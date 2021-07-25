Виктор Гончаренко: Мы не должны обольщаться счетом на табло

- Мы немного видоизменили нашу атаку. Пробуем улучшать те моменты, о которых говорим. Я считаю, что есть движение вперед. Но все время планомерно двигаться вперед нельзя, поэтому мы иногда откатывается назад. Но в целом мы понимаем, куда двигаемся.

- Мы посмотрим дальше, потому что Рамирес у нас был травмирован, а он все-таки профильный левый защитник. Нельзя исключать, что мы будет ротировать одного и другого, как и того, что Вильена будет играть опорного полузащитника, поскольку он сегодня забил из центральной зоны. Чем шире обойма, тем лучше для нас.

- Тони Вильена впервые в карьере начал играть левого защитника. Сегодня он тоже играл на этой позиции и забил два мяча. Насколько вы довольны им на его позиции и будет ли он основным игроком?

- Мы не должны обольщаться тем счетом, который на табло, - сказал Гончаренко. - Игра получилась достаточно тяжелая для нас. Она могла качнуться как в одну, так и в другую сторону. В первом тайме Сафонов нас выручил. Затем мы путем замен и хорошего движения команды в целом смогли ускорить игру, и за счет качества футболистов реализовать те моменты которые у нас были. Я имею в виду выход на замену Рэми и Кардобы. Наша игра улучшилась по качеству, что привело к реализации моментов. Мы довольны победой. И рады дебюту Черникова и Сперцяна. Сперцян раньше имел шансы, но это первый чемпионат, где он стал игроком стартового состава.

«Надо было дорабатывать до конца эпизоды, которые закончились голами»

- Подведите итог сегодняшнего матча, – вопрос Матвееву.

- Мы не смогли реализовать те моменты, которые создали, а «Краснодар» использовал свои шансы. В одном случае ему помог рикошет. Конечно, такое крупное поражение – это достаточно больно и серьезно. Если мы не будем реализовывать свои моменты... С такими командами много моментов не бывает, но мы их создавали. Однако до логического конца доводить дело не получилось.

- «Краснодар» добавлял, когда хотел, и «Урал» за ним не успевал ни по командной скорости, ни по мышлению. Что с этим делать?

- С этим надо работать. Другого варианта нет.

- Сегодня было много технического брака, даже учитывая, что это первый матч в сезоне. Почему?

- Я с вами согласен. У нас действительно не все получалось. Возможно, сказалось стартовое волнение. Будем анализировать, и двигаться дальше. Хотя хороших моментов тоже было предостаточно. Но я не собираюсь хвалить свою команду при счете 0:3. Надо было дорабатывать до конца эпизоды, которые закончились голами. Все эти моменты можно было предотвратить.

- У Бикфалви много лишних килограмм?

- Нет. Он в пределах нормы.

- Культура паса – это сильное качество Колесниченко?

- У него есть сильные качества, благодаря которым мы его ставим.

- Показалось, что первый тайм был более-менее равным. Получалось контролировать игру. А во втором после первого гола что-то произошло. Это «Краснодар» переиграл вашу команду или были какие-то ошибки со стороны вашего тренерского штаба?

- После пропущенного мяча нам пришлось раскрываться и рисковать. Мы старались идти вперед, старались прессинговать. Появились свободные зоны, которыми «Краснодар» хорошо воспользовался. На установке было сказано, что если мы дадим пространство и свободные зоны, то учитывая, что соперник техничный и мастеровитый, у нас будут проблемы. Мы пропустили необязательный первый мяч после рикошета. Что тут скажешь?

- Если сравнивать нынешний состав «Урала» с предыдущими четырьмя – пятью годами, он слабее или сильнее?

- Итоги надо подводить по истечении какого-то срока. А по первой игре судить не корректно. Надо смотреть, как будем дальше двигаться и расти. У нас большая группа молодых и перспективных ребят в возрасте 20-22 года. Им нужно время на адаптацию к этому футболу. Кому-то нужен месяц, а кому-то две недели.

- Вас устраивает подбор игроков, который есть сейчас или хотелось бы усиления?

- Кто у меня есть, с теми я и буду работать.