С небес – на землю! Новый сезон РПЛ стартовал в стратосфере

Сейчас – квадрокоптер, через год – прыжок с парашютом?

Бодрый старт турниру был задан за несколько дней до первого тура, когда в стратосферу с помощью специальной платформы запустили официальный мяч РПЛ-2021/22. Он вернется с небес на землю, а вернее – на футбольный газон аккурат к стартовому свистку матча в Ростове-на-Дону.

- Церемония получилась грандиозной, - признался комментатор «Матч ТВ» и эксперт букмекерской компании «Лига Ставок» Роман Нагучев. – Красивый русский город Переславль-Залесский, зелено, свежо – как раз перед запуском неожиданно для всех полил дождик. Я посчитал это знаком, ведь дождь - спартаковская погода, а у красно-белых в 2022 году юбилей… Если честно, немного волновался, как бы не выпустить мяч раньше времени, не успев произнести «Новый сезон РПЛ. Поехали!» В итоге – получилось, записали видео с единственного дубля. Все было супер! Четыре камеры GoPro, огромная конструкция, запускающая мяч, бригада, которая отслеживает траекторию полета… 23 июля мяч приземлится с помощью квадрокоптера куда нужно – к кромке поля перед стартом матча. А в следующий раз хотелось бы пойти дальше. Самому доставить мяч на поле, прыгнув с парашютом.

…Что ж, идею Нагучев подбросил интересную. Но это – в будущем, а пока вернемся в день сегодняшний. Увидим ли мы стратосферный футбол уже в сезоне-2021/22?

ЧЕМПИОНСКАЯ ИНТРИГА НУЖНА ВСЕМ

В недавнем матче за Суперкубок России «Зенит» так легко убрал с пути «Локомотив» (3:0), что не оставил сомнений: питерцы готовы продолжать исполнять роль российского аналога «Баварии». А та, напомним, не знает себе равных в Бундеслиге уже девять лет…

И все же есть большая надежда, что стартующий сезон подарит болельщикам полноценную чемпионскую интригу. Если уж «Зениту» и суждено стать 9-кратным чемпионом страны (а там и до второй звезды на клубном лого рукой подать), то в сумасшедшей борьбе с участием сразу нескольких достойных конкурентов. Собственно, не так давно, какие-то четыре года назад мы видели сине-бело-голубых на пятом месте. Когда их состав был не менее грозен, а тренировал команду сам Роберто Манчини – свежеиспеченный триумфатор Евро.

Чемпионская интрига жизненно необходима всему нашему футболу. Без жесткой конкуренции в РПЛ не остановить падение российских клубов в таблице коэффициентов УЕФА. И не начать новый подъем национальной сборной. Это очевидно каждому.

В непредсказуемости результатов, конечно, заинтересованы и букмекеры. Как и в максимально качественной «картинке» турнира. И надо признать: сегодня смотреть матчи Премьер-Лиги так же приятно, как игры европейских топ-лиг. Что по ТВ, что в смартфоне, что на трибунах современных стадионов, многие из которых принимали игры ЧМ-2018 и Евро-2020. Прогресс пришелся на период сотрудничества РПЛ с «Лигой Ставок», которая остается генеральным партнером главного футбольного турнира России. И продолжает популяризировать спорт №1 в стране.

- У нас очень продуктивные отношения с Премьер-Лигой, - констатирует заместитель генерального директора БК «Лига Ставок» Игорь Столяров. – Это взаимовыгодное партнерство: мы постоянно подпитываем друг друга идеями. Скажем, РПЛ активно инвестирует в свой молодежный турнир. И при поддержке «Лиги Ставок» соревнование обещает обрести новую сущность, максимально привлекательную для обеих сторон.

С нашей помощью в правильном направлении трансформируется и основной актив лиги. Ключевой момент – то, что РПЛ стала относиться к чемпионату России не просто как к турниру, права на проведение которого ей предоставил РФС. Она видит в чемпионате рыночный продукт, который нужно продать, желательно - подороже. На сегодняшний день создан отличный задел на будущее. Уверен, РПЛ продолжит захватывать все современные digital-платформы, чтобы сделать свой продукт безоговорочно лучшим на российском рынке. «Лига Ставок» в этом, разумеется, тоже заинтересована.

