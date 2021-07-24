Сергей Семак: Предложения возглавить сборную России у меня не было

- Довольны игрой на старте сезона? Как удалось угадать с заменами? И почему бил пенальти именно Сутормин? - Он исполнитель пенальти и хорошо это делает. Замены были плановые. Ерохин и Сутормин блестяще вышли. Помогли команде. Кто готов играть, делает все для победы «Зенита». Сегодня ребята показали это, принесли пользу команде и очки.

- Чем вызвана замена Дзюбы? - Это его вторая игра после паузы на сборную. Он сыграл больше. То же касается Ловрена и других ребят, кто набирает форму. Даем практику через матчи тем, кто подтягивает функционально состояние.

- Как относитесь к назначению Карпина тренером сборной России, предлагали ли вам занять этот пост? - Предложения не было. А что касается назначения Карпина, я за него рад. Будут болеть за нашу сборную и за него лично. Удачи ему.

- Что с Оздоевым? - Пока у меня нет информации. На первый взгляд у него сильный ушиб. Обследование покажет серьезность травмы. К сожалению, игру он продолжить не смог.

- Встреча получилась для нас непростой, - рассказал Семак. Конечно, хотелось забить. В начале был хороший момент, и тогда игра сложилась бы по-другому. Но вместо забитого мяча мы пропустили. В итоге с честью вышли из этой ситуации и заслуженно победили в сложном матче. Не все ребята находятся в оптимальном состоянии, будем улучшать игру. Нам нельзя терять очки.

- Стало известно, что в ближайшее время может уйти Дриусси. Будут искать ему замену? Насколько хорошо укомплектована команда, на ваш взгляд? Смогли ли вас чем-то удивить «Химки»?

- «Химки» играли очень активно, было много желания и движения. Все знают, как они играют, им сложно чем-то удивить. Это качественная команда. С ними никому не будет легко.

- Обсуждался ли вариант сыграть в три центральных защитника?

- Нет. Наша основная смена без них.

- Как оцените игру Кравцова? Показалось, что в начале игры «Зенит» не очень контролировал середину поля. И еще вопрос: смена фланга Мостовым была запланирована?

- Что касается центра, это не смена позиции. Есть ребята, кто может играть и в центре, и на фланге. По ходу матча мы вносим корректировки. Что касается Кравцова, не просто входить в такой сложный матч, но он выдержал. Парень талантливый и, я надеюсь, он будет прогрессировать.

«У НАС БЫЛИ ГРУБЫЕ ОШИБКИ, КОТОРЫЕ Я НЕ МОГУ ПОНЯТЬ»

- Мы допустили детские ошибки, - сказал Черевченко. - Претензий к ребятам у меня нет, кроме грубых ошибок. Играли вторым номером и создавали моменты. Поначалу пытались прессинговать. И в конце первого тайма сели к воротам. Второй тайм неплохо начали. «Зенит» освежил игру заменами и забил.

- Если не брать в расчет итоговый счет встречи, довольны ли вы футболом в исполнении «Химок»?

- Никогда нельзя быть довольным. Всегда есть к чему стремиться и над чем работать. Как я говорил, были очень грубые ошибки, которые я не могу понять, как бывший защитник.

- На «Кубке Париматч Премьер» вы просматривали Хави Бабику. Почему в итоге решили отказаться от его услуг?

- Ему прислали контракт, и он уехал.

- Расстроены тем, что не удалось заполучить Глушенкова, и он в итоге выбрал «Крылья Советов»?

- Не вспоминаю об этом.

- Когда стоит ожидать усилите линии атаки?

- Сам жду с первого дня сборов.

- В этой игре все решила реализация моментов. Есть ли претензии к защитникам, которые дважды не подстраховали после попадания мяча в штангу?

- Забили первый гол с вратарской. Не знаю, почему нападающие находятся ближе к мячу, чем наши защитники. Обычная подача. Зона. Вот и весь ответ.