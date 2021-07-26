Евгений Ловчев: Совмещение – ошибка, но если РФС пошел на это, тогда почему Карпин, а не Семак?

- Евгений Серафимович, Карпин подписал контракт с РФС и назвал своих помощников. Можете прокомментировать?

- Помощников комментировать не будут, сейчас разговор не про них, а про то, что РФС совершил ошибку, согласившись на совмещение. Тренер сборной не должен быть совместителем, и я уверен, что это решение не РФС, а «Ростова» и, возможно, самого Карпина.

- Ну, видимо, в нынешней ситуации у РФС не было выхода. Время поджимает, месяц до игры с хорватами.

- Ну, хорошо, пошли вы на совмещение, тогда нужно назначать того тренера, который добился лучших результатов и у кого в команде больше всего игроков сборной. По обоим этим критериям главный кандидат - Семак.

Карпин ничего в своей тренерской карьере не выиграл. Многие вспоминают про серебряные медали «Спартака». Но давайте вспомним, как эти медали были завоеваны. Карпин осенью уволил Черчесова после поражения от киевского «Динамо» в Лиге чемпионов, сам стал тренером и довел команду до второго места. Но «Спартак» и при Черчесове претендовал на медали.

Да, я всегда говорю, что Карпин как тренер прибавил. Причем вначале он не хотел быть тренером. Потом говорил: «А чему мне учиться?» Типа, он и так все знает в футболе.

Я не отношусь к Валере предвзято, у меня вопрос к РФС: по каким критериям федерация выбирает тренера сборной? Я не сомневаюсь, что Карпин встряхнет команду, они будут стараться, бороться и т.д. Но при Карпине сборная не получит новый толчок, не будет развиваться. Потому что он пока не настолько опытен и пока ничего в качестве тренера не добился.