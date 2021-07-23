Сандро Шварц: «Динамо» показало хорошее качество игры, боевой дух, что и привело к победе

- Поделитесь впечатлениями от игры.

- Я очень доволен результатом, тем, что мы стартовали с победы. К сожалению, в сегодняшнем матче не хватало зрителей. У нас сегодня была очень трогательная встреча с теми болельщиками, которые сумели приехать на матч, но по понятным причинам не смогли на нем присутствовать. Они провожали автобус с футболистами на игру, и я бы хотел поблагодарить их за это.

В первую очередь я бы отметил то, насколько мы надежно и грамотно оборонялись. Это являлось залогом того, что мы сегодня не пропустили. О наших голах могу сказать, что первый мяч мы забили с контратаки. У нас было много моментов, когда мы выбегали в подобные контратаки. Второй мяч забили «Ростову» со стандарта. Во втором тайме мы также создали много моментов, но не смогли их реализовать. Хотя была масса возможностей, когда должны были забивать.

- Вы ставите «Динамо» атакующий футбол, но в первом тайме команда много играла в обороне. Насколько по плану развивались события в первом тайме?

- Мы знали, что сегодня будет много борьбы, и обращали внимание футболистов на то, что очень важно сыграть по вторым мячам. Я бы отметил не самое лучшее качество поля, на котором проходил матч. А если говорить о результате, мы все довольны положительным началом чемпионата. Команда сегодня показала очень хорошее качество игры, свой боевой дух, и это привело к победе.

- «Ростов» чем-то смог удивить по игровым аспектам или стартовому составу?

- Я бы не сказал, что меня соперник чем-то удивил. Мы хорошо знали ту схему, с которой «Ростов» вышел на игру с нами. Мы боролись, создавали моменты. Тот стиль футбола, который показал «Ростов», нас ничем не удивил, потому что мы хорошо проанализировали эту команду. Мы, конечно, не знали стартовый состав, который выберет главный тренер, но я бы отметил наш аналитический отдел, который по полочкам разложил всю игру «Ростова».

- Как оцените игру Кутицкого, и почему он вышел на позицию восьмерки, а не шестерки?

- Он сегодня вышел в опорную зону. Ход матча так складывался, что он иногда переходил играть на позицию восьмерки, но большую часть времени он отыграл в опорной зоне. Мы поставили его, потому что он хорошо себя проявил на этой позиции на сборах, поэтому сразу решили, что он выйдет на замену.