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Быкова тоже рассматривали как временную фигуру. Чем Карпин хуже?
24 июля 07:36
автор: Владислав Домрачев
автор фото: news.sportbox.ru

Быкова тоже рассматривали как временную фигуру. Чем Карпин хуже?

Валерий Карпин был назначен главным тренером сборной России 23 июня.

Назначение Валерия Карпина главным тренером сборной России по футболу заставило обозревателя «Совспорта» перенестись на 15 лет назад и вспомнить события хоккейные. Вспомним, как Вячеслав Быков возглавил главную команду страны.

Быков и Карпин – лидеры сборной. Вячеслав Аркадьевич капитанил на золотых для СССР/России чемпионатах мира в 1990-м и 1993-м, а также Олимпиаде-1992 (во Франции выступала сборная СНГ). Валерий Георгиевич был не последним на ЧМ-1994 и 2002, Евро-1996, отборочном цикле Евро-2000. Если бы не подарок Украине вратаря Александра Филимонова в Лужниках, быть открывшему в том матче счет (1:1) Карпину героем футбольной России.

Быков возглавил сборную летом 2006 года без отрыва от клубной работы. К тому моменту он два сезона стоял у штурвала ЦСКА. В 2005-м армейцы заняли в регулярном чемпионате 10-е место и в плей-офф не попали, через год выступили успешнее: оказавшись в пятерке лучших в гладком турнире, прошли «Северсталь» в первом кубковом раунде, но споткнулись об «Авангард» (омичи тогда добрались до финала).

Мало кто верил в «молодого тренера». Он принял сборную в сложный для нее период, когда надевать свитер главной команды страны было не престижно. После неудачи на ОИ-2006 в Турине (проиграли полуфинал и матч за бронзу с общим счетом 0:7) и провала на ЧМ-2006 в Риге (не взяли четвертьфинальный барьер) национальная команда нуждалась в капитальном ремонте. На носу же был домашний ЧМ, где надо было выстрелить, осечки новому тренеру не простили бы.

Быков начал с малого – наладил отношения с Ильей Ковальчуком и Алексеем Морозовым, которых забанил его предтеча Владимир Крикунов. Успехи в Евротуре – их потом поставили тренеру в упрек - помогли игрокам из суперлиги почувствовать вкус победы.

Бронзу ЧМ-2007 расценили не как провал, но как неудачу. Тем более что Быков не смог вписать в сборную Александра Овечкина, которого ставил в четвертое звено. И все-таки Быкова оставили. Тем более что его ЦСКА впервые в новой истории прыгнул в полуфинал плей-офф. Так что совмещение тренеру сборной вовсе не помешало, а даже пошло на пользу.

Потом сборная с Бковым-совместителем выиграла ЧМ-2008 и 2009. Быков покинул сборную, опустившуюся на ЧМ-2011 на четвертое место. При этом не оставлял клубной работы.

Перед Карпиным, продолжающим возглавлять «Ростов», стоит сложная, но не максимальная задача – квалифицироваться на ЧМ-2022 в Катаре. Однако у него нет времени на эксперименты - никакого Евротура, где можно было прокручивать кандидатов в сборную. Валерию Георгиевичу придется опираться на проверенные кадры. Новичков в составе будет по минимуму. Возможно, пара динамовцев, которые огорчили его «Ростов» в стартовом матче чемпионата. У Карпина попросту нет времени просматривать игроков. Разве что глазами своих помощников, в числе которых называют Виктора Онопко. Впрочем, и Быков не делал этого. Вячеслав Аркадьевич и его правая рука Игорь Захаркин вообще не имели привычки посещать матчи соперников.

Пикантная ситуация с капитаном сборной Артемом Дзюбой. О его поросшем мхом конфликте с Карпиным не вспоминает разве что ленивый. Быков же в сборной отказался от услуг Алексея Ковалева, носившего литеру «С» в Турине-2006. Хотя сам форвард желал сыграть в Москве-2007 и Квебеке—2008. Более того, изъявлял желание приехать в лагерь сборной и в честной борьбе побороться за место в составе. Увы, такого шанса Быков Ковалева лишил. Испугавшись его длинного языка, от которого досталось и Вячеславу Фетисову после Солт-Лейк-Сити-2002, и Крикунову после Турина-2006. Посему не удивимся, если в списке Карпина мы не обнаружим фамилии форварда «Зенита».

Не простил Быков и капитана ЦСКА-2005/06 Сергея Мозякина за уход из клуба. Промариновал супербомбардира в листе ожидания на ЧМ-2007 да так и не включил в заявку. В Квебке-2008, Берне-2009 и Кельне-2010 Мозякин был не на первых ролях, а в Ванкувер-2010 и Братиславу-2011 его вообще не пригласили.

Своими успехами Быков нажил много завистников. Вспоминается исполком ФХР, на котором его убрали из сборной. Вячеславу Аркадьевичу шел 51-й год. Карпину ныне уже 51. И он дебютирует в качестве главного тренера сборной.

источник: «Советский спорт»
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