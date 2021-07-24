Быкова тоже рассматривали как временную фигуру. Чем Карпин хуже?

Назначение Валерия Карпина главным тренером сборной России по футболу заставило обозревателя «Совспорта» перенестись на 15 лет назад и вспомнить события хоккейные. Вспомним, как Вячеслав Быков возглавил главную команду страны.
Быков и Карпин – лидеры сборной. Вячеслав Аркадьевич капитанил на золотых для СССР/России чемпионатах мира в 1990-м и 1993-м, а также Олимпиаде-1992 (во Франции выступала сборная СНГ). Валерий Георгиевич был не последним на ЧМ-1994 и 2002, Евро-1996, отборочном цикле Евро-2000. Если бы не подарок Украине вратаря Александра Филимонова в Лужниках, быть открывшему в том матче счет (1:1) Карпину героем футбольной России.
Быков возглавил сборную летом 2006 года без отрыва от клубной работы. К тому моменту он два сезона стоял у штурвала ЦСКА. В 2005-м армейцы заняли в регулярном чемпионате 10-е место и в плей-офф не попали, через год выступили успешнее: оказавшись в пятерке лучших в гладком турнире, прошли «Северсталь» в первом кубковом раунде, но споткнулись об «Авангард» (омичи тогда добрались до финала).
Мало кто верил в «молодого тренера». Он принял сборную в сложный для нее период, когда надевать свитер главной команды страны было не престижно. После неудачи на ОИ-2006 в Турине (проиграли полуфинал и матч за бронзу с общим счетом 0:7) и провала на ЧМ-2006 в Риге (не взяли четвертьфинальный барьер) национальная команда нуждалась в капитальном ремонте. На носу же был домашний ЧМ, где надо было выстрелить, осечки новому тренеру не простили бы.
Быков начал с малого – наладил отношения с Ильей Ковальчуком и Алексеем Морозовым, которых забанил его предтеча Владимир Крикунов. Успехи в Евротуре – их потом поставили тренеру в упрек - помогли игрокам из суперлиги почувствовать вкус победы.
Бронзу ЧМ-2007 расценили не как провал, но как неудачу. Тем более что Быков не смог вписать в сборную Александра Овечкина, которого ставил в четвертое звено. И все-таки Быкова оставили. Тем более что его ЦСКА впервые в новой истории прыгнул в полуфинал плей-офф. Так что совмещение тренеру сборной вовсе не помешало, а даже пошло на пользу.
Потом сборная с Бковым-совместителем выиграла ЧМ-2008 и 2009. Быков покинул сборную, опустившуюся на ЧМ-2011 на четвертое место. При этом не оставлял клубной работы.
Перед Карпиным, продолжающим возглавлять «Ростов», стоит сложная, но не максимальная задача – квалифицироваться на ЧМ-2022 в Катаре. Однако у него нет времени на эксперименты - никакого Евротура, где можно было прокручивать кандидатов в сборную. Валерию Георгиевичу придется опираться на проверенные кадры. Новичков в составе будет по минимуму. Возможно, пара динамовцев, которые огорчили его «Ростов» в стартовом матче чемпионата. У Карпина попросту нет времени просматривать игроков. Разве что глазами своих помощников, в числе которых называют Виктора Онопко. Впрочем, и Быков не делал этого. Вячеслав Аркадьевич и его правая рука Игорь Захаркин вообще не имели привычки посещать матчи соперников.
Пикантная ситуация с капитаном сборной Артемом Дзюбой. О его поросшем мхом конфликте с Карпиным не вспоминает разве что ленивый. Быков же в сборной отказался от услуг Алексея Ковалева, носившего литеру «С» в Турине-2006. Хотя сам форвард желал сыграть в Москве-2007 и Квебеке—2008. Более того, изъявлял желание приехать в лагерь сборной и в честной борьбе побороться за место в составе. Увы, такого шанса Быков Ковалева лишил. Испугавшись его длинного языка, от которого досталось и Вячеславу Фетисову после Солт-Лейк-Сити-2002, и Крикунову после Турина-2006. Посему не удивимся, если в списке Карпина мы не обнаружим фамилии форварда «Зенита».
Не простил Быков и капитана ЦСКА-2005/06 Сергея Мозякина за уход из клуба. Промариновал супербомбардира в листе ожидания на ЧМ-2007 да так и не включил в заявку. В Квебке-2008, Берне-2009 и Кельне-2010 Мозякин был не на первых ролях, а в Ванкувер-2010 и Братиславу-2011 его вообще не пригласили.
Своими успехами Быков нажил много завистников. Вспоминается исполком ФХР, на котором его убрали из сборной. Вячеславу Аркадьевичу шел 51-й год. Карпину ныне уже 51. И он дебютирует в качестве главного тренера сборной.