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Безбородов выгнал жену из дома после избиения Петра Пьехи, глава СКР взял дело под контроль
21 июля 19:51
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Краснодар»

Безбородов выгнал жену из дома после избиения Петра Пьехи, глава СКР взял дело под контроль

Набирает обороты инцидент с избиением сына Стаса Пьехи 7-летнего Петра соседкой, женой футбольного арбитра Владислава Безбородова.

По словам матери пострадавшего ребенка Натальи Горчаковой, у мальчика сотрясение головного мозга и шок. Родители мальчика обратились в прокуратуру и Следственный комитет. Дело пострадавшей стороны ведет известный адвокат Сергей Жорин.

Напомним, история с избиением сына певца случилась накануне в коттеджном поселке Рощино под Петербургом. Семилетний Петя Пьеха живет там уже больше месяца с мамой Натальей Горчаковой и ее родителями. В соседний дом недавно заселилась жена футбольного судьи Ирина Безбородова с тремя детьми. Пьеха-младший подружился со средним сыном соседей, но мать была против.

Безбородова накричала на Петю и выгнала его из дома, ребенок после этого проткнул карандашом надувной бассейн Безбородовых, это вывело из себя хозяйку домика. Мать троих детей, схватила Петю за руку и швырнула его так, что мальчик ударился головой об землю. А затем ударила и его бабушку, которая пришла на помощь внуку

Тем временем, Владислав Безбородов заявил «КП» - Петербург», что выгнал жену из дома.

- Она - истеричка. Я ее выгнал из дома. Сейчас я на сборах, таких на поле не терплю, а дома - тем более, - сказал Безбородов.

- Мы ждем результата экспертизы, чтобы стало ясно, под какую уголовную статью попадают действия Ирины, - отметил Сергей Жорин.

Отмечается, что дело находится под контролем главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

источник: «Советский спорт»
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