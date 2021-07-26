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Валерий Храброе Сердце. Новый тренер сборной обещает народу смелый футбол
26 июля 16:38
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: РФС

Валерий Храброе Сердце. Новый тренер сборной обещает народу смелый футбол

Валерий Карпин в понедельник подписал контракт с РФС. Договорились на совмещение в «Ростове» и сборной до 31 декабря.

Если выйдем из группы в стыки, соглашение автоматом продлят до марта. А почему не до окончания ЧМ-2022 в Катаре или дальше? Значит, если Карпин не выведет команду на чемпионат мира, будут искать нового специалиста. Глава РФС Александр Дюков дал понять, что очень надо попасть на ЧМ.

Карпин согласен быть крайним, если задача выполнена не будет. Но подстраховался, оставаясь главным в «Ростове». Правда, где гарантии, что не повалится его клуб в ближайшей перспективе. Расписание у дончан не шибко хорошее, первый домашний матч «Динамо» уже проиграли. Там тренер уедет в сборную, а команда останется без него. Немудрено, если в Ростове-на-Дону не станут терпеть турнирные неудачи и поставят перед Валерием Георгиевичем вопрос ребром: или тут, или там. Но будем верить, что до такого не дойдет.

Новый главный немало позабавил, заявив, что будет играть в смелый футбол. Для этого собирается поменять менталитет футболистов. Где и когда интересно намеревается это делать? За пять дней на сборах перед отбором? Или раздаст домашнее задание кандидатам по методичкам с целью избавиться от трусости?

Помнится, был забавный детский фильм, в котором герою выписывали таблетки для храбрости. Может, у Валерия Георгиевича тоже есть чудодейственные пилюльки? Но вообще такие заявления делаются как правило от безнадеги, когда нет иных методов изменить ситуацию. Или же не видишь истинную причину бед.

В свое время наставник минского «Динамо» Эдуард Малофеев, сенсационно выигравший чемпионат СССР в 1982 году, заявил, что играет в футбол искренний. Его взяли в сборную после невыхода национальной команда на чемпионат Европы-1984, но на искренности продержался он не так долго. Накануне ЧМ-1986 поменяли его на Валерия Лобановского, которому все эти сантименты были всегда по барабану.

В смелый футбол у нас пытался сыграть Леонид Слуцкий в последнем матче в группе на Евро-2016 — против Уэльса. Полез вперед с шашками наголо и получил трешечку в свои ворота. После той игры Слуцкий и братья Березуцкий назвали свой футбол субстанцией, которая не тонет. А как все славно начиналось. Тоже наверное думали о храбрости, выходя на матч с валийцами.

Кстати, именно с нынешним наставником «Рубина» Карпин планирует встретиться для разговора по сборной. Это говорит о том, что футбол Слуцкого ему близок. Может, присмотрел для национальной команды уже несколько кандидатов в составе казанцев. Они же на днях победили «Спартак». И играли смело, что похвально.

О менталитете не так давно заводил разговор Артем Дзюба. Когда в очередной раз наш сборная не показала результат, ее капитан нашел корень проблем в неправильном подходе к игре. Что конкретно имел в виду — настрой или что-то еще — доподлинно неизвестно. Но его речь была похожа на карпинскую в том плане, что не в технико-тактическом ключе вел разбор игры нападающий, а увидел причину неудач в области психологии.

Видимо, без серьезного психотерапевта новой сборной не обойтись. Дзюбу вероятно в ней тоже увидим. Карпин дал понять, что если игра форварда «Зенита» будет соответствовать уровню сборной, то вызов он безусловно получит. Будут вместе работать над менталитетом.

источник: «Советский спорт»
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