Леонид Слуцкий:«Спартак» - фаворит в матче с нами, учитывая, как он выглядел на предсезонном турнире

- Расскажите о том, как проходит подготовка к игре со «Спартаком».

- Все по плану. Тренируемся, работаем.

- Все ли футболисты будут готовы к матчу?

- Надеюсь, да. Микроповреждения у каких-то футболистов всегда есть, но ничего критичного. Сегодня у нас не будут тренироваться два человека из-за легкого недомогания. Они занимаются по облегченной программе.

- Вы говорили, что легионерам нужно время для адаптации к нашему футболу. По прошедшим контрольным матчам уже можно сказать получится ли у Сеяда быстро адаптироваться к РПЛ, или ему потребуется время?

- Если говорить про бытовую адаптацию, то в Казани это достаточно легко – потому что все есть, и любой человек может вести привычный для себя образ жизни. Что касается игровой адаптации, понятно, что она нужна, что Сеяда надо встроить в общекомандные действия. Насколько этот процесс будет быстрым, сказать сложно. У всех это проходит по-разному. Пока он активно адаптируется, но сказать, что влился уже на сто процентов нельзя. Мы ведь не провели ни одной официальной встречи.

- На сайте РФС выложили заявку «Рубина», и в ней нет Старфельта и Сайто. Уход Старфельта - это решенный вопрос? И почему нет Сайто?

- У нас есть тема с перебором легионеров. На ближайший матч мы не заявили этих двух футболистов, но если появится официальная информация по их переходам, мы объявим.

- Что могли бы сказать о «Спартаке», с которым вам предстоит играть в первом туре? Вы же встречались с ним на предсезонном турнире.

- Понятно, что «Спартак» вступает в сезон одним из фаворитов. А сейчас, учитывая, как команда выглядела на «Кубке Париматч Премьер», это несомненный фаворит предстоящего матча. Команда имеет два полноценных состава и выглядит очень хорошо. Там результат был на табло во всех матчах. В том числе и с нами.