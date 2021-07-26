Александр Дюков: Карпин - хороший мотиватор, при котором «Ростов» играет в современный футбол

- Начну со слов благодарности Станиславу Черчесову за его работу. Он возглавлял сборную почти пять лет, и за это время команда достигла определенных успехов. Все помнят успешное выступление на чемпионате мира 2018-го года, затем наша сборная прошла отбор на Евро, но там выступили неудачно, после чего расторгли контракт с Черчесовым. Станислав Саламович внес существенный вклад в развитие РФС. Российский футбольный союз принял решение о назначении главным тренером Валерия Карпина. Сегодня с ним был пописан контракт до 31 декабря 2021-го года, и контракт может быть продлен. Карпин был одним из лучших игроков своего поколения, успешно выступал за рубежом и в России, был капитаном сборной. Два раза играл на чемпионате мира, один раз на чемпионате Европы. После завершения карьеры игрока он получил богатый тренерский опыт. Был наставником «Спартака», сейчас - тренер «Ростова». Мы исходили из того, что Карпин сейчас один из лучших действующих тренеров России. Его «Ростов» играет в современный футбол. Каприн хороший мотиватор, со многими игроками знаком лично. Важно, что он знает что такое выступления на высшем уровне. Он хочет и готов принять на себя новый вызов.
- В 2019-м году вы выказывались против совмещения тренером постов. Почему изменили свое решение?
- Мое отношение к этому не изменилось. Я считаю неправильным совмещение, но в данном случае мы говорим о краткосрочном варианте. Это другая история. Мы пошли навстречу тренеру, понимая его пожелания, и пожелания клуба «Ростов». Перед тем, как принять такое решение, мы проговорили возможности совмещения, детально обсудили, как будут распределены обязанности в тренерском штабе. Я не вижу угроз и рисков на данный момент, если мы говорим о краткосрочном цикле. У нас задача - отбор в Катар. Фактор совмещения не будет определяющим в результатах нашего выступления в отборе. Скорее другие факты способны оказать больше влияния. А вот если говорить о долгосрочном периоде, это неправильный подход.
- Почему такой короткий срок контракта? В каком случае будет продлен? И есть ли вероятность продления договора, если наша сборная не отберется на чемпионат мира?
- Он будут продлен автоматически до марта 22-го года, если сборная получит право участия на чемпионате мира. В декабре мы подведем итоги выступления в отборе и примем решение о возможном продолжении сотрудничества. Что касается короткого контракта - это обоюдное желание. У Карпина есть обязательства перед клубом, и мы пошли навстречу, понимая, что с его стороны неправильно ставить клуб в такую сложную ситуацию, оставляя команду за несколько дней до старта чемпионата. А продолжительная работа при совмещении невозможна. В декабре примем решение. Не будем забегать вперед.
- Сегодня было сказано про форс-мажор, и ранее все обсуждали кандидатуру Кунца. Что там не получилось?
- Я не говорил о форс-мажоре. У нас было несколько кандидатур, в том числе иностранцы. Сейчас уже, когда выбор сделан, мне не хотелось бы комментировать потенциальных кандидатов. Я слышал, что Каприн был резервным вариантом. Это не так. По совокупности фактов выбор пал на Карпина, и спасибо, что он откликнулся на наше предложение.
- Расскажите про цифры в контракте. Звучала цифра в 700 тысяч евро.
- Эти цифры не соответствуют действительности. Финансовые условия мы не разглашаем. Это был последний вопрос, который мы обсуждали. Он не был самым важным из тех, которые звучали от Карпина.
- У вас был жесткий дедлайн. Не помешал ли он при принятии решения?
- Это было сделано из рациональных соображения, не для того, чтобы поставить планку высоко. Мы исходили из того, что 1 сентября пройдет четвертый матч отбора, и к этой дате новый тренерский штаб должен быть готов во всеоружии. Начинать работу нужно не за неделю, а с момента возобновления чемпионата России. Тренеры будут вести эту работу, смотреть матчи, кандидатов и вести подготовку к сборам, которые будут предшествовать матчам в сентябре. Поэтому и ставилась задача определиться к сентябрю. Не скажу, что дедлайн мешал переговорам. Это никак не мешало. Но фактор начала чемпионата нужно было учитывать. Он важен и определяет тот уровень готовности, с которым наша сборная подойдет к игре с Хорватами.
- Полторы недели назад вы говорили о двух задачах перед сборной - выход на чемпионат мира в Катар и продолжение работы по формированию сборной. Стоит ли сейчас такой вопрос, или он отложен до декабря?
- Сейчас основная задача - прохождение отбора в Катар, но никто не снимает с повестки и вторую - построить конкурентную сборную. Краткосрочный контракт не является противоречием и не повлияет на построение сборной. Я надеюсь, что мы отберемся в Катар и продолжим работу с Карпиным. В «Ростове» футбол соответствует современным тенденциям. Это агрессивный футбол, где игроки выполняют большой объем высокоскоростной работы. Команда находится по этому показателю в числе лидеров. Она играет агрессивно, не жмется к воротам, умеет прессинговать и контрпрессинговать, быстро доставлять мяч на половину поля соперника. Это то, что показали лучшие сборные на Евро. В такой футбол играет «Ростов». Это то, каким видит развитие футбола РФС. Наш взгляд на футбол совпадает. Даже если пребывание Карпина будет коротким, оно даст дополнительный импульс развитию сборной. Не сомневаюсь, что будут приглашены молодые ребята, и команда будет играть в смелый и современный европейский футбол.
- Если сборная не выходит на чемпионат мира, будет ли у вас личная ответственность?
- Конечно, это будет ответственность РФС, и моя, как его президента. Но давайте будем объективными. Если говорить о проблемах выступления сборной, это продолжение положения дел РФС. Не реализовав реформы, нам сложно будет выйти на долгосрочное развитие сборной. Обстоятельства могут сложиться более удачно, мы выйдем из группы, дойдем до 1/4 финала, и будем регулярно демонстрировать положительные результаты. В предыдущие годы мы не так много сделали, чтобы быть лидерами мирового футбол. Мы строим поля, но если посчитать их количество на 1000 человек, мы многим уступаем по этому показателю. То же самое касается наших тренеров, их количества и мотивации. Система юношеских соревнований далеко неэффективна. Чтобы страна показывала хороший результат, нужен массовый футбол. Таких возможностей у нас немного. Мы запустили эту реформу. Создали академию РФС, которая готовит тренеров, руководителей. Там есть десятки программ. Идет создание региональных центров, детских центров. Мы проводим реформу юношеских соревнований. Запущены юношеские футбольные лиги. Но, к сожалению, целый год был потерян из-за ковида.
- Вы говорили о лимите на легионеров с Карпиным?
- Моя позиция не изменилась. Я противник лимита. Сейчас идет обсуждение этого вопроса с правительством. Я считаю, что лимит приносит больше вреда. У нас были ограничения от Минспорта до последнего момента по лимиту. Последний сезон провели при лимите 8/17. Это уже шаг вперед. Мы видим, что клубы более ответственно стали подходить к подписанию легионеров, и хотим повысить уровень конкуренции наших игроков.