Ринат Билялетдинов: Статистика говорит не в пользу совмещения постов Карпиным, но вдруг проскочим?

- Валерий Карпин назначен на пост главного тренера сборной России по совместительству. Как вы к этому относитесь?

- Я изначально говорил, что лучше наш специалист, чем иностранец, потому что времени мало, а иностранцу нужно знакомиться с игроками. Карпин уже знает футболистов. А вообще я хотел видеть на этом посту Юрия Семина. Также назывались фамилии Бердыева, Семака, Слуцкого. Что касается совмещения, у нас были Романцев, Газзаев, но потом решили, что это плохо. А сейчас получилось, что если очень хочется, то можно. Получился форс-мажор.

У нас нет свободных тренеров для сборной. Думаю, сейчас будут лететь критические стрелы по поводу совмещения, потому что это работа на два фронта. Не знаю, чем все закончится. Может и проскочим. Должна быть определенная перестройка, потому что у каждого тренера свой игровой почерк. Поэтому будем смотреть. Единственное, очень не хочется пролететь мимо чемпионата мира. На тренере и игроках лежит гигантская ответственность. Задача тяжелая. Но для нас чем тяжелее задача, тем лучше мы играем.

- На «Ростове» такая ситуация как-то отразится? Ведь совмещение в российской истории никогда не заканчивалось хорошо для тренера в плане его клубной работы.

- Статистика говорит против совмещения, потому что в сутках всего 24 часа, а не 48. Невозможно уделять внимание и тому, и этому. Это разная работа. Много нюансов. Поэтому и не получалось совмещение. Но бывают исключения из правил. Все рассудит время. Вдруг в этот раз нам повезет? Хотя многое должно для этого сложиться.

- Появилась информация, что Карпин может забрать с собой в сборную и тренерский штаб «Ростова». Для команды это будет плохо?

- По всем раскладам «Ростову» будет сложно. Команда будет тренироваться дистанционно. Это все равно не то. Нужно чувствовать дыхание поля. Для «Ростова» это непросто. Как бы не случился провал и в клубе, и в сборной. А то получится, что и клубу сделали плохо, и сборной не помогли. У меня есть скепсис по поводу этой ситуации. Но если «Ростов» провалится, у него будет второй круг чтобы это исправить. А может и проскочит. У нас ведь многие законы не срабатывают, которые, например, работают в Европе.

- Карпина назначили до 31 декабря, то есть на полгода. Как думаете, он задержится дольше?

- Он может и долго работать, а может и недолго. Если мы не выходим на чемпионат мира, значит, Карпин переключается на «Ростов» и делает все, чтобы исправить ситуацию если клуб окажется внизу таблицы. Если «Ростов» будет наверху, получается, Карпин тоже будет иметь отношение к этому успеху. Тут все меряет сборная. В «Ростове» Карпин останется по-любому, провалится клуб или нет. Хотя мнение команды тоже должны были учитывать. Наверное, уговорили. Другого пути нет. Только такой вариант был.