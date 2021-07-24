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Андрей Червиченко: Слуцкий переиграл Виторию, и даже при этом похихикал в ладошку
24 июля 23:03
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК "Спартак"

Андрей Червиченко: Слуцкий переиграл Виторию, и даже при этом похихикал в ладошку

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко – о причинах поражения красно-белых от «Рубина».

- Четыре ноль уже быть не могло, как это было совсем недавно…

- Я говорил до матча, что «Рубин» не проиграет. Причина этому еще и дуэль Слуцкий – Витория, в которой тренер «Рубина» победил. Он все грамотно расставил, грамотно все сделал. В первом тайме «Спартак» атаковал и вроде бы должен был победить.

А когда португалец убрал на 60-й минуте атакующую тройку Мозес – Ларссон – Промес, вся атакующая мощь ушла.

И то, что Самошников забил – это отличный подарок Карпину. Теперь вопрос с левым защитником в сборной может быть закрыт. У Валерия два дня подарков – вчера Захарян и Тюкавин, сегодня – Самошников протоптал дорогу в сборную.

- Главная ошибка Витории, когда он поменял Мозеса, Ларссона и Промеса?

- Он сразу снизил этими заменами атакующий уровень и понизил уровень мастерства игроков на поле. Думаю, в этот момент Слуцкий похихикал в ладошку, потому что было понятно, что Мирзов и компания вряд ли смогут так остро угрожать воротам. Игнатов и прочие не обладают пока таким мастерством, что в таком матче могут переломить ход игры. Стало ясно, что «Рубин» может докатить до победы.

- Витория, наверное, удивился уровню нашего чемпионата. Привык с «Бенфикой» штурмовать «автобус». А тут никакого «автобуса».

- Думаю, да удивился. А в это время одна известная дама похихикала в ладошку.

- Какие выводы Витория сделает после этого матча?

- Я же говорю, что пока у нас руководство РФС заказывает какие-то идиотские программы для повышения уровня чемпионата, у нас минимум шесть команд претендует на первое место и две на первую тройку. Половина команд показывает хороший, зрелищный футбол. И матчи интересные, и борьба серьезная. «Химки» первыми забивают «Зениту», «Арсенал», который вылетал, первым забивает «Локомотиву». Разве нет интриги?

источник: «Советский спорт»
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