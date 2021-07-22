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Шамиль Газизов: У «Уфы» есть определенная подушка безопасности, но мы ищем спонсоров
22 июля 15:39
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК "Спартак"

Шамиль Газизов: У «Уфы» есть определенная подушка безопасности, но мы ищем спонсоров

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в преддверии старта сезона ответил на вопросы журналистов.

О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ «УФЫ» ПЕРЕД НАЧАЛОМ СЕЗОНА

- Во-первых, я бы хотел всех поздравить с тем, что уже завтра стартует чемпионат России. «Уфа» готова ко всему. Мы ищем спонсоров. Есть определенная подушка безопасности на этот сезон, а что будет дальше никто не скажет, ведь мир очень быстро меняется. Конечно, недофинансирование у нас есть и в очень большом количестве. Но мы выстроили определенную модель, и благодаря ей клуб может существовать. В ближайшее время мы планируем встречу с главой Башкортостана Радием Хабировым.

О НАМЕРЕНИИ БОРОТЬСЯ ЗА ВЫСОКИЕ МЕСТА

- «Уфа» в этом сезоне хочет бороться за самые высокие места. У нас есть сильный тренерский штаб, есть отличные футболисты. Уверен, что мы действительно способны замахнуться на высокие позиции в таблице. Если найдем деньги, то все у нас будет.

О ДОПУСКЕ БОЛЕЛЬЩИКОВ НА СТАДИОН

- Вопрос с допуском болельщиков постоянно находится на обсуждении. Мы хотим, чтобы наши фанаты были с нами на матчах. В России сейчас везде все по-разному. Где-то пускают на трибуны 10 процентов зрителей, где-то только 500 болельщиков. Но в любом случае мы должны учитывать рекомендации правительства и Роспотребнадзора.

О НОВОЙ ФОРМЕ КОМАНДЫ

- Мы готовим новую форму. Я хотел ее надеть на пресс-конференцию, но не получилось. В течение недели вы все узнаете. Будет бренд, который связан с нашей республикой. Это позволит болельщикам быть ближе к команде.

О ТРЕНИРОВОЧНОМ ЦЕНТРЕ «УФА»

- Тренировочный центр «Уфа» прекратит свое существование на том месте, где сейчас находится. Мы ищем помещение меньше по площади, потому что арендная плата нам не очень подходит.

О ПРОВЕРКАХ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ

- Депутат Рябов попросил проверить какую-то программу развития футбола. Я ее не видел, хотя раньше был председателем футбола. Девятого числа вышло постановление о том, чтобы проверить наш клуб, и в этот же день приехало три человека. Скорость, конечно, сумасшедшая. У нас чистый клуб, и мы все предоставили. Четыре месяца назад получили субсидию от министерства спорта – сто миллионов, а отчитываться должны через год. Рябов начитался каких-то анонимных телеграм-каналов. Я ненавижу анонимных людей. Это тараканы, которых давить надо. Каждый человек имеет право на свое мнение, но не надо делать что-то анонимно.

О ВОЗМОЖНОМ ПЕРЕХОДЕ АЛЕКСАНДРА БЕЛЕНОВА В «ЗЕНИТ»

- Всегда есть интерес к таким футболистам, как Беленов. Но мы никаких предложений по поводу него не получали. Вот если получим, то будем рассматривать.

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОШЛОГО СЕЗОНА

- Команда недовольна той ситуацией, которая произошла в прошлом сезоне. Нам надо во всем этом разобраться. И в этом году мы будем забираться выше в таблице. Наши ребята на это способны. Также «Уфа» заинтересована в том, чтобы привлечь болельщиков. Для меня большая радость когда я вижу в городе наших фанатов. Мы ориентированы на эту работу.

О БИЛЕТНОЙ ПРОГРАММЕ «УФЫ»

- Ситуация на сегодня такова, что мы продаем билеты, а потом должны отказывать болельщикам. Мы относимся к ним с пониманием, и нам очень важно иметь поддержку, которая мотивирует игроков.

О САМОМ СЛОЖНОМ МОМЕНТЕ В ИСТОРИИ «УФЫ»

- Каждый момент в управлении клубом очень сложен. И это большой опыт. Предстоящий сезон будет трудным, но я рад, что мы проходим все это вместе с командой. Ребята отдают все свои силы за «Уфу».

ОБ ОТНОШЕНИИ К ЗАРЕМЕ САЛИХОВОЙ

- Отношусь к Зареме с большим уважением. Я ненавижу анонимность. Кто там сидит? Что они хотят рассказать? Вот их я не люблю.

О КРИТИКЕ УРУНОВА

- Я к нему отношусь нормально. Можно сказать, я для ребят старший товарищ. Понятно, что меня критикуют, и это хорошо, значит, я живой. А вот если ее нет - значит, я умер.

О ТРАНСФЕРНЫХ ЦЕЛЯХ «УФЫ»

- До конца трансферного окна мы еще будем рассматривать игроков. Ищем форварда, и не собираемся брать абы кого. Хотим, чтобы совпал компонент цена-качество

источник: «Советский спорт»
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