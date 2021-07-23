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Валера, верим! Карпин – новый тренер сборной России
23 июля 21:52
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: ФК "Ростов"

Валера, верим! Карпин – новый тренер сборной России

Перед стартовым матчем чемпионата России «Ростов» - «Динамо» (0:2) страна узнала о назначении наставника дончан главным тренером национальной команды.

Камера выхватывала Валерия Карпина на пустых трибунах стадиона в Ростове-на-Дону. По вердикту местных властей накануне было решено зрителей на футбол не пускать. «Ростов» лишился 12-го игрока, который готов был заполнить арену на стартовом матче чемпионата с «Динамо». Но тренера, похоже, этот факт не сильно беспокоил. Думами он, как показалось, был далек от происходящего на поле. Ему даже удобнее было сидеть в одиночестве. Минутами ранее, прямо перед стартовым свистком, вся страна узнала, что Валерий Георгиевич отныне – новый главный тренер национальной команды.

Такую новость надо, конечно, переварить вдалеке от постороннего шума. Карпин не мог находиться на скамейке своей команды. В концовке прошлого сезона ему выписали трехматчевую дисквалификацию, но потом заменили ее пропуском одной встречи – с «Динамо». Об этом все хорошо знали, а потому названивали тренеру, очевидно, с бесконечными поздравлениями, а может, и по рабочим моментам, которых у Валерия Георгиевича теперь прибавилось как следует.

Хозяева к 33-й минуте горели 0:2 после голов талантливой динамовской молодежи – Захаряна, ставшего автором первого мяча сезона в РПЛ, и Тюкавина. «Вот вам кандидаты в вашу сборную». Подумалось почему-то именно об этом. Как знать, но возможно именно такими мыслями была забита и голова наставника «Ростова».

Карпин теперь – тренер совместитель. Контракт с РФС будет рассчитан до 31 декабря 2021 года. За это время завершится отбор на ЧМ-2022, после его итогов и будет принято решение о дальнейшем сотрудничестве с 52-летним специалистом. Соглашение официально подпишут в понедельник.

Легко Карпину не будет точно. Надо отдать должное одному из лучших игроков в российской истории, что согласился взвалить на себя такой груз. А также его руководителям в клубе, которые пошли на такое совмещение, понимая, что «Ростову» от этого очков не прибавится. Разве что головной боли из-за отлучек тренера.

Все мы помним, в каком состоянии пребывает российская сборная, а также то, сколько уважаемых тренеров, соприкоснувшись с главной командой страны, оставили там свой авторитет, нервную систему и годы жизни. Карпин не испугался. Но со своей стороны подстраховался. За три месяца никуда от него его команда не денется. Если провалится на главном участке работы – а вероятность этого крайне высока, останется запасной вариант.

Судя по всему, РФС и не настаивал на освобожденном тренере. Понимая, что в нынешней ситуации другого выхода попросту нет. Иностранцу глупо ставить задачу непременного выхода на ЧМ-2022, а делать это надо. Времени на знакомство с чужим чемпионатом, не самым, мягко скажем, популярным в Европе, нет. Играть с листа можно со звездами, но где они у нынешней сборной России.

Если Карпин совершит чудо и выведет команду на ЧМ, получит контракт до Евро-2024. Тогда можно говорить об уходе из «Ростова». Да и клуб за это время подыщет вариант на замену. Со Станиславом Черчесовым РФС попрощался 9 июля, когда предсезонка была в разгаре. Уводить у клуба тренера в такой момент, значит, серьезно его подставить. Наши футбольные власти на это не пошли. Как не стали рисковать с экстренным поиском зарубежного специалиста. Иностранец от нашей национальной команды никуда не денется, стоит Карпину не справиться с новыми вызовами судьбы.

Что ждет теперь сборную? Точно можно сказать, что в скучный футбол играть она не будет. Никогда ни Карпин-футболист, ни Карпин тренер не играли неинтересно. В первые годы работы в России после возвращения из Испании его постоянно критиковали за то, что не может до конца убить в себе игрока. Даже любимая фраза спартаковских фанатов «Валера, верим!» намекала на близость тренера болельщицким кругам.

Он всегда был своим для народа. На фоне улетевшего в облака Станислава Саламовича это тоже сейчас важный момент. А то, что не убил в себе эмоции… Смотришь на новые тенденции, на моду на тренеров эмоциональных, которые горят у громки поля, и понимаешь, что Валерий Георгиевич просто опередил свое время в 2000-х.

Его вполне можно назвать российской версией Доменико Тедеско. Неслучайно оба нравились спартаковскому боссу Леониду Федуну. И даже достижения у них с красно-белыми одинаковые – серебро чемпионата страны (как, кстати, и у Черчесова). Побед в карьере тренера Карпина нет. Но его «Ростов» с ограниченными финансами – очень даже симпатичная команда.

А еще можно ждать серьезных перемен в нашей сборной. Интересно даже, как будет Валерий Георгиевич решать вопрос с Артемом Дзюбой. Конфликт у них очень давний, еще со времен работы Карпина в «Спартаке». Быть может, ради достижения общей цели придется закрыть обоим на это глаза. Но питерского бомбардира ждут теперь нелегкие времена. Это у Черчесова он ходил в любимчиках, с Карпиным такой номер не пройдет.

Что до матча с «Динамо», то «Ростову» игра не удалась. Со зрителями наверняка было бы иначе. И с Карпиным на скамейке. Его энергетики, вероятно, не доставало донским футболистам, хотя пару убойных моментов они загубили не по этой причине.

Чемпионат России
1-й тур

«Ростов» - «Динамо» - 0:2 (0:2)

Голы: Захарян, 20 – 0:1. Тюкавин, 33 – 0:1.

«Ростов»: Песьяков, Хаджикадунич, Терентьев (Лангович, 80), Осипенко, Калинин, Сухомлинов (Мамаев, 59), Глебов (Гигович, 82), Хасимото, Байрамян (Альмквист, 58), Комличенко, Полоз (Фольмер, 58).

«Динамо»: Шунин, Ордец, Лаксальт, Паршивлюк, Бальбуэна, Моро (Кутицкий, 75), Шиманьски, Лесовой (Игбоун, 83), Фомин, Захарян (Скопинцев, 90), Тюкавин (Н»Жи, 84).

Предупреждения: Паршивлюк (5), Сухомлинов (30), Хаджикадунич (40), Фомин (48).

источник: «Советский спорт»
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