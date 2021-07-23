ТОКИО-2020EURO-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Германия - Вторая Бундеслига 2-й тайм, 71' Шальке-04 1 Гамбург 1
Ринат Билялетдинов: Статистика говорит не в пользу совмещения постов Карпиным, но вдруг проскочим?
23 июля 21:49
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК "Ростов"

Ринат Билялетдинов: Статистика говорит не в пользу совмещения постов Карпиным, но вдруг проскочим?

Футбольный эксперт, бывший тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался о назначении Валерий Карпина главным тренером сборной России.

- Валерий Карпин назначен на пост главного тренера сборной России по совместительству. Как вы к этому относитесь?
- Я изначально говорил, что лучше наш специалист, чем иностранец, потому что времени мало, а иностранцу нужно знакомиться с игроками. Карпин уже знает футболистов. А вообще я хотел видеть на этом посту Юрия Семина. Также назывались фамилии Бердыева, Семака, Слуцкого. Что касается совмещения, у нас были Романцев, Газзаев, но потом решили, что это плохо. А сейчас получилось, что если очень хочется, то можно. Получился форс-мажор.

У нас нет свободных тренеров для сборной. Думаю, сейчас будут лететь критические стрелы по поводу совмещения, потому что это работа на два фронта. Не знаю, чем все закончится. Может и проскочим. Должна быть определенная перестройка, потому что у каждого тренера свой игровой почерк. Поэтому будем смотреть. Единственное, очень не хочется пролететь мимо чемпионата мира. На тренере и игроках лежит гигантская ответственность. Задача тяжелая. Но для нас чем тяжелее задача, тем лучше мы играем.

- На «Ростове» такая ситуация как-то отразится? Ведь совмещение в российской истории никогда не заканчивалось хорошо для тренера в плане его клубной работы.
- Статистика говорит против совмещения, потому что в сутках всего 24 часа, а не 48. Невозможно уделять внимание и тому, и этому. Это разная работа. Много нюансов. Поэтому и не получалось совмещение. Но бывают исключения из правил. Все рассудит время. Вдруг в этот раз нам повезет? Хотя многое должно для этого сложиться.

- Появилась информация, что Карпин может забрать с собой в сборную и тренерский штаб «Ростова». Для команды это будет плохо?
- По всем раскладам «Ростову» будет сложно. Команда будет тренироваться дистанционно. Это все равно не то. Нужно чувствовать дыхание поля. Для «Ростова» это непросто. Как бы не случился провал и в клубе, и в сборной. А то получится, что и клубу сделали плохо, и сборной не помогли. У меня есть скепсис по поводу этой ситуации. Но если «Ростов» провалится, у него будет второй круг чтобы это исправить. А может и проскочит. У нас ведь многие законы не срабатывают, которые, например, работают в Европе.

- Карпина назначили до 31 декабря, то есть на полгода. Как думаете, он задержится дольше?
- Он может и долго работать, а может и недолго. Если мы не выходим на чемпионат мира, значит, Карпин переключается на «Ростов» и делает все, чтобы исправить ситуацию если клуб окажется внизу таблицы. Если «Ростов» будет наверху, получается, Карпин тоже будет иметь отношение к этому успеху. Тут все меряет сборная. В «Ростове» Карпин останется по-любому, провалится клуб или нет. Хотя мнение команды тоже должны были учитывать. Наверное, уговорили. Другого пути нет. Только такой вариант был.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Летние Олимпийские игры в Токио открытыGif-обзор: Audi RS 3 2022 модельного года – это настоящий ураганVivo представила новый бюджетный смартфон Y53s NFC с процессором MediaTek Helio G80Неожиданный ответ Клишиной о предательстве РоссииКокорин забил. Похоже, даже в «Фиорентине» от этого в шокеНиколаева свела поклонников с ума, показав себя в трусиках
Тяжелая пятница Валерия Георгиевича. Как новый главный тренер сборной России начал сезон РПЛ с поражения
В стартовом матче очередного чемпионата Российской Премьер-Лиги «Ростов» Валерия Карпина, только что назначенного на должность рулевого национальной команды, проиграл «Динамо» (0:2).
«Конфликт Валеры с Дзюбой? На сборную это не распространится». Червиченко — о сенсационном назначении Карпина
Уроженец Ростова-на-Дону, бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «Плеймейкеру» назначение Валерия Карпина главным тренером сборной России, где он будет работать параллельно с «Ростовом».
Ну и… ну. Карпин — главный тренер сборной России
Президент РФС Александр Дюков сдержал обещание и назвал тренера национальной команды до старта чемпионата России.
Олимпиада-2020: главные события 24.07.2021
24 июля 2021 года на Олимпиаде в Токио пройдут соревнования по 23 видам спорта и будут разыграны 11 комплектов медалей.
Не вместе! Хорошо, что мы не увидим этого на Олимпиаде
Татьяна Навка, прославленная фигуристка и супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, перед открытием Олимпиады в Токио взорвала информационное пространство своим комментарием о мужской художественной гимнастике.
«На золото будут претендовать Ефимова, Колесников, Рылов, Чупков и эстафеты». Коротышкин — об олимпийских надеждах в плавании
Серебряный призер Олимпиады-2012 на 100-метровке баттерфляем Евгений Коротышкин специально для «Плеймейкера» оценил шансы наших пловцов на Играх-2020 в Токио.
Женский баскетбол на Олимпиаде-2020: календарь, фавориты, чемпионы прошлых лет
На Олимпийских играх в Токио будет разыграно золото женского баскетбольного турнира.
Мужской баскетбол на Олимпиаде-2020: календарь, фавориты, чемпионы прошлых лет
На Олимпийских играх в Токио будет разыграно золото мужского баскетбольного турнира.
«Хочу увидеть финал Бразилия — Аргентина». Терехин — о футболе на Олимпиаде
Известный в прошлом нападающий Олег Терехин высказал «Плеймейкеру» свое мнение о футбольном турнире на Играх-2020 в Токио.
Олимпиада-2020: прямая трансляция церемонии открытия Игр в Токио 23.07.2021
23 июля 2021 года официально откроются летние Олимпийские игры, а также пройдут квалификационные соревнования в стрельбе из лука и академической гребле.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика