянув на этот забавный брифинг, приуроченный к старту чемпионата России.

Вот ведь как здорово и грамотно все было устроено при Советском Союзе: мухи – на клейкой ленте, котлеты – на сковородке. Наскучило трудиться страховым агентом и попутно экспроприировать автомобили, становишься Гамлетом. Утомился тянуть лямку следователя в поисках неуловимых угонщиков, перевоплощаешься в Лаэрта. Но строго в нерабочее время – и главное: за свой счет! В народном театре. Где режиссер и страстный поклонник футбола Евгений Александрович все объяснит и проконтролирует.

Почему в нашем убогом, но до крайности, до неприличия развращенном народными миллиардами бесконтрольных денег футболе при развитом капитализме должно быть иначе?!

Уважаемый Сергей Геннадьевич, будьте любезны, объясните мне, с какого перепуга вы и ваши сподвижники решили, что ваши бесчисленные хотелки должны финансировать рядовые налогоплательщики РФ? Вы их мнением на сей счет интересовались? Учителя, врачи, военные, полицейские, библиотекари добро на ваши бирюльки дали? Это, к слову, относится и ко всем другим так называемым профессиональным российским лигам типа КХЛ и Единой баскетбольной.

Ну приспичило вас вдруг, чтобы в РПЛ бегали сплошь мигранты, что может быть проще: учреждайте свою лигу типа НХЛ или НБА, стройте стадионы, офисы, базы, организуйте хоть 32 команды, как в НХЛ, и набирайте в них кого вам заблагорассудится – хоть с Марса!

Вперед – и с песней! Вольному волю! Ваши деньги, желаете их спалить на футбол – дерзайте! Только государство в покое оставьте.

Но у меня созрело встречное предложение. Не к РПЛ, а к правительству Российской Федерации. Если наши футбольные руководители за 30 постсоветских лет не научились ничему, кроме как бесконечно тасовать тренеров национальной команды, не пора ли всех этих горе-начальников заменить на иностранных специалистов?

Например, из Дании, где благодаря программе «Красная нить» за десяток лет вывели отечественный футбол из кризиса, подняв сборную до 10-го места в мировом рейтинге и бронзы Евро-2020? Или Германии, где перелопатили систему развития молодежи в начале века и в блестящем стиле выиграли ЧМ-2014. Ну или на крайний случай – Голландии, на которую намекал Прядкин. Тренер оттуда с легкой руки хорватов как-то подарил нам эрзац-чудо в виде деревяшки Евро-2008 – про 1:7 от Испании ведь вспоминать стыдно, правда?

В общем, как страстно убеждал советский суд матерый фарцовщик Дима Семицветов, деньги еще никто не отменял. От каждого по способностям, каждому по труду в его наличных деньгах.

По труду! По его результатам! А какие результаты у РПЛ и РФС? Знамо – какие. Близкие к статистической погрешности. Клубы еврокампании регулярно проваливают. Сборная мечтает хотя бы куда-нибудь пройти или поехать. Пока еще мечтает.

По-моему, совершенно очевидно, где нам в первую очередь необходимы легионеры.

Кстати, в «Локомотиве» нечто похожее уже культивируют. В начале июля немца Ральфа Рангника назначили ответственным во всей вертикали клубных команд за воспитание молодежи. Ждем новых Бубукиных и Ворошиловых, Маслаченко и Игнашевичей, Чесноковых и Овчинниковых, Лоськовых и Евсеевых, Петраковых и Билялетдиновых…

источник: «Советский спорт»
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