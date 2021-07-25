Кордоба забил в дебютном матче! «Краснодар» разгромно побеждает в Екатеринбурге

В СТАРТЕ «КРАСНОДАРА» ВОСПИТАННИКОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЕГИОНЕРОВ

Стартовал новый футбольный сезон и в Екатеринбурге – в гости к «Уралу» приехали краснодарские «быки». Приехали в измененном виде после первых сборов под руководством Виктора Гончаренко. К сожалению, воочию наблюдать за ними смогли только 500 местных болельщиков. Чтобы это было не так заметно, хозяева включили интершум для создания антуража.

Что до «горожан», то здесь обращают на себя внимание несколько позиций. В первой официальной игре сезона Гончаренко в центре обороны предпочел Урошу Спайичу Егора Сорокина, на левом фланге обороны появился Тони Вилена (Кристиан Рамирес остался в запасе), в центре поля вышли молодые воспитанники Александр Черников и Эдуард Сперцян, а в нападении – Алексей Ионов, а не новички Джон Кордоба и Владимир Ильин.

Вместе с Матвеем Сафоновым и Магомедом-Шапи Сулеймановым доморощенных игроков «быков» в основе оказалось четверо против всего троих легионеров – Гончаренко делами подтверждает, что уважает политику клуба. Реми Кабелла встретил старт сезона на скамейке запасных.

ГОНЧАРЕНКО ДЕЛАЕТ ИЗ «КРАСНОДАРА» ЦСКА?

Уральцы в прошлом сезоне взяли в матчах с «Краснодаром» четыре очка (1:0 дома и 2:2 в гостях), так что боязни соперника не испытывали. Команда Юрия Матвеева действовала очень осторожно – без мяча выстраивалась 4-4-2 (Эрик Бикфалви выдвигался на помощь Андрею Панюкову), а получив контроль, не торопилась рисковать и обострять, поэтому в первом тайме немало владела мячом.

Так что хотя у краснодарцев и было больше потенциально перспективных подходов, до голевого момента впервые дошло только на 28-й минуте, когда Сулейманов не попал в створ метров с восьми после фланговой подачи от Виктора Классона.