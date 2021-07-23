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Сандро Шварц: «Динамо» показало хорошее качество игры, боевой дух, что и привело к победе
23 июля 23:10
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК «Динамо» (Москва)

Сандро Шварц: «Динамо» показало хорошее качество игры, боевой дух, что и привело к победе

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после победы над «Ростовом» (2:0) в матче 1-го тура чемпионата РПЛ.

- Поделитесь впечатлениями от игры.
- Я очень доволен результатом, тем, что мы стартовали с победы. К сожалению, в сегодняшнем матче не хватало зрителей. У нас сегодня была очень трогательная встреча с теми болельщиками, которые сумели приехать на матч, но по понятным причинам не смогли на нем присутствовать. Они провожали автобус с футболистами на игру, и я бы хотел поблагодарить их за это.

В первую очередь я бы отметил то, насколько мы надежно и грамотно оборонялись. Это являлось залогом того, что мы сегодня не пропустили. О наших голах могу сказать, что первый мяч мы забили с контратаки. У нас было много моментов, когда мы выбегали в подобные контратаки. Второй мяч забили «Ростову» со стандарта. Во втором тайме мы также создали много моментов, но не смогли их реализовать. Хотя была масса возможностей, когда должны были забивать.

- Вы ставите «Динамо» атакующий футбол, но в первом тайме команда много играла в обороне. Насколько по плану развивались события в первом тайме?
- Мы знали, что сегодня будет много борьбы, и обращали внимание футболистов на то, что очень важно сыграть по вторым мячам. Я бы отметил не самое лучшее качество поля, на котором проходил матч. А если говорить о результате, мы все довольны положительным началом чемпионата. Команда сегодня показала очень хорошее качество игры, свой боевой дух, и это привело к победе.

- «Ростов» чем-то смог удивить по игровым аспектам или стартовому составу?
- Я бы не сказал, что меня соперник чем-то удивил. Мы хорошо знали ту схему, с которой «Ростов» вышел на игру с нами. Мы боролись, создавали моменты. Тот стиль футбола, который показал «Ростов», нас ничем не удивил, потому что мы хорошо проанализировали эту команду. Мы, конечно, не знали стартовый состав, который выберет главный тренер, но я бы отметил наш аналитический отдел, который по полочкам разложил всю игру «Ростова».

- Как оцените игру Кутицкого, и почему он вышел на позицию восьмерки, а не шестерки?
- Он сегодня вышел в опорную зону. Ход матча так складывался, что он иногда переходил играть на позицию восьмерки, но большую часть времени он отыграл в опорной зоне. Мы поставили его, потому что он хорошо себя проявил на этой позиции на сборах, поэтому сразу решили, что он выйдет на замену.

- Лаксальт и Бальбуеэна выполнили все ваши установки?
- Я полностью доволен тем, как проявили себя эти два игрока. Хочу выделить общекомандные действия. Мы были как единое целое. Ребята хорошо себя проявили на тренировочных сборах. Я бы хотел отметить характер, который есть у парней и их человеческие качества.

- Почему в концовке не выпустили на замену Галкина и Гладышева при счете 2:0, чтобы они почувствовали игру?
- Им надо набраться терпения, потому что мы должны думать об итоговом результате, о том, как команда будет играть. Им нужно так же усердно продолжать работать на тренировках и рано или поздно они заслужат свое игровое время.

- Приз лучшего игрока матча получил Захарян. На ваш взгляд, заслуженно?
- Он сегодня очень хорошо выступил, показал зрелое качество игры. У нас еще были кандидаты на этот приз. Это те ребята, которые показали очень качественный футбол сегодня. Но если говорить именно о Захаряне, он хорошо себя проявил и в атаке - забил мяч на позиции вингера, и в оборонительных действиях. Это тот игрок, который постоянно работает на команду, цепляется за мячи и всегда готов приносить пользу.

источник: «Советский спорт»
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