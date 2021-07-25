Березуцкого выручила старая гвардия. ЦСКА подарил победу новому тренеру в его дебютном матче

Новый главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий на недавней народной пресс-конференции обещал, что его подопечные будут играть в симпатичный атакующий футбол. А как иначе? Болельщики не поймут. По признанию капитана армейцев Игоря Акинфеева, сделанному в одной из программ «Матч ТВ», они опустили мяч на грешную землю с приходом в команду португальского тренера Артура Жорже. Раньше Березуцкие играли только на вынос.

В своем дебютном матче в новом статусе главнокомандующий красно-синих удивил, оставив на лавке многих из тех, кого ожидали увидеть в стартовом составе. В запасе остались Влашич, Дзагоев, Эджуке, Марадишивили, Зайнутдинов… А на поле вышли Ахметов, Чалов, Бохинен, Васин, Щенников, Мухин, Заболотный… Чалов осваивается с новой ролью – правого инсайда, Ахметов – правого.

В первом тайме интереснее смотрелись гости, который ведут борьбу за выживание в премьер-лиге. Самым заметным у них стал Кротов. Сначала он вывел на удар с козырной позиции Мрзляка, но тот пробил рядом с Акинфеевым, и опытный вратарь парировал мяч. А во втором случае экс-спартаковец обязан был решать сам: мяч отскочил к нему от головы защитника Васина, уфимец атаковал с угла вратарской, но опять выручил капитан хозяев, отбив мяч в стойку.

Армейцы впекрвые побеспокоили голкипера Беленова только на 38 минуте. Но как! Ахметов изящной скидкой нашел в штрафной Бохинена, но вратарь справился с ударом выпадавшего из игры норвежца.

После перерыва Березуцкий вместо него бросил в бой Дзагоева. Хозяева преобразились. Правда, могли пропустить с опасного штрафного, привезенного Мухиным. К счастью для них, мяч после удара Саплинова просвистел выше перекладины.