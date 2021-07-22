Вспоминаем вкус победы в еврокубках! «Сочи» круто стартовал в Лиге конференций

РОСКОШНЫЙ ДЕБЮТ РОДРИГАО
Официальное открытие сезона в российском футболе состоялось в Суперкубке, а еще до первого тура РПЛ «Сочи» сошелся в отборе только что созданной Лиги конференций с азербайджанским клубом «Кешля». Сочинцы играли дома и по составу заметно превосходили соперника, поэтому считались фаворитами, но после двух подряд кошмарных для нас евросезонов стало ясно, что проходных соперников для отечественных команд не осталось.
Дебют сочинцев в еврокубках не очень заинтересовал отечественных вещателей. Ни по федеральному ТВ, ни на набирающих популярность спортивных интернет-платформах игру не транслировали. Удалось найти лишь пиратскую трансляцию малоизвестного проекта, также пользовавшего пиратской картинкой за донаты (зато был русскоязычный комментатор). С одной стороны, это говорит об отношении отечественных медиа к турниру, с другой – такое вот у нас спортивное телевидение, что еврокубки наших команд приходится искать, где придется. «Кровавый спорт», по мнению федерального ТВ, зрителям интереснее.
Команда Владимира Федотова за два месяца заметно изменилась. В первую очередь в линии обороны, которую покинули Миха Мевля и Иван Новосельцев. Тройку центральных защитников составили Матео Барач, Данила Прохин и Родригао. Все трое дебютировали в новой команде, а бразилец отметил еще и отметил данное событие голом головой на 19-й минуте – выпрыгнул на ближней штанге на подачу Кристиана Нобоа от углового флага и подрезал мяч в дальний угол. Чем-то этот мощный игрок напоминает другого бразильского защитника – Бекао, выступавшего за ЦСКА. Присмотримся к этому парню внимательнее.
«СОЧИ» СЫРОЙ, НО АГРЕССИВНЫЙ
Также значимой потерей стоит назвать ушедшего в ЦСКА Антона Заболотного (второй бомбардир команды в прошлом сезоне после Нобоа), место которого в центре нападения занял куда менее эффективный Марко Дуганжич. Игра подтвердила, что хорват по всем статьям уступает своему предшественнику. Нет и по-прежнему травмированного Сослана Джанаева, чью позицию в воротах занял другой Заболотный – Николай.
Обилие изменений не позволяло рассчитывать на взаимопонимание игроков, да еще и в первом официальном матче сезона. В предсезонном турнире сочинцы одержали две победы над «Рубином» и «Химками», финишировав вслед за «Спартаком», тем не менее ответственность и накал в еврокубках куда выше. По игре было видно, что российская команда выше классом, но касается это конкретных моментов, в которых футболисты мерялись индивидуальным мастерством, тогда как системно хозяева соперника не превосходили.
Тем не менее, преимущество сочинцев было высоко, и у ворот Станислава Намашко (вы можете помнить его по «Кубани») регулярно возникали опасные моменты. Забивать могли многие: Нобоа закручивал мяч с углового, Кирилл Заика и вышедший на замену Сергей Терехов (травму получил Артур Юсупов) проиграли вратарю в ближнем бою, Матео Барач головой попал в ближнюю штангу (снова стандарт), а удар Ибрагима Цаллагова в линии штрафной из-под перекладины вытащил все тот же Намашко.
НЕ ЕВРОКУБОК, А КОНТРОЛЬНЫЙ МАТЧ
За командами Федотова интересно следить на дистанции, потому что он умеет планомерно развивать качество игры. Ни «Оренбург», ни «Сочи» не играли в остроатакующий футбол, но в пределах своих возможностей постепенно добавляли в разных аспектах. В новом сезоне, несмотря на потери (а состав-то стал слабее), 54-летний специалист будет прокачивать игру впереди. На прошедшем чемпионате Европы особую роль в атаке многих команд играли латерали, поднимавшиеся в позиционном нападении на одной линии с форвардами. То же самое мы увидели в Сочи» в этом матче. Заика и Терехов (а до его выхода Никита Бурмистров) временами действовали, как вингеры.
С флангов и создавалась львиная доля острых моментов, особенно слева, где сначала играл Заика, а затем Терехов. Отсюда, например, уже во втором тайме была произведена подача на Дуганжича, без сопротивления пробившего головой в перекладину. Впрочем, второй мяч пришел из центра – Бурмистров взял игру на себя и был сбит на углу вратарской, а Нобоа идеально исполнил пенальти. Для эквадорца это первый гол в еврокубках с августа 2018-го, когда он в составе «Зенита» поучаствовал в насилии над минским «Динамо» (8:1). Тот гол также был вторым со стандарта (только штрафного) в квалификационном раунде.
В целом было видно, что игроки «Сочи» только набирают форму, и все равно счет мог быть намного крупнее (и это несмотря на третий мяч, забитый вышедшим на замену Барсовым с подачи лучшего игрока матча Нобоа). Смущают только очень уж низкие скорости, навевавшие мысли о товарищеском матче (отсутствие зрителей и уровень соперника сюда же в копилку). Их хватило в игре с откровенно слабым азербайджанским клубом, но даже в РПЛ нужно действовать интенсивнее, не говоря уж о следующих стадиях еврокубков.
Вернувшийся после тяжелой травмы Ивелин Попов и пропустивший игру из-за переутомления Жоаозиньо наверняка добавят в атаке техники и интеллекта, а вот в движении в силу возраста полузащитников (им, как и Нобоа, Никите Бурмистрову и Цаллагову уже за 30) команда прибавит вряд ли. Это может стать проблемой по ходу сезона.
Лига конференций. Второй квалификационный раунд
«Сочи» – «Кешля» – 3:0 (1:0)
Голы: Родригао, 10 – 1:0. Нобоа, 67 – с пенальти – 2:0. Барсов, 81 – 3:0.
«Сочи»: Заболотный, Барач, Заика (Попов, 71), Маргасов, Прохин, Родригао, Бурмистров (Ангбан, 83), Нобоа (Воробьев, 83), Цаллагов, Юсупов (Терехов, 38), Дуганжич (Барсов, 71).
«Кешля»: Намашко, Гулиев, Гиртимов (Мустафаев, 78), Салахлы, Божович, Гаджиев (Ухундов, 77), Фелипе Сантос, Велизаде, Гигаури, Амару (Махяррамлы, 58), Юнанов.
Предупреждения: Божович, 18. Терехов, 38. Гиртимов, 45.
Судья: Йорги (Албания).