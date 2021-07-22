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Владимир Федотов: В завершающей стадии атак нам не хватало хладнокровия
22 июля 22:36
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: kubnews.ru

Владимир Федотов: В завершающей стадии атак нам не хватало хладнокровия

«Сочи» выиграл первый еврокубковый матч в истории - 3:0 повержен азербайджанский «Кешля».

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов после игры второго квалификационного раунда Лиги Конференций с «Кешля» (3:0), ответил на вопросы журналистов.

- Сегодня в стартовом составе играл Николай Заболотный, а скоро должен быть готов Сослан Джанаев. Возможно ли, что в такой ситуации Дениса Адамова отдадут в аренду?

- Нет. У нас напряженный график. Никого в аренду мы отдавать не будем. В такой ситуации это то, что нужно. Простой пример: Сослана не было, и в команде осталось два вратаря. Это вызывало вопросы. Поэтому вратарскую позицию мы не трогаем.

- Что с Юсуповым?

- Он подвернул голеностоп. Показалось, что поле было немного сырое. Грунт немножко не держал. Артур неудачно приземлился и подвернул голеностоп. Степень повреждения узнаем после обследования. Хотелось бы, чтобы она была минимальная. Юсупов очень ценный игрок для нас.

- Ставилась ли задача забить быстрый гол? Он усложнил или облегчил игру?

- Начало матча было очень боевое с двух сторон. Соперник ни в чем не хотел уступать. Первые десять минут носили сумбурный характер. Потом мы начали постепенно прибирать инициативу к своим рукам, забили со стандарта, искали свои шансы и, думаю, их было предостаточно. Если бы сыграли чуть хладнокровнее, то увеличили бы счет и тогда матч сложился бы легче для нас. А так мы ушли на перерыв при счете 1:0. Хочу отметить вратаря соперника, который был сегодня великолепен.

- На табло тот результат, которого вы ожидали перед игрой?

- Всегда хочется большего.

- Замена Дуганджича напрашивалась раньше. Вы поберегли игроков к ответной игре?

- У нас начинается чемпионат. Нам надо восстановиться до 26-го числа, зализать раны, и тогда пойдем дальше.

- Маммана и Воробьев остались на скамейке. Будут ли изменения в составе?

- Маммана остался на скамейке, потому что мы исчерпали все пять замен. А Воробьев выходил на поле. У нас не играл только Маммана, но это защитник, а замена по позиции нам не требовалась.

- Команда создала много моментов, но не так много удалось реализовать. Вас не пугает такая результативность перед стартом РПЛ?

- Ребята немного суетились в завершающей стадии атаки. Да, мы не все реализовали, потому что не хватило хладнокровия. Вратарь соперника творил чудеса, когда, казалось бы, мячу соперника некуда деваться. Он проявлял футбольный героизм. Нам есть над чем работать, потому что голы нам понадобятся уже на старте сезона.

источник: «Советский спорт»
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