Андрей Червиченко: Слуцкий переиграл Виторию, и даже при этом похихикал в ладошку

- Четыре ноль уже быть не могло, как это было совсем недавно…

- Я говорил до матча, что «Рубин» не проиграет. Причина этому еще и дуэль Слуцкий – Витория, в которой тренер «Рубина» победил. Он все грамотно расставил, грамотно все сделал. В первом тайме «Спартак» атаковал и вроде бы должен был победить.

А когда португалец убрал на 60-й минуте атакующую тройку Мозес – Ларссон – Промес, вся атакующая мощь ушла.

И то, что Самошников забил – это отличный подарок Карпину. Теперь вопрос с левым защитником в сборной может быть закрыт. У Валерия два дня подарков – вчера Захарян и Тюкавин, сегодня – Самошников протоптал дорогу в сборную.

- Главная ошибка Витории, когда он поменял Мозеса, Ларссона и Промеса?