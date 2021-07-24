Марко Николич: Играть без болельщиков – это просто кошмар

- Много молодых игроков вы задействовали. Планируете и дальше их привлекать?

- Хочу поздравить команду с важной победой. Рад трем очкам. Поровый тур всегда очень сложный, особенно, когда играешь без болельщиков. Эта победа психологически важна, потому что мы справились с ситуацией. Мы пропустили гол, после первого же удара по нашим воротам. Играли против футболистов, которые вдесятером стали в зоне тридцати метров от своих ворот. Это очень сложно. Но у нас был хороший прессинг, мы не пропускали контратаки, давили соперника. Были штанга и перекладина и другие моменты, а потом мы забили три мяча. Начало сезона получилось хорошее. Сейчас восстановимся и будем готовиться к встрече с ЦСКА.

- Будем исходить из ситуации. Хорошо, когда добавляешь своих молодых футболистов. Они прогрессируют. Тренер всегда рад это вдеть. С другой стороны, нужны опытные игроки. Тут нужен баланс.

- Матч прошел без зрителей и без поддержки трибун. Это было тяжело психологически для команды?

- Первый тур всегда сложный. Плюс перестройка команды. Ушло шесть важных игроков: Эдур, Чорлука, Мухин, Игнатьев, Коченков, ранее Иосифов. Без болельщиков играть – это просто кошмар. Я гордился, что полтора года назад в России играли с болельщиками, и мы смотрели, что вся Европа играет без зрителей. Надеюсь, в ближайшее время ситуация улучшиться, и болельщиков будут пускать.

«Есть вопросы по моменту с угловым, когда мяч забивался»

- Как вам игра «Локомотива»? – вопрос Парфенову.

- Мне неправильно комментировать «Локомотива», пусть его главный тренер комментирует свою команду. До удаления была одна игра, после удаления немного другая. Здесь не к нам вопрос. Надо смотреть момент, предшествующий второй желтой карточке. До этого был фол на Смольникове и мы сразу получили ответную атаку. Это не снимает ответственности с игрока, что нельзя фолить, уже имея одну желтую карточку. Надо смотреть, что там произошло со Смольниковым. Также у нас есть вопросы по моменту с угловым, когда мяч забивался. Его тоже надо смотреть.

- Игра была без зрителей. Какие ощущения на таком большом стадионе?

- Футбол - игра для зрителей, но есть ситуации, на которые мы не влияем. Мы это принимаем. Что от нашего мнения изменится?