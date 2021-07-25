ТОКИО-2020EURO-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Бразилия - Серия А 2-й тайм, 80' Форталеза 1 Ред Булл Брага 0
Бразилия - Серия А 2-й тайм, 84' Фламенго 3 Сан-Паулу 1
Березуцкого выручила старая гвардия. ЦСКА подарил победу новому тренеру в его дебютном матче
25 июля 22:10
автор: Владислав Домрачев

Березуцкого выручила старая гвардия. ЦСКА подарил победу новому тренеру в его дебютном матче

В первом тайме гости создали два голевых момента и чаще владели мячом, но армейцев выручил Игорь Акинфеев. Революцию на поле совершил вышедший на замену Алан Дзагоев. А победный гол (1:0) забил вернувшийся в родной клуб Антон Заболотный.

Новый главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий на недавней народной пресс-конференции обещал, что его подопечные будут играть в симпатичный атакующий футбол. А как иначе? Болельщики не поймут. По признанию капитана армейцев Игоря Акинфеева, сделанному в одной из программ «Матч ТВ», они опустили мяч на грешную землю с приходом в команду португальского тренера Артура Жорже. Раньше Березуцкие играли только на вынос.

В своем дебютном матче в новом статусе главнокомандующий красно-синих удивил, оставив на лавке многих из тех, кого ожидали увидеть в стартовом составе. В запасе остались Влашич, Дзагоев, Эджуке, Марадишивили, Зайнутдинов… А на поле вышли Ахметов, Чалов, Бохинен, Васин, Щенников, Мухин, Заболотный… Чалов осваивается с новой ролью – правого инсайда, Ахметов – правого.

В первом тайме интереснее смотрелись гости, который ведут борьбу за выживание в премьер-лиге. Самым заметным у них стал Кротов. Сначала он вывел на удар с козырной позиции Мрзляка, но тот пробил рядом с Акинфеевым, и опытный вратарь парировал мяч. А во втором случае экс-спартаковец обязан был решать сам: мяч отскочил к нему от головы защитника Васина, уфимец атаковал с угла вратарской, но опять выручил капитан хозяев, отбив мяч в стойку.

Армейцы впекрвые побеспокоили голкипера Беленова только на 38 минуте. Но как! Ахметов изящной скидкой нашел в штрафной Бохинена, но вратарь справился с ударом выпадавшего из игры норвежца.

После перерыва Березуцкий вместо него бросил в бой Дзагоева. Хозяева преобразились. Правда, могли пропустить с опасного штрафного, привезенного Мухиным. К счастью для них, мяч после удара Саплинова просвистел выше перекладины.

На 61-й минуте выстрелило провисевшее весь первый тайм без дела ружье – вернувшийся в родной клуб Заболотный. Габаритный форвард головой вогнал мяч в сетку, поданный с углового Дзагоевым. До этого он забивал в форме ЦСКА 8 ноября 2009 года «Рубину».

Вскоре автор гола готов был повторить успех, и опять после корнера. Однако с его ударом в нижний угол героически справился Беленов. К тому времени Чалова заменил Эджуке. К слову, нигериец попал в «Список 33 лучших» от РФС. Он занял позицию на левом фланге атаки, Ахметов переместился в центр поля ближе к опорной зоне, а потом уступил место на поле Кучаеву.

Нигериец навел шороху, с его низовым ударом с трудом справился Беленов. Однако главную угрозу его владениям представляли угловые. После очередного из них неутомимый Фернандес, замыкая штангу, промахнулся по пустым воротам.

0:1 против ЦСКА для «Уфы» не приговор. Пару лет назад в Москве гости на последних минутах отыграли два мяча у армейцев. За десять минут до финального свистка в контакте с ногой Васина упал форвард гостей Агаларов. Пенальти? Судья Сергей Иванов проглотил свисток, игра продолжалась несколько минут. А после остановки VAR не изменил решения рефери. Думается, назначь судья 11-метровый, никто возражать не стал бы.

Не без труда красно-синие удержали минимальное преимущество, подарив своему новому главному тренеру победу в его дебютном матче в новом качестве.

СТАТИСТИКА

ЦСКА – «Уфа» - 1:0 (0:0). 25 июля. Москва. «ВЭБ Арена». 1000 зрителей. Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).

Гол: 1:0 Заболотный (Дзагоев, угловой).

Лучший игрок: Дзагоев (ЦСКА).

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Российская шпажистка едва не сотворила сенсацию на Олимпиаде"Нэшвилл" выбрал на драфте НХЛ российского нападающего"Ростов" уступил московскому "Динамо"Неожиданный ответ Клишиной о предательстве РоссииСтала известна зарплата Карпина и его штаба в сборной РоссииЧервиченко: Это самый тупой футболист, которого я встречал
Красно-синий — самый русский. Как Алексей Березуцкий добыл с ЦСКА первую тренерскую победу в РПЛ
Олимпиада-2020: главные события 26.07.2021
26 июля 2021 года на Олимпиаде в Токио пройдут соревнования по 29 видам спорта и будут разыграны 21 комплект медалей.
Мощное начало «Краснодара» Гончаренко: Сафонов взял пенальти, легионеры забили три гола (видео)
В первом туре РПЛ «Урал» дома не смог сдержать «быков», проиграв с крупным счетом (0:3).
Россия — пятая в общем зачете, Рублев после угроз едет домой, американская дрим-тим испытала шок. Итоги третьего дня Олимпиады
«Плеймейкер» подводит итоги 25 июля на Олимпийских игр в Токио.
Двойной укол. Как Россия поменяла золото на серебро и бронзу Олимпиады-2020 в фехтовании
В индивидуальном турнире рапиристок на Олимпийских играх в Токио безусловный фаворит соревнований – россиянка Инна Дериглазова – завоевала серебро, уступив в финале американке, а другая наша спортсменка Лариса Коробейникова стала бронзовым призером.
Много крови и спорный вердикт судей. Как Диллашоу победил Сандхейгена и стал потенциальным соперником Яна
«Плеймейкер» подводит итоги турнира UFC on ESPN 27 в Лас-Вегасе, главным событием которого стал бой американцев Ти Джея Диллашоу и Кори Сандхейгена в легчайшей весовой категории.
Велоспорт на Олимпиаде-2020: календарь, фавориты, чемпионы прошлых лет
На Олимпийских играх в Токио велосипедисты разыграют 22 медальных комплекта.
Гребля на байдарках и каноэ на Олимпиаде-2020: календарь, фавориты, чемпионы прошлых лет
На Олимпийских играх в Токио байдарочники и каноисты разыграют 16 медальных комплектов.
Золотая Виталина! Есть первая российская победа на Олимпиаде-2020, и она добыта в красивой стрельбе
Счет золотым медалям российской сборной на Олимпийских играх в японской столице открыла Виталина Бацарашкина, в драматичной борьбе выигравшая соревнования в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.
Олимпиада-2020: главные события 25.07.2021
25 июля 2021 года на Олимпиаде в Токио пройдут соревнования по 29 видам спорта и будут разыграны 18 комплектов медалей.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика