Кордоба забил в дебютном матче! «Краснодар» разгромно побеждает в Екатеринбурге

В СТАРТЕ «КРАСНОДАРА» ВОСПИТАННИКОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЕГИОНЕРОВ
Стартовал новый футбольный сезон и в Екатеринбурге – в гости к «Уралу» приехали краснодарские «быки». Приехали в измененном виде после первых сборов под руководством Виктора Гончаренко. К сожалению, воочию наблюдать за ними смогли только 500 местных болельщиков. Чтобы это было не так заметно, хозяева включили интершум для создания антуража.
Что до «горожан», то здесь обращают на себя внимание несколько позиций. В первой официальной игре сезона Гончаренко в центре обороны предпочел Урошу Спайичу Егора Сорокина, на левом фланге обороны появился Тони Вилена (Кристиан Рамирес остался в запасе), в центре поля вышли молодые воспитанники Александр Черников и Эдуард Сперцян, а в нападении – Алексей Ионов, а не новички Джон Кордоба и Владимир Ильин.
Вместе с Матвеем Сафоновым и Магомедом-Шапи Сулеймановым доморощенных игроков «быков» в основе оказалось четверо против всего троих легионеров – Гончаренко делами подтверждает, что уважает политику клуба. Реми Кабелла встретил старт сезона на скамейке запасных.
ГОНЧАРЕНКО ДЕЛАЕТ ИЗ «КРАСНОДАРА» ЦСКА?
Уральцы в прошлом сезоне взяли в матчах с «Краснодаром» четыре очка (1:0 дома и 2:2 в гостях), так что боязни соперника не испытывали. Команда Юрия Матвеева действовала очень осторожно – без мяча выстраивалась 4-4-2 (Эрик Бикфалви выдвигался на помощь Андрею Панюкову), а получив контроль, не торопилась рисковать и обострять, поэтому в первом тайме немало владела мячом.
Так что хотя у краснодарцев и было больше потенциально перспективных подходов, до голевого момента впервые дошло только на 28-й минуте, когда Сулейманов не попал в створ метров с восьми после фланговой подачи от Виктора Классона.
Велик соблазн назвать гостей «армейцами», поскольку слишком уж похож слепок игры «быков» на красно-синих времен Гончаренко. Это не портретное сходство, но общих черт много – то же обилие молодежи, те же низкие скорости и пассивный прессинг, тот же расчет на преимущество на флангах и индивидуальное мастерство игроков. Пока команда выглядит сырой и какой-то бездушной – игроки работают, а не играют, поэтому творчества в их действиях минимум.
До конца тайма казалось, что зато в обороне нынешняя команда Гончаренко сильнее предыдущей, однако все испортил Панюков, классно развернувшийся перед штрафной (к передаче не успел Сорокин) и прокинувший мяч между ног Вилене. Голландец не успел сориентироваться и сбил нападающего. Василий Казарцев эпизод пропустил, а ассистенты VAR рассматривали его минуты три и только после этого пригласили главного к монитору. Таким образом, восстановление справедливости убило минут пять. Сафонов, правда, не дал случиться сенсации и отбил плохой удар Эрика Бикфалви с «точки».
ТАЙНОЕ ОРУЖИЕ – УДАРЫ ВИЛЕНЫ
До этого эпизода «Урал» тоже не впечатлял (удар Бикфалви – единственный в первом тайме). Выделялся только левый защитник Кирилл Колесниченко – техникой, желанием обострять и хорошей спортивной дерзостью. Зато после перерыва хозяева стали встречать соперника выше и создали еще один хороший момент – Сафонов среагировал на удар головой Панюкова с близкого расстояния.
«Горожанам» пришли на помощь индивидуальное мастерство, дальние удары и фортуна. Сначала выстрел Классона пришелся в перекладину, затем Вилена удачно попал в спину Рафалу Августиняку, от которого мяч влетел в ближний угол. Исправился голландец за пенальти в конце первого тайма, а в концовке второго ударом со штрафного радиуса добил хозяев – какой все-таки поставленный у Тони удар.
Уральцам требовалось прибавить в атаке, но игроков в усиление в Матвеева нет, поэтому первыми вышли на поле малоизвестные Юрий Железнов и Михаил Агеев, а вскоре Даниэль Мишкич. Для сравнения, Гончаренко на последние полчаса выпустил Кабелла и дебютанта Кордобу. О навыках колумбийца пока судить сложно, но свой голевой момент после розыгрыша углового он имел, а в компенсированное время еще и заработал пенальти (очень сомнительный, надо сказать).
Агеев, кстати, тоже имел хороший момент, замыкая головой подачу справа, схожий эпизод был у Бикфалви. Так что игра в воздухе центральных защитников «Краснодара» Кайо и Сорокина очень настораживает.
«Краснодар» все-таки одержал победу, которую в тренерском штабе наверняка считают справедливой. Но достигнута она исключительно на классе. Чтобы бороться за место в тройке, «горожанам» надо прибавлять в агрессии и позиционном нападении, а «Урал» сколь безликий, столь и неприятный соперник для любой команды РПЛ.
РПЛ. 1-й тур
«Урал» – «Краснодар» – 0:3 (0:0)
Гол: Вилена, 62 – 0:1. Вилена, 85 – 0:2. Кордоба, 90+5 – 0:3.
Нереализованный пенальти: Бикфалви, 45+3 (вратарь).
«Урал»: Помазун, Кулаков, Адамов, Герасимов, Колесниченко, Ибрахимай (Железнов, 66), Подберезкин (Мишкич, 75), Августиняк, Егорычев (Максименко, 84), Бикфалви, Панюков (Агеев, 66).
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Кайо, Сорокин, Вилена, Газинский (Рамирес, 85), Черников, Сулейманов (Кабелла, 61), Сперцян, Классон (Кордоба, 60), Ионов (Ильин, 88).
Предупреждения: Сперцян, 53. Бикфалви, 60. Герасимов, 77. Черников, 89.
Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).