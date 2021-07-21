Жена судьи Безбородова избила сына Стаса Пьехи. Разбираемся, что произошло

Инцидент произошел в коттеджном поселке «Рощино», который находится в Ленинградской области. В этом поселке можно снять дом для отдыха. Там находились сын Стаса Пьехи с родственниками и жена Безбородова с детьми. Сам Владислав рекомендован судейским комитетом к обслуживанию матчей РПЛ в первой половине сезона 2021-2022.

Петя подружился с сыном Безбородовых, однако чем-то не полюбился жене Владислава, и когда он в очередной раз зашел к другу, та прогнала Пьеху-младшего. От обиды или из хулиганских побуждений Петя проткнул надувной бассейн карандашом. Жена Безбородова пришла в бешенство схватила мальчика за руку и кинула на землю. Прибежавшая на помощь внуку бабушка тоже пострадала от вышедшей из себя женщины. Успокоить Безбородову удалось лишь дяде мальчика – брату диджея Натальи Горчаковой, матери Петра.

Вот что о происшедшем написала в инстаграме Горчакова:

«Петю и мою маму избили. Средь бела дня. В коттеджном посёлке, где мы отдыхаем.

Кто следит за моим Инстаграммом, знает, что мы в Рощино уже несколько недель. Загораем, купаемся, никого не трогаем - ведём себя как нормальные люди, в общем. На днях даже шутили с соседями, мол, какой классный заезд - ни пьяных, ни неадекватных. Досмеялись, блин.

Итак, несколько дней назад в посёлок заселилась семья известного человека - судьи Владислава Безбородова. Он ещё за наш «Зенит» играл когда-то. В общем, в соседнем от нас доме осела его супруга с тремя детьми.

Опущу тот факт, что мирная атмосфера исчезла. Хотя нет, не опущу. До их заезда в посёлке крики матом не раздавались. Никто не орал на нянь своих детей так, что те, тоже с криками, уходили. Их ушла. Слышали это ВСЕ.

Но вернёмся к нам. В общем, Петя задружился с их средним ребёнком, но оказался «не того разлива», и мама семьи громко заявила, чтобы с ним не общались. Петя обиделся и не придумал ничего изобретательнее, чем мелко напакостничать. И проткнул карандашом их надувной бассейн. Причём ту часть, что не сдувается) Считай ничего и не сделал, но проступок его был обнаружен.

И супруга судьи Безбородова, взрослая 53-летняя женщина, мать троих детей, младшему их которых едва исполнился год, прошла на НАШ участок, подошла к моему сыну, схватила его за руку и со всей дури швырнула его так, что он ударился головой о землю.

На его крики прибежала моя мама. Мадам Безбородова попыталась ударить мою маму в шею, та закрылась рукой и получила удар такой силы, что сейчас не может ею шевелить. Кстати, на видео в карусели госпожа Безбородова признается в том, что «швырнула Петю о землю» и в том, что «вашу бабушку вообще надо было убить». Ну вот как бэ.

К счастью, с нами был мой брат Андрей. Он оттащил разбушевавшуюся женщину. Не тронул пальцем, хотя я видела, как в нем кипит кровь - на его глазах избивали маму и племянника».

Что было дальше, запечатлено на видео, которое уже есть в сети: Безбородова подтверждает, что применила насилие к ребенку, однако утверждает, что защищала тем самым своего сына.