Быкова тоже рассматривали как временную фигуру. Чем Карпин хуже?

Назначение Валерия Карпина главным тренером сборной России по футболу заставило обозревателя «Совспорта» перенестись на 15 лет назад и вспомнить события хоккейные. Вспомним, как Вячеслав Быков возглавил главную команду страны.

Быков и Карпин – лидеры сборной. Вячеслав Аркадьевич капитанил на золотых для СССР/России чемпионатах мира в 1990-м и 1993-м, а также Олимпиаде-1992 (во Франции выступала сборная СНГ). Валерий Георгиевич был не последним на ЧМ-1994 и 2002, Евро-1996, отборочном цикле Евро-2000. Если бы не подарок Украине вратаря Александра Филимонова в Лужниках, быть открывшему в том матче счет (1:1) Карпину героем футбольной России.

Быков возглавил сборную летом 2006 года без отрыва от клубной работы. К тому моменту он два сезона стоял у штурвала ЦСКА. В 2005-м армейцы заняли в регулярном чемпионате 10-е место и в плей-офф не попали, через год выступили успешнее: оказавшись в пятерке лучших в гладком турнире, прошли «Северсталь» в первом кубковом раунде, но споткнулись об «Авангард» (омичи тогда добрались до финала).

Мало кто верил в «молодого тренера». Он принял сборную в сложный для нее период, когда надевать свитер главной команды страны было не престижно. После неудачи на ОИ-2006 в Турине (проиграли полуфинал и матч за бронзу с общим счетом 0:7) и провала на ЧМ-2006 в Риге (не взяли четвертьфинальный барьер) национальная команда нуждалась в капитальном ремонте. На носу же был домашний ЧМ, где надо было выстрелить, осечки новому тренеру не простили бы.

Быков начал с малого – наладил отношения с Ильей Ковальчуком и Алексеем Морозовым, которых забанил его предтеча Владимир Крикунов. Успехи в Евротуре – их потом поставили тренеру в упрек - помогли игрокам из суперлиги почувствовать вкус победы.