«Алания» и TENNISI подписали договор на три года

- Задачу президент клуба обозначил. Абсолютно прозрачную – занимать первое место и выходить в РПЛ. У ребят теперь крутая мотивация, можно так сказать. В прошлом сезоне была задача выигрывать каждый матч. Все мы хотели в год столетия вернуться в Премьер-Лигу. Это был бы беспрецедентный случай на моей памяти, когда команда собирается в новом составе и за два года прыгает из ПФЛ в РПЛ. Причем со своими ребятами. В этом же году мы уже совершенно четко понимаем, что это нам по силам. Мы туда хотим. Знаем, зачем туда идем. Не для того, чтобы просто бороться за выживание.

Команда понимает, что каждому жителю республики небезразличны слово «Алания» и осетинский футбол. Поэтому живем только одной мыслью – что нам надо возвращаться в элиту.

- Команда сделала все, что должна была сделать. Наверное, очень громкое слово бюрократия, но по большому счету помешали игры с документами. Документальные игры тоже были. А мы не к ним готовились. Для ребят это был неприятный момент. Но честь им и хвала, что никто никуда не ушел. Коллектив у нас собрался такой, что еще обязательно покажет себя.

Фото: пресс-служба ФК «Алания»

Руслан СУЛЕЙМАНОВ, генеральный директор БК «TENNISI»:

- В самом начале пресс-конференции вы сказали о сотрудничестве с «Аланией», что видите перспективу их выхода в РПЛ. Это было отправной точкой?

- Это всего лишь дополнительная мотивация. Основная заключается в том, что в своем регионе это главный клуб и самый главный спортивный бренд. Каждый мужчина в республике знает, что такое «Алания». Знает о том, с каким счетом завершился прошлый матч и когда следующий. Вот это главное. РПЛ или возможное в перспективе участие в еврокубках – это, скажем так, вишенька на торте. Мы будем очень рады, если у команды будет получаться. И если у нее начнут появляться болельщики и в других регионах. А это как раз зависит от результатов в РПЛ, на европейской арене. Но это все возможный бонус.

- Судя по заявлением клубных руководителей, «Алания» верит в свои силы. Но если все же РПЛ не случится, для вас ничего не изменится в отношениях?

- Ничего. Более того, мы хотим, что у клуба была уверенность и понимание в том, что мы пришли в качестве партнеров всерьез и надолго. Они точно могут на нас рассчитывать не только в этом сезоне. У нас контракт на три года, но мы даже не спорили о сроках. Не стояла задача подписаться на 30 лет. Мы просто относимся друг к другу с симпатией. «Алания» нам небезразлична. Со своей стороны, заверили клуб, что мы с ними надолго. Если команда не выйдет в РПЛ или, не дай бог, опустится в ПФЛ, мы не отвернемся от клуба ни в коем случае. Это не повлияет на наше сотрудничество.

- Вы вскользь упомянули об истории с «Тамбовом». Ваше личное отношение к тому, что клуб пытались спасти и реанимировать по ходу прошлого сезона РПЛ?

- Мое мнение – государственных денег в футболе быть не должно. Можно относиться к этому, как к мнению простого болельщика. В спорте капитал должен быть частным, это не только футбола касается. Все эти истории, когда мы слышим о том, что губернатор должен что-то выделить в помощь клубу – это неправильно. В мире нет такой практики. В Европе весь футбол частный.

- Сейчас много говорят о реформах в нашем футболе. Вы верите в нашу способность совершить футбольную революцию?

- Если честно, то не верю, что это может произойти скоро. В ближайшие пять лет точно нет. Поэтому мы и симпатизируем таким частным клубам, как «Алания». Тянемся к ним, как к огонькам, которые вспыхивают в нашем футболе. Примером в этом плане является «Краснодар» Галицкого. Очень хочется, чтобы таких команд было больше. Поэтому, когда возродилась «Алания» и мы узнали, что это клуб частный, финансируется частным капиталом, для нас это стало знаком. Это круто! И так и должно быть. Только здесь может быть успех. Никаких распилов и откатов. Никакой коррупции. Это здоровый спорт. Поэтому мы двумя руками за это. Будем стараться и впредь поддерживать именно частные команды.

Фото: пресс-служба ФК «Алания»

- Несколько дней назад появилась информация о финансовых проблемах в «Нижнем Новгороде», который вышел в РПЛ. Клуб просит деньги на погашение задолженностей. И вот пришла новость об обретение командой титульного спонсора. На ваш взгляд, удачно все будет с клубом?

- Дай бог, чтобы все было у них хорошо. Очень не хочется повторения истории с «Тамбовом». Такие случаи бьют по репутации нашего футбола. Это все влияет на многие вещи. На качество легионеров, которые к нам приезжают. Эти истории угрожают трансферам футболистов. Эту раковую опухоль надо вырезать. А «Нижнему» желаем успехов, выполнения обязательств со стороны спонсоров. Надеемся, что они помогут команде уверенно провести сезон.