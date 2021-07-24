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Карпин - временная заплатка для сборной
24 июля 18:36
автор: Николай Яременко

Карпин - временная заплатка для сборной

Главный редактор безрадостно объясняет происходящее со сборной

Мы получили то, что и должны были получить. Футбол не развивается в нашей стране по законам бизнеса. Он - исключительно социальное явление. А учитывая, что социальные связи у нас пребывают в довольно искаженном состоянии, то и явление выходит весьма кривое…

Не было однозначно правильного и выверенного решения, что надо делать с Черчесовым после Евро. Убрать - неправильно. Оставить - неправильно. После пожелания сверху, мысля угодить высшему руководству, выбрали один из двух вариантов. Собственно, в угоднической парадигме выбора уже и не было.

Угождая, не имели ровно никакого варианта в рукаве. И даже в дальнем ящике. И даже в чемодане на антресолях. Думали, что тут поток выстроится? Ха-ха, на эту расстрельную должность?

Вы сборную Англии предлагаете потенциальным кандидатам? Сборную Голландии? Нет, сборную страны с деградирующим чемпионатом. Сборную - в футбольном отношении - страны третьего мира. Приходили сюда белые люди - пообломали свои амбиции. Работали здесь талантливые люди из недр русской жизни - всё мимо.

Последний, с усами, вдохнувший альпийского воздуха, даже не так-то и плох оказался. Кто у нас пять лет подряд отработал? Не случайно же.

И мне не интересно сейчас обсуждать моральные и какие-либо ещё личные качества тренера - его же не из-за этого снимали.

Но мы полагали, что есть что-то дальше. А дальше - ничего. Лёв сюда не поедет. Он ещё не на пенсии - ему футбол нужен, а не щедрая Россия. Кунц, как оказалось, тоже. На что был расчёт? И зачем давались обещания за неделю вопрос решить?

Его что, прямо перед матчем открытия чемпионата решали? Приехали в «Ростов» - а тут Карпин.

Карпин формирует состав сборной

И к чему выбран самый нелепый, самый одиозный вариант? Совмещение, да ещё и на полгода!

В основе опять была боязнь получить окрик? Мол, долго ковыряетесь, где результат? И полгода - это тоже боязнь царственного гнева. А ну как немец-перец-колбаса придёт на 4 года, а в семи осенних матчах привалится? Опять же отвечать придётся…

Поэтому не ищите логики в принимаемых решениях, а также в персонально сделанном выборе. Не надо рассуждений, что команды Карпина хорошо играют осенью, а весной плохо, что Карпин - на короткой дистанции! - прекрасный мотиватор.

Такими категориями никто не рассуждал…

Карпин - не шаг вперёд. Он из того же гнезда. Личная харизма, эмоции, но и только…

Катара не будет. Будет только потеря времени.

У нас теперь есть тренер, который получил в управление сборную России, не имея вообще ни одного трофея в карьере.

И Дзюбу жалко. Говорил ему весной 2013-го Карпин, когда его меняли на Унаи Эмери: «Не дикий, что это надолго! Через полгода вернусь!» И вправду: поинтриговал, вернулся. Что было дальше - хорошо знаем.

Но никто ж - и сам Дзюба - не знал, что настигать Карпин умеет по многу ра

источник: «Советский спорт»
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