…Ну а теперь – о тех, кто готов бросить вызов (или перчатку, как говаривал теперь уже экс-гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов) Питеру в чемпионате-2021/22. Начнем с красно-белых, которые в новом сезоне, как уже отметил Нагучев, отпразднуют свое 100-летие.

«СПАРТАК»: ВИТОРИЯ НА ЮБИЛЕЙ

Понятно, что рано делать окончательные выводы о первых неделях работы в «Спартаке» португальца Руя Витории. Но летом красно-белые действительно смотрятся превосходно. На предсезонном турнире с участием «Рубина», «Сочи» и «Химок» разгромили каждого из этих соперников с перевесом в четыре мяча! Как ни крути, это говорит о мощи спартаковской атаки.

Прямо сейчас кажется, что весь сезон должен пройти на фоне противостояния команд Семака и Витории. Собственно, москвичи совершили качественный шаг вперед еще в РПЛ-2020/21: забрались с Доменико Тедеско на второе место, попали в квалификацию Лиги чемпионов. Столетний юбилей клуба ко многому обязывает. Очевидно, что Леонид Федун ждет от Витории победы в чемпионате и участия в основной стадии ЛЧ.

Попасть туда, правда, будет непросто. Первый же барьер (из двух) выглядит весьма грозно. Но тренировавший когда-то «Бенфику» Витория наверняка знает, как пройти «орлов» из Лиссабона. А если затем удастся выиграть и решающий раунд лигочемпионской квалификации, это придаст «Спартаку» уверенности и в борьбе с «Зенитом».

«ЛОКОМОТИВ»: НАДО УСТРАНЯТЬ БАРДАК В ОБОРОНЕ

Команда Марко Николича расстроила игрой в Суперкубке. В обороне красно-зеленых в Калининграде царил форменный бардак. Неслучайно Ведран Чорлука, завершивший карьеру и вошедший в тренерский штаб, уже распрощался с командой. За такие провалы кадровые оргвыводы неизбежны.

Как-то не складывается в России тренерская судьба у бывших хорватских легионеров РПЛ. Сначала Ивица Олич не справился в ЦСКА за пару месяцев. Теперь Чорлука продержался еще меньше…

Пока «Локомотив» реальным претендентом на чемпионство не смотрится. Но не просто же так в руководство клуба пришли Ральф Рангник (за которым еще зимой гонялся «Милан») и хорошо знакомый спартаковским болельщикам Томас Цорн. Очевидно, команду до закрытия трансферного окна ждут приобретения. И если удастся качественно залатать проблемные позиции, «Локо» будет способен на многое. Николич умеет работать на результат.

ЦСКА: ЗАГАДКА ВЛАШИЧА

ЦСКА представляет собой одну большую загадку, как и новый наставник армейцев Алексей Березуцкий. Не хочется, чтобы он стал нашим Андреа Пирло, который без тренерского опыта был брошен прошлой осенью спасать «Ювентус» и провалился. Пусть лучше Березуцкий станет нашим Зинедином Зиданом, у которого в свое время сразу пошло в «Реале».

Пока, правда, непонятно, останется ли в команде Никола Влашич. И от этого во многом зависят перспективы красно-синих. С хорватом ЦСКА может включиться в борьбу за Лигу чемпионов. Без него будет тяжко. Нет в команде другого ярко выраженного лидера. И если у Влашича срастется вариант с «Миланом», подыскать ему полноценную замену почти невозможно. Никола – одна из самых ярких звезд РПЛ.

«ДИНАМО» И «КРАСНОДАР»: НА НИЗКОМ СТАРТЕ

Можно надеяться и на преображение «Динамо» и «Краснодара». «Быки» с Виктором Гончаренко должны обрести надежную оборону. Если бывший тренер ЦСКА нащупает игровой баланс, то обязательно вмешается в борьбу как минимум за еврокубки. С атакой-то у «Краснодара» был порядок и при Мураде Мусаеве. Как и с амбициями – благо руководит клубом такой максималист, как Сергей Галицкий.

Не меньшим потенциалом обладает и «Динамо». Одна беда: оправдывать ожидания у бело-голубых никогда еще не получалось. Сейчас они снова прикупили легионеров, в клубе растет талантливая молодежь, с командой работает немецкий тренер. Не хватает только чемпионского куража. Показательным будет стартовый матч в Ростове-на-Дону. Если «Динамо» победит, может затем на том самом кураже и полететь ввысь. Прямо как мяч РПЛ, запущенный в стратосферу…

«РУБИН»: СЛУЦКИЙ В ЗАСАДЕ

Всегда мыслит чемпионскими категориями и Леонид Слуцкий, бравший золото РПЛ столько же раз, сколько Семак (по три). Со Слуцким «Рубин» быстро превратился из середняка в участника еврокубков, а во второй части прошлого сезона казанцы показывали почти безупречный футбол. Лишь бы еще не покинул их ряды Хвича Кварацхелия – и тогда это будет 100-процентный претендент на медали.

