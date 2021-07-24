Андрей Червиченко: Карпина назначили в сборную за полтора часа до матча с «Динамо»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал «Советскому спорту» подробности, как все вчера происходило в Ростове.

- Знаю вы, как сейчас модно говорить, «топили» за Карпина. Чем он лучше Бердыева?

- За Бердыевым идет не очень хороший шлейф, в РФС все это знают. За ним стоит «группа сопровождения».

- Карпин в данной ситуации почти безальтернативная кандидатура. Кунц когда еще вернется с Олимпиады…

- Ну, какой немец?! Матч с хорватами 1 сентября. Немцу нужно месяца три, чтобы немного разобраться, что здесь и как. Какой футболист чего стоит на самом деле. Это у него всплеск или он теперь так будет играть на постоянной основе?

Все видели вчерашний матч в Ростове. Конечно, Лисовой, Тюкавин, Захарян и Фомин должны быть в сборной. Тренер должен понимать, что если даже не удастся выйти на чемпионат мира, он хотя бы должен заложить фундамент новой сборной без 38-летнего Жиркова.

- У меня есть любимый футболист Дзюба, считаю, что он на голову выше остальных. Зная их давние плохие отношения с Карпиным, для Дзюбы дверь в сборную закрыта?

- Я не считаю, что Дзюба выше всех на голову. Наоборот, считаю, что Соболев сейчас сильнее Дзюбы.