Кому светит «Огонек»? Обсуждаем кандидатов на приз лучшему вратарю имени Льва Яшина

Раньше его определял журнал «Огонек», руководствуясь мнением болельщиков, экспертов и журналистов. Лучшего голкипера должны назвать до конца этой недели, ведь чемпионат России стартует уже в пятницу, 23 июля.

Пандемия внесла сумятицу в определение обладателя трофея Яшина. Организаторы решили в 2020-м году его не называть, а вручить приз по итогам двух последних сезонов. Напомним, в 2019-м лучшим вратарем назвали железнодорожника и вратаря сборной России Маринато Гильерме. «Это выбор Черчесова», - объяснило компетентное жюри в ответ на нескрываемое недоумение футбольных болельщиков.

При этом в тройку «призеров» не попал Игорь Акинфеев, абсолютный рекордсмен по «Огонькам» отечественного футбола. Их у него целых десять! Ринат Дасаев с шестью и Яшин с тремя отдыхают…

Теперь бразильца с российским паспортом нет в числе реальных претендентов на трофей. Зато голкипер ЦСКА в голосовании болельщиков идет вторым с колоссальным опережением конкурентов, в числе которых динамовец Антон Шунин, краснодарский «бык» Матвей Сафонов, а также Юрий Дюпин. Напомним, вратаря из Казани, принявшего участие в Евро-2020 в качестве бэкапа, РФС в списке «33 лучших» поставил на первое место.

Но кто же народный фаворит в опросе «Огонька», опередивший Акинфеева и прочих? Отнюдь не голкипер-гренадер «Химок» Лантратов, второй после Дюпина по версии РФС. А спартаковец Александр Максименко.