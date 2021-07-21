Андрей Червиченко: У Кунца хороший послужной список, но когда он вернется с Олимпиады?

- У Кунца хороший послужной список, но он сейчас в Токио с олимпийской сборной Германии, - напоминает зкс-президент «Спартака» Андрей Червиченко. – И когда он из Японии вернется? Немцы ведь могут далеко пройти. А если до финала дойдут, Кунц сможет прилететь в Россию только где-то 10 августа, а 1 сентября важнейший матч с Хорватией. Если проиграем, шансы на путевку на ЧМ будут стремиться к нулю.

Наш чемпионат стартует 23 июля. Главному тренеру сборной, тем более иностранцу, нужно в три глаза наблюдать кандидатов в сборную, начиная с самого первого тура.

- Второй – Бердыев. Но его уже называли приоритетной кандидатурой до появления Кунца.

- По профессиональным качествам к Бердыеву – претензий нет. И в нынешней ситуации, когда должность главного тренера сборной выглядит расстрельной, он идеальный кандидат. Но за ним идет нехороший шлейф. Это Черчесов номер два, только негативная часть у Бердыева еще более сильно выражена.

- Вы имеете в виду привлечение, так скажем, не очень ожидаемых игроков в сборную?

- Именно – прокрутка через сборную определенных футболистов, чтобы выросла их стоимость.

Что касается Карпина, еще три года назад его кандидатуру вообще никто не обсуждал применительно к сборной. А сейчас он в списке.