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Андрей Червиченко: У Кунца хороший послужной список, но когда он вернется с Олимпиады?
21 июля 17:31
автор: Юрий Волохов
автор фото: Немецкий футбольный союз

Андрей Червиченко: У Кунца хороший послужной список, но когда он вернется с Олимпиады?

Различные источники сообщают, что в списке кандидатов на пост главного тренера сборной России осталось три фамилии.  Первым идет нынешний наставник олимпийской сборной Германии Штефан Кунц. Вторым – Курбан Бердыев, работающий советником в казахстанском «Кайрате». Запасной вариант – Валерий Карпин из «Ростова».

- У Кунца хороший послужной список, но он сейчас в Токио с олимпийской сборной Германии, - напоминает зкс-президент «Спартака» Андрей Червиченко. – И когда он из Японии вернется? Немцы ведь могут далеко пройти. А если до финала дойдут, Кунц сможет прилететь в Россию только где-то 10 августа, а 1 сентября важнейший матч с Хорватией. Если проиграем, шансы на путевку на ЧМ будут стремиться к нулю.

Наш чемпионат стартует 23 июля. Главному тренеру сборной, тем более иностранцу, нужно в три глаза наблюдать кандидатов в сборную, начиная с самого первого тура.

- Второй – Бердыев. Но его уже называли приоритетной кандидатурой до появления Кунца.
- По профессиональным качествам к Бердыеву – претензий нет. И в нынешней ситуации, когда должность главного тренера сборной выглядит расстрельной, он идеальный кандидат. Но за ним идет нехороший шлейф. Это Черчесов номер два, только негативная часть у Бердыева еще более сильно выражена.

- Вы имеете в виду привлечение, так скажем, не очень ожидаемых игроков в сборную?
- Именно – прокрутка через сборную определенных футболистов, чтобы выросла их стоимость.

Что касается Карпина, еще три года назад его кандидатуру вообще никто не обсуждал применительно к сборной. А сейчас он в списке.

Но повторю: должность главного тренера сборной в нынешней ситуации выглядит расстрельной. Никто не хочет портить себе биографию.

Если бы мы не проиграли Словакии, а хотя бы сыграли вничью, думаю, желающих было бы побольше. А возвращаясь к Кунцу, иностранный тренер – это очень хорошо для сборной. Меньше возможностей для всяких отрицательных штучек, о чем мы говорили выше. Но вопрос в том, что он не успеет вникнуть в работу.

- Сейчас существует мнение: пожертвовать ЧМ и резко обновить сборную. Но сборная – это всегда история про результат здесь и сейчас. Как можно жертвовать главным турниром в футболе?
- У нас сборная достаточно молодая, футболисты в хорошем зрелом возрасте: Соболев, Джикия, Кузяев, Оздоев, Головин, Зобнин. Я не вижу смысла в искусственном обновлении. Если только точечные изменения.

А жертвовать чемпионатом мира можно будет в том случае, если мы проиграем Хорватии, или совсем потеряем все шансы по поездку в Катар.

Тогда уже можно будет экспериментировать, обкатывать молодых игроков.

источник: «Советский спорт»
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