Сам Слуцкий явно хочет окончательно загладить свою неудачу со сборной на Евро-2016. В Казани он пошатнувшееся реноме вроде бы почти полностью восстановил, но не хватает по-настоящему громкого успеха. А титулы ведь не только составы выигрывают, но и классные специалисты. И главная звезда в Казани — именно тренер.

На него большая надежда, что спокойной жизни у «Зенита» и «Спартака» не будет. Символично, что чемпионат-2021/22 казанцы начнут домашней игрой с красно-белыми. Суперинтрига! Посмотрим, что значили 0:4, которые «Рубин» получил от команды Витории неделю назад. Может, просто притворялся?

Отметим, что БК «Лига Ставок» считает главным фаворитом предстоящего сезона «Зенит». На его чемпионство можно поставить с коэффициентом 1,55. Далее по мере убывания шансов на золото котируются «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, «Динамо», «Краснодар» и «Рубин». При этом букмекер предлагает максимально выгодные условия для новых игроков и готовит специальные акции в продолжение «высокого сезона» 2021 года.

ОТ СПОРТА – К ЗРЕЛИЩУ

- Если говорить о технологиях маркетинга, предстоящий сезон должен усилить наметившиеся ранее тенденции, - считает Игорь Столяров. - Например, мы увидим трансформацию рекламных лендов в виртуальные борта, как это происходило в Лиге чемпионов и Лиге наций. Тренд на хайлайты тоже очевиден: надо же учитывать особенности потребления поколения Z. По этой же причине РПЛ будет продвигать деривативные продукты. В этой связи хочется отметить наш совместный проект киберлиги в период пандемии. Те инвестиции себя полностью оправдали. И «Лига Ставок» продолжит помогать РПЛ развивать кибер-составляющую.

Что касается клиентов нашей компании, то к юбилейному, 20-му сезону РПЛ мы подготовили массу приятных сюрпризов. И ошибаются те, кто говорит, что в нашем футболе отсутствует интрига. Просто ее нужно учиться раскручивать, как это происходит в ведущих североамериканских профессиональных лигах. Эталон – это, конечно, НФЛ, которая давно вышла за рамки спорта. Сегодня это бизнес-империя, которая конкурирует с производителями телесериалов, где интрига тоже играет ключевую роль.

Поверьте, и в России мы к этому придем. Спортивная составляющая в футболе трансформируется в зрелищную «обвязку» чуть медленнее, чем в баскетболе, хоккее, американском футболе. Таковы особенности игры. Однако и футбол кардинально изменится, впишется в мировые тренды. В том числе – российский. Ждать осталось недолго.

БУКМЕКЕРСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРОШЛОГО СЕЗОНА

РПЛ уже сейчас - самый популярный национальный футбольный чемпионат среди клиентов «Лиги Ставок».

Начиная с сезона-2017/18, общий оборот ставок на матчи турнира вырос на 106 процентов.

Особый интерес вызывают игры с участием «Зенита», «Краснодара» и всех московских команд, повышенный ажиотаж традиционно сопровождает дерби «Спартака» и ЦСКА.

Среди потенциальных авторов голов в РПЛ-2020/21 чаще других выбирали Артема Дзюбу, Федора Смолова, Александра Соболева, Федора Чалова и Антона Заболотного.

Во второй половине сезона увеличилось количество ставок на тотал меньше 5,5 желтых карточек.

Клиенты «Лиги Ставок» верно предсказали победителя РПЛ-2021/21: 79 процентов ставок были сделаны именно на чемпионство «Зенита».

Максимальный выигрыш по одинару в прошлом сезоне достиг 2 231 250 рублей, по экспрессу – 1 368 000 рублей.

Самый большой коэффициент победного экспресса (из 8 матчей РПЛ) составил 14 094,13!

Что ж, впереди новый сезон. И новые рекорды. Как на футбольном поле, так и на игровых счетах клиентов БК «Лига Ставок».