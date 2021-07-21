Леонид Слуцкий:«Спартак» - фаворит в матче с нами, учитывая, как он выглядел на предсезонном турнире

- Расскажите о том, как проходит подготовка к игре со «Спартаком».
- Все по плану. Тренируемся, работаем.
- Все ли футболисты будут готовы к матчу?
- Надеюсь, да. Микроповреждения у каких-то футболистов всегда есть, но ничего критичного. Сегодня у нас не будут тренироваться два человека из-за легкого недомогания. Они занимаются по облегченной программе.
- Вы говорили, что легионерам нужно время для адаптации к нашему футболу. По прошедшим контрольным матчам уже можно сказать получится ли у Сеяда быстро адаптироваться к РПЛ, или ему потребуется время?
- Если говорить про бытовую адаптацию, то в Казани это достаточно легко – потому что все есть, и любой человек может вести привычный для себя образ жизни. Что касается игровой адаптации, понятно, что она нужна, что Сеяда надо встроить в общекомандные действия. Насколько этот процесс будет быстрым, сказать сложно. У всех это проходит по-разному. Пока он активно адаптируется, но сказать, что влился уже на сто процентов нельзя. Мы ведь не провели ни одной официальной встречи.
- На сайте РФС выложили заявку «Рубина», и в ней нет Старфельта и Сайто. Уход Старфельта - это решенный вопрос? И почему нет Сайто?
- У нас есть тема с перебором легионеров. На ближайший матч мы не заявили этих двух футболистов, но если появится официальная информация по их переходам, мы объявим.
- Что могли бы сказать о «Спартаке», с которым вам предстоит играть в первом туре? Вы же встречались с ним на предсезонном турнире.
- Понятно, что «Спартак» вступает в сезон одним из фаворитов. А сейчас, учитывая, как команда выглядела на «Кубке Париматч Премьер», это несомненный фаворит предстоящего матча. Команда имеет два полноценных состава и выглядит очень хорошо. Там результат был на табло во всех матчах. В том числе и с нами.
- Оцените жребий Лиги Конференций.
- Думаю, «Ракув» выиграет и пройдет дальше. Очень тяжелый жребий, на самом деле. Эта команда заняла в прошлом году второе место в чемпионате Польши и только что выиграла Суперкубок. Она укомплектована достаточно хорошо. Это развивающаяся команда. Не секрет, что мы имеем проблемы с квалификацией. Имею в виду не только «Рубин», а все российские клубы. «Ракув» находится в числе сеянный, а мы нет. Но в этом противостоянии нет фаворитов. Будет очень тяжелое соперничество.
- То, что в августе «Рубину» предстоит восемь матчей, насколько меняет подготовку команды?
- Это ничего не меняет. Сейчас мы готовимся к игре со «Спартаком». Нельзя подготовиться к длинному периоду. Если будешь это делать, а завтра кто-то получит травму или дисквалификацию, что тогда? У нас есть достаточно большая обойма, и наша задача максимально ее использовать, чтобы не было проседания в уровне и состоянии игроков даже в начале сезона.
- После матча с «Сочи» вы говорили о разном состоянии футболистов. За неделю удалось подвести ребят к общему знаменателю?
- Уровнять никогда не получится. Все равно кто-то будет набирать форму по ходу сезона. Кто-то играл в сборной, кто-то не играл. Понятно, что ребятам нужно разное время для набора оптимальной формы. Но у нас нет этого времени, поэтому будем набирать кондиции за счет официальных матчей и работы в недельных микроциклах.
- Как-то планируете усилить позиции в защите после ухода Старфельта?
- Пока у нас ровно восемь легионеров в заявке на матч со «Спартаком». Если бы была возможность взять еще кого-то, понятно, что мы ее уже реализовали бы или попытались это сделать.
- Какие цели у «Рубина» на этот сезон?
- Мы не обсуждаем задачи с руководством напрямую. Понятно, что есть большие амбиции, как у любого серьезного клуба, и у меня, как у тренера. Можно ставить какую-то цель, если кому-то хочется, но у нас не такой формат взаимоотношений. Мы пытаемся реализовываться, понимая и ставя задачи исходя из текущей реальности.