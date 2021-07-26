Валерий Храброе Сердце. Новый тренер сборной обещает народу смелый футбол

Если выйдем из группы в стыки, соглашение автоматом продлят до марта. А почему не до окончания ЧМ-2022 в Катаре или дальше? Значит, если Карпин не выведет команду на чемпионат мира, будут искать нового специалиста. Глава РФС Александр Дюков дал понять, что очень надо попасть на ЧМ.

Карпин согласен быть крайним, если задача выполнена не будет. Но подстраховался, оставаясь главным в «Ростове». Правда, где гарантии, что не повалится его клуб в ближайшей перспективе. Расписание у дончан не шибко хорошее, первый домашний матч «Динамо» уже проиграли. Там тренер уедет в сборную, а команда останется без него. Немудрено, если в Ростове-на-Дону не станут терпеть турнирные неудачи и поставят перед Валерием Георгиевичем вопрос ребром: или тут, или там. Но будем верить, что до такого не дойдет.

Новый главный немало позабавил, заявив, что будет играть в смелый футбол. Для этого собирается поменять менталитет футболистов. Где и когда интересно намеревается это делать? За пять дней на сборах перед отбором? Или раздаст домашнее задание кандидатам по методичкам с целью избавиться от трусости?

Помнится, был забавный детский фильм, в котором герою выписывали таблетки для храбрости. Может, у Валерия Георгиевича тоже есть чудодейственные пилюльки? Но вообще такие заявления делаются как правило от безнадеги, когда нет иных методов изменить ситуацию. Или же не видишь истинную причину бед.

В свое время наставник минского «Динамо» Эдуард Малофеев, сенсационно выигравший чемпионат СССР в 1982 году, заявил, что играет в футбол искренний. Его взяли в сборную после невыхода национальной команда на чемпионат Европы-1984, но на искренности продержался он не так долго. Накануне ЧМ-1986 поменяли его на Валерия Лобановского, которому все эти сантименты были всегда по барабану.