«Спартак» провалился на старте. Витория начал карьеру в России с поражения в Казани

На центральный поединок первого тура «Рубин» вышел сильнейшим составом. Много было разговоров о скором отъезде из РПЛ Хвичи Кварацхелии. Однако грузинский легионер, лидер казанцев пока в строю. Варианты с менхенгладбахской «Боруссией» и «Миланом» не срастаются из-за цены на футболиста, так что в стартовом матче он сыграл. А вот другого героя предыдущего сезона Дениса Макарова в основе не оказалось. Молодой футболист остался в запасе, появился лишь в концовке, заменив как раз Хвичу, но сыграл очень полезно.

Казань оказалась одним из немногих городов, где зрителям разрешили прийти на футбол. В Сочи, Ростове и Москве, например, такой возможности у болельщиков не было. Пандемия в России не утихает. Но «Рубин» поддержку зрителей с ограничением в 30 процентов от вместимости арены все-таки получил. Как и «Спартак». Целый сектор был заполнен болельщиками москвичей.

Он фигурировал в числе претендентов на должность нового главного тренера сборной России, но назначение не состоялось. РФС сделал выбор в пользу Валерия Карпина. Хотя, например, Зарема Салихова, супруга босса красно-белых Леонида Федуна именно Леонида Викторовича называла лучшим тренером лиги.

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий с улыбкой воспринял результат того поединка. Может быть, действительно не принимал близко к сердцу, держа в уме, что именно с москвичами клубу из Татарстана стартовать в чемпионате. Зачем раньше времени раскрывать свои козыри. Это португальскому специалисту надо было устраивать презентацию перед московской публикой. У Слуцкого такой задачи не было.

«Спартак» и «Рубин» были главными хедлайнерами межсезонья. Красно-белые в этом сезоне отмечают столетие, сменили после окончания прошлого чемпионата главного тренера и очень прилично выглядели в контрольных матчах. В том числе на Кубке Париматч Премьер, где разгромили казанскую команду со счетом 4:0. После этого турнира команду Руя Витории стали причислять к претендентам на золото.

Гости выставили почти всех сильнейших. Не было Понсе, который находится в составе олимпийской сборной Аргентины в Токио, а также Крала. Чех не попал в основу.

С первых минут стало ясно, что не будет никакого повторения недавнего московского матча. Хозяева начали очень активно, прижали москвичей к воротам. Лишь на исходе шестой минуты «Спартак» огрызнулся первый раз. В позиционной борьбе прошел весь первый тайм. Но голов в нем мы не увидели.

В концовке первой половины «Спартак» создал несколько опаснейших моментов, сумел даже отличиться, но гол Жиго судья отменил, зафиксировав фол со стороны Зобнина при розыгрыше углового. Спартаковец руками чуть подтолкнул соперника в спину, помешав тому сыграть головой на перехвате. Не факт, что казанский футболист мяч бы достал, но нарушение было. Это подтвердил VAR.

После перерыва «Рубин» открыл счет. Самошников подхватил мяч в центре поля, добежал до границы штрафной, откуда и нанес удар. Рикошетом от колена Жиго мяч залетел в ближний угол. После этого игра раскрылась, моменты были у обоих команд. Все тот же Самошников в касание опасно бил из-за штрафной, но Максименко в прыжке зацепил мяч, летящий в девятку. Забил вскоре Деспотович, но, как оказалось, из вне игры.

«Спартак» включился по полной в последние 20 минут. Мог не только отыграться, но и выйти вперед. «Рубин» должен благодарить своего вратаря Дюпина, на счету которого не одно спасение, а также удачу. Как легко давались голы красно-белым в межсезонье, столь же тяжело с этим было в первой официальной игре.

Не изменил ситуацию выход Мирзова и Мелкадзе, хотя последний имел пару убойных моментов для взятия ворот. В одном случае отлично действовал Дюпин, а в другом спартаковец просто не попал в дальний угол. Мяч разминулся со штангой в каких-то сантиметрах.

Витория не только не смог начать свою карьеру в России с победы, но и проиграл. Для «Спартака» это первое поражение в Казани с 2014 года. Не об этом, конечно, мечтали фанаты клуба все межсезонье. Но сколько раз уже наступали на эти грабли: нельзя судить о готовности команды к чемпионату по результату контрольных матчей. В них у москвичей все было более чем хорошо. Но кто теперь вспомнит о тех разгромах. Казанский матч перечеркнул их одним махом.

Отметим также, что судья Владислав Безбородов игру отработал очень уверенно, несмотря на пережитый на днях скандал с супругой. Как известно, его жена Ирина после бытовой ссоры ударила сына известного певца Стаса Пьехи, после чего мальчик оказался в больнице с сотрясением мозга, а арбитр на весь мир заявил, что выгнал свою жену истеричку из дома. Безбородов разве что предупреждений раздал с перебором. Шесть желтых карточек увидели перед собой футболисты «Рубина», и четыре – спартаковцы. Но спишем это на отголоски семейной драмы.

Чемпионат России. 1-й тур

«Рубин» - «Спартак» - 1:0 (0:0)

Гол: Самошников, 49.

«Рубин»: Дюпин, Уремович, Самошников, Бегич, Зуев (Игнатьев, 75), Шатов (Евтич, 73), Хван Ин Бом, Кварацхелия (Макаров, 83), Абильгор, Хакшабанович, Деспотович.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Айртон, Жиго, Мозес (Бакаев, 60), Умяров (Мелкадзе, 82), Зобнин (Крал, 82), Промес (Мирзов, 69), Соболев, Ларссон (Игнатов, 60).

Предупреждения: Уремович (18), Абильгор (37), Деспотович (42), Жиго (47), Зуев (66), Кварацхелия (68), Шатов (70), Рассказов (79), Соболев (88), Мирзов (90).