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Сергей Балахнин: «Спартак» себя переоценил, поэтому проиграл «Рубину»
25 июля 11:55
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: tmbw.ru

Сергей Балахнин: «Спартак» себя переоценил, поэтому проиграл «Рубину»

«Спартак» проиграл в первом туре РПЛ под руководством Руя Витории.

Известный футбольный тренер Сергей Балахнин высказал свое мнение о поражении «Спартака» от «Рубина» (0:1), в матче 1-го тура чемпионата России.

- Поражение «Спартака» стало неожиданным для вас?

- Я не думал, что «Спартак» проиграет. Не сказать, что он выглядел хуже казанцев. Это было очевидно, потому что команда создала очень много голевых моментов. Но в завершающей стадии ребята недоработали. Не сказать, что им не хватает мастерства, ведь состав у «Спартака» сильный. Сложно назвать какую-то одну причину поражения. Но гости выглядели неплохо.

- Откуда взялись проблемы с реализацией, ведь совсем недавно на «Кубке Париматч Премьер» «Спартак» очень много забивал?

- Не думаю, что нужно уповать на невезение. Где-то они себя переоценили. Были мелкие вещи, которые повлияли на конечный результат. Например, не хватило концентрации, исполнительского мастерства и жажды победы. Мне так показалось. Но команда выглядит все равно прилично.

- Кто из игроков «Спартака» не понравился?

- Я бы выделил всю группу атаки, которая не сыграла в свою силу. Ларссон смотрелся неудовлетворительно. Промесс тоже не так был силен, как мы привыкли. Но это можно сказать обо всей группе нападения, которая не выглядела убедительно. Недавно на турнире они меньше четырех мячей не забивали, а здесь не сыграли в полную мощь, как умеют.

- Гол Жиго был отменен верно?

- Да. Перед этим Зобнин толкнул игрока в спину. Это очевидный фол.

- Многим понравился Рассказов, которому удалось закрыть Хвичу. От Кварацхелии большего ожидали?

- Хвича выглядел не так ярко, как обычно. Не было его фирменных индивидуальных проходов. Надо отдать должное Рассказову. Он хорошо прикрыл казанца.

- Как вам в целом игра «Рубина»?

- Она была достаточно убедительная. Если брать по составу, он намного слабее, но выжимает максимум из себя. И это заслуга тренерского штаба. Ребята молодцы. Они показали желание и стремление к победе, не упустили с прошлого года жажду выцарапывать, терпеть в обороне и результат есть. Но я думаю, в этом году им будет сложнее, чем в прошлом, потому что соперники уже знают, как они играют.

- Кто у «Рубина» вам понравился?

- Все молодцы, но я бы отметил Самошникова. Он защитник, но забил мяч, играл активно и вообще неплохо выглядел. Хотя тот фланг, где они играл, был очень сильный у «Спартака», и намного активнее, чем противоположный фланг.

- Для вас это больше ничейная игра или «Спартак» заслужил поражение?

- Я бы так не сказал. Если говорить объективно, то большое ничейная. Хотя у «Спартака» было больше возможностей забить, чем у «Рубина». Статистика это показывает. Они атак сделали почти в два раза больше, чем казанцы.

источник: «Советский спорт»
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