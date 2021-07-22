Вспоминаем вкус победы в еврокубках! «Сочи» круто стартовал в Лиге конференций

Команда Владимира Федотова за два месяца заметно изменилась. В первую очередь в линии обороны, которую покинули Миха Мевля и Иван Новосельцев. Тройку центральных защитников составили Матео Барач, Данила Прохин и Родригао. Все трое дебютировали в новой команде, а бразилец отметил еще и отметил данное событие голом головой на 19-й минуте – выпрыгнул на ближней штанге на подачу Кристиана Нобоа от углового флага и подрезал мяч в дальний угол. Чем-то этот мощный игрок напоминает другого бразильского защитника – Бекао, выступавшего за ЦСКА. Присмотримся к этому парню внимательнее.

Дебют сочинцев в еврокубках не очень заинтересовал отечественных вещателей. Ни по федеральному ТВ, ни на набирающих популярность спортивных интернет-платформах игру не транслировали. Удалось найти лишь пиратскую трансляцию малоизвестного проекта, также пользовавшего пиратской картинкой за донаты (зато был русскоязычный комментатор). С одной стороны, это говорит об отношении отечественных медиа к турниру, с другой – такое вот у нас спортивное телевидение, что еврокубки наших команд приходится искать, где придется. «Кровавый спорт», по мнению федерального ТВ, зрителям интереснее.

Официальное открытие сезона в российском футболе состоялось в Суперкубке, а еще до первого тура РПЛ «Сочи» сошелся в отборе только что созданной Лиги конференций с азербайджанским клубом «Кешля». Сочинцы играли дома и по составу заметно превосходили соперника, поэтому считались фаворитами, но после двух подряд кошмарных для нас евросезонов стало ясно, что проходных соперников для отечественных команд не осталось.

Также значимой потерей стоит назвать ушедшего в ЦСКА Антона Заболотного (второй бомбардир команды в прошлом сезоне после Нобоа), место которого в центре нападения занял куда менее эффективный Марко Дуганжич. Игра подтвердила, что хорват по всем статьям уступает своему предшественнику. Нет и по-прежнему травмированного Сослана Джанаева, чью позицию в воротах занял другой Заболотный – Николай.

Обилие изменений не позволяло рассчитывать на взаимопонимание игроков, да еще и в первом официальном матче сезона. В предсезонном турнире сочинцы одержали две победы над «Рубином» и «Химками», финишировав вслед за «Спартаком», тем не менее ответственность и накал в еврокубках куда выше. По игре было видно, что российская команда выше классом, но касается это конкретных моментов, в которых футболисты мерялись индивидуальным мастерством, тогда как системно хозяева соперника не превосходили.

Тем не менее, преимущество сочинцев было высоко, и у ворот Станислава Намашко (вы можете помнить его по «Кубани») регулярно возникали опасные моменты. Забивать могли многие: Нобоа закручивал мяч с углового, Кирилл Заика и вышедший на замену Сергей Терехов (травму получил Артур Юсупов) проиграли вратарю в ближнем бою, Матео Барач головой попал в ближнюю штангу (снова стандарт), а удар Ибрагима Цаллагова в линии штрафной из-под перекладины вытащил все тот же Намашко.

НЕ ЕВРОКУБОК, А КОНТРОЛЬНЫЙ МАТЧ

За командами Федотова интересно следить на дистанции, потому что он умеет планомерно развивать качество игры. Ни «Оренбург», ни «Сочи» не играли в остроатакующий футбол, но в пределах своих возможностей постепенно добавляли в разных аспектах. В новом сезоне, несмотря на потери (а состав-то стал слабее), 54-летний специалист будет прокачивать игру впереди. На прошедшем чемпионате Европы особую роль в атаке многих команд играли латерали, поднимавшиеся в позиционном нападении на одной линии с форвардами. То же самое мы увидели в Сочи» в этом матче. Заика и Терехов (а до его выхода Никита Бурмистров) временами действовали, как вингеры.

С флангов и создавалась львиная доля острых моментов, особенно слева, где сначала играл Заика, а затем Терехов. Отсюда, например, уже во втором тайме была произведена подача на Дуганжича, без сопротивления пробившего головой в перекладину. Впрочем, второй мяч пришел из центра – Бурмистров взял игру на себя и был сбит на углу вратарской, а Нобоа идеально исполнил пенальти. Для эквадорца это первый гол в еврокубках с августа 2018-го, когда он в составе «Зенита» поучаствовал в насилии над минским «Динамо» (8:1). Тот гол также был вторым со стандарта (только штрафного) в квалификационном раунде.

В целом было видно, что игроки «Сочи» только набирают форму, и все равно счет мог быть намного крупнее (и это несмотря на третий мяч, забитый вышедшим на замену Барсовым с подачи лучшего игрока матча Нобоа). Смущают только очень уж низкие скорости, навевавшие мысли о товарищеском матче (отсутствие зрителей и уровень соперника сюда же в копилку). Их хватило в игре с откровенно слабым азербайджанским клубом, но даже в РПЛ нужно действовать интенсивнее, не говоря уж о следующих стадиях еврокубков.

Вернувшийся после тяжелой травмы Ивелин Попов и пропустивший игру из-за переутомления Жоаозиньо наверняка добавят в атаке техники и интеллекта, а вот в движении в силу возраста полузащитников (им, как и Нобоа, Никите Бурмистрову и Цаллагову уже за 30) команда прибавит вряд ли. Это может стать проблемой по ходу сезона.

Лига конференций. Второй квалификационный раунд

«Сочи» – «Кешля» – 3:0 (1:0)

Голы: Родригао, 10 – 1:0. Нобоа, 67 – с пенальти – 2:0. Барсов, 81 – 3:0.

«Сочи»: Заболотный, Барач, Заика (Попов, 71), Маргасов, Прохин, Родригао, Бурмистров (Ангбан, 83), Нобоа (Воробьев, 83), Цаллагов, Юсупов (Терехов, 38), Дуганжич (Барсов, 71).

«Кешля»: Намашко, Гулиев, Гиртимов (Мустафаев, 78), Салахлы, Божович, Гаджиев (Ухундов, 77), Фелипе Сантос, Велизаде, Гигаури, Амару (Махяррамлы, 58), Юнанов.

Предупреждения: Божович, 18. Терехов, 38. Гиртимов, 45.

Судья: Йорги (Албания).