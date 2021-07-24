Андрей Червиченко: Карпина назначили в сборную за полтора часа до матча с «Динамо»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал «Советскому спорту» подробности, как все вчера происходило в Ростове.
- Знаю вы, как сейчас модно говорить, «топили» за Карпина. Чем он лучше Бердыева?
- За Бердыевым идет не очень хороший шлейф, в РФС все это знают. За ним стоит «группа сопровождения».
- Карпин в данной ситуации почти безальтернативная кандидатура. Кунц когда еще вернется с Олимпиады…
- Ну, какой немец?! Матч с хорватами 1 сентября. Немцу нужно месяца три, чтобы немного разобраться, что здесь и как. Какой футболист чего стоит на самом деле. Это у него всплеск или он теперь так будет играть на постоянной основе?
Все видели вчерашний матч в Ростове. Конечно, Лисовой, Тюкавин, Захарян и Фомин должны быть в сборной. Тренер должен понимать, что если даже не удастся выйти на чемпионат мира, он хотя бы должен заложить фундамент новой сборной без 38-летнего Жиркова.
- У меня есть любимый футболист Дзюба, считаю, что он на голову выше остальных. Зная их давние плохие отношения с Карпиным, для Дзюбы дверь в сборную закрыта?
- Я не считаю, что Дзюба выше всех на голову. Наоборот, считаю, что Соболев сейчас сильнее Дзюбы.
Валеру личное не переносит на работу. Личная неприязнь не должна мешать делу. Дело из-за личных отношений не должно страдать. Если Дзюба будет сильнее остальных – будет играть. Если же, как на чемпионате Европы, будет принимать мяч спиной к воротам, зачем он нужен? А пенальти есть и без него кому пробить.
- Сам Карпин не был удивлен таким решением РФС?
- Да там все решилось за полтора часа до матча.
- Почему?
- РФС разговаривал с «Ростовом», но клуб же не мог остаться в начале чемпионата без тренера. В «Ростове» были согласны на совмещение. Хотя бы на первые полгода. Если все у Карпина получится, тогда будем дальше разговаривать. Договорились о совмещении, тогда уже люди из РФС прилетели в Ростов и начали разговаривать с Карпиным.
- Как Карпин воспринял это предложение?
- Валера не любит юлить: если доверяете – надо, значит надо. Валера даже про деньги не спрашивал. Родина доверила – я готов. Как настоящий солдат, а не тот солдат, который получал 2,5 миллиона евро.
- Но ведь есть большой шанс, что сборная ни в какой Катар не поедет…
- Все это понимают. Но я считаю, что единственный, кто может решить непростую задачу, это как раз Карпин. Он может команду, настроить. Это он умеет. Карпин может собрать и создать дерзкую команду, которая просто замучает, перебегает хорватов.