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Кому светит «Огонек»? Обсуждаем кандидатов на приз лучшему вратарю имени Льва Яшина
20 июля 19:09
автор: Владислав Домрачев
автор фото: "Советский спорт"

Кому светит «Огонек»? Обсуждаем кандидатов на приз лучшему вратарю имени Льва Яшина

На прошлой неделе РФС обнародовал «список 33 лучших игроков» прошлого сезона. Ждем имя вратаря – лауреата трофея имени легенды Яшина.

Раньше его определял журнал «Огонек», руководствуясь мнением болельщиков, экспертов и журналистов. Лучшего голкипера должны назвать до конца этой недели, ведь чемпионат России стартует уже в пятницу, 23 июля.

Пандемия внесла сумятицу в определение обладателя трофея Яшина. Организаторы решили в 2020-м году его не называть, а вручить приз по итогам двух последних сезонов. Напомним, в 2019-м лучшим вратарем назвали железнодорожника и вратаря сборной России Маринато Гильерме. «Это выбор Черчесова», - объяснило компетентное жюри в ответ на нескрываемое недоумение футбольных болельщиков.

При этом в тройку «призеров» не попал Игорь Акинфеев, абсолютный рекордсмен по «Огонькам» отечественного футбола. Их у него целых десять! Ринат Дасаев с шестью и Яшин с тремя отдыхают…

Теперь бразильца с российским паспортом нет в числе реальных претендентов на трофей. Зато голкипер ЦСКА в голосовании болельщиков идет вторым с колоссальным опережением конкурентов, в числе которых динамовец Антон Шунин, краснодарский «бык» Матвей Сафонов, а также Юрий Дюпин. Напомним, вратаря из Казани, принявшего участие в Евро-2020 в качестве бэкапа, РФС в списке «33 лучших» поставил на первое место.

Но кто же народный фаворит в опросе «Огонька», опередивший Акинфеева и прочих? Отнюдь не голкипер-гренадер «Химок» Лантратов, второй после Дюпина по версии РФС. А спартаковец Александр Максименко.

Фаворитом болельщиков он стал во многом благодаря клубной принадлежности. Не носи он спартаковскую форму, на 99 процентов остался бы на задворках народного голосования. Как тот же Сафонов, ставший на Евро-2020 первым номером сборной, а до этого затащивший «Краснодар» в групповой турнир Лиги чемпионов.

«Спартак» же, как известно, в прошлом сезоне в еврокубках не засветился. Максименко же без особого успеха сыграл на молодежном ЧЕ в Венгрии, куда из-за травм-болезней не поехал основной вратарь Сафонов. Но нельзя сказать, что спартаковец разочаровал.

С нетерпением ждем 4 августа, когда «Спартак» с Максименко в воротах будет держать экзамен в домашнем матче квалификации Лиги чемпионов с «Бенфикой». Вот и посмотрим, чего стоит главный претендент на приз Яшина.

У кого-то остаются сомнения в том, что именно спартаковца озарит светом «Огонек»? У автора этих строк – нет. Хотя организаторы могут наплевать на глас народа и назначить победителем тех же Акинфеева и Сафонова. Правда, теперь объяснительная формулировка «это выбор Черчесова» не прокатит.

Спартаковские вратари держат первенство по «Огонькам» в отечественной истории (их 13): Александр Прохоров (дважды), Дасаев (шесть раз), Черчесов (трижды), Александр Филимонов, Артем Ребров становились обладателями престижного приза. Московские армейцы отстают от красно-белых на один трофей: Акинфеев (10), Юрий Пшеничников и Владимир Астаповский (по одному). Зато последнего из них называли лучшим футболистом сезона, чем не могут похвастать ни Яшин, ни Акинфеев, ни Черчесов.

источник: «Советский спорт»
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