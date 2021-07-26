Александр Дюков: Карпин - хороший мотиватор, при котором «Ростов» играет в современный футбол

- Начну со слов благодарности Станиславу Черчесову за его работу. Он возглавлял сборную почти пять лет, и за это время команда достигла определенных успехов. Все помнят успешное выступление на чемпионате мира 2018-го года, затем наша сборная прошла отбор на Евро, но там выступили неудачно, после чего расторгли контракт с Черчесовым. Станислав Саламович внес существенный вклад в развитие РФС. Российский футбольный союз принял решение о назначении главным тренером Валерия Карпина. Сегодня с ним был пописан контракт до 31 декабря 2021-го года, и контракт может быть продлен. Карпин был одним из лучших игроков своего поколения, успешно выступал за рубежом и в России, был капитаном сборной. Два раза играл на чемпионате мира, один раз на чемпионате Европы. После завершения карьеры игрока он получил богатый тренерский опыт. Был наставником «Спартака», сейчас - тренер «Ростова». Мы исходили из того, что Карпин сейчас один из лучших действующих тренеров России. Его «Ростов» играет в современный футбол. Каприн хороший мотиватор, со многими игроками знаком лично. Важно, что он знает что такое выступления на высшем уровне. Он хочет и готов принять на себя новый вызов.

- В 2019-м году вы выказывались против совмещения тренером постов. Почему изменили свое решение?

- Мое отношение к этому не изменилось. Я считаю неправильным совмещение, но в данном случае мы говорим о краткосрочном варианте. Это другая история. Мы пошли навстречу тренеру, понимая его пожелания, и пожелания клуба «Ростов». Перед тем, как принять такое решение, мы проговорили возможности совмещения, детально обсудили, как будут распределены обязанности в тренерском штабе. Я не вижу угроз и рисков на данный момент, если мы говорим о краткосрочном цикле. У нас задача - отбор в Катар. Фактор совмещения не будет определяющим в результатах нашего выступления в отборе. Скорее другие факты способны оказать больше влияния. А вот если говорить о долгосрочном периоде, это неправильный подход.

- Почему такой короткий срок контракта? В каком случае будет продлен? И есть ли вероятность продления договора, если наша сборная не отберется на чемпионат мира?

- Он будут продлен автоматически до марта 22-го года, если сборная получит право участия на чемпионате мира. В декабре мы подведем итоги выступления в отборе и примем решение о возможном продолжении сотрудничества. Что касается короткого контракта - это обоюдное желание. У Карпина есть обязательства перед клубом, и мы пошли навстречу, понимая, что с его стороны неправильно ставить клуб в такую сложную ситуацию, оставляя команду за несколько дней до старта чемпионата. А продолжительная работа при совмещении невозможна. В декабре примем решение. Не будем забегать вперед.

- Сегодня было сказано про форс-мажор, и ранее все обсуждали кандидатуру Кунца. Что там не получилось?

- Я не говорил о форс-мажоре. У нас было несколько кандидатур, в том числе иностранцы. Сейчас уже, когда выбор сделан, мне не хотелось бы комментировать потенциальных кандидатов. Я слышал, что Каприн был резервным вариантом. Это не так. По совокупности фактов выбор пал на Карпина, и спасибо, что он откликнулся на наше предложение.

- Расскажите про цифры в контракте. Звучала цифра в 700 тысяч евро.

- Эти цифры не соответствуют действительности. Финансовые условия мы не разглашаем. Это был последний вопрос, который мы обсуждали. Он не был самым важным из тех, которые звучали от Карпина.