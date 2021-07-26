Валерий Карпин: Если Дзюба будет показывать футбол, который поможет сборной, то получит вызов

- Как оцениваете результат нашей сборной на Евро? И что думаете о неблагоприятной обстановке вокруг нее сейчас? - Результат не оцениваю. Все уже это сделали. Все сказали, что он неудовлетворительный. Эмоциональное состояние игроков после Евро в тот момент было не лучшим. Но у ребят есть шанс реабилитироваться. Уверен, что сейчас игроки не думают о Евро. Я бы не связывал состояние после Евро с тем, что будет через месяц в сентябре.

- Уже сформирован тренерский штаб? - Да. Писарев, Онопко, Кафанов входят в мой штаб. Луис Маритинес - тренер по физической подготовке тоже. Я не могу наблюдать кандидатов в сборную. Это будут делать Онопко и Писарев. Они будут ездить на матчи чемпионата и предоставлять мне отчет по каждому кандидату. Джонатан Эрман - аналитик, который будет анализировать соперников и нашу команду.

- Капитаном сборной сейчас является Дзюба. Он остается игроком сборной, или ему дорога закрыта? - Дзюба был и есть важный игрок в российском футболе. Мои личные отношения не могут влиять на сборную. Нравится ли мне кто-то или нет, все останется за бортом. Если он будет показывать футбол, который поможет в сборной, то получит вызов. Дорога в сборную открыта всем, но не мной, а результатами игроков.

- Как видите совмещение и что думаете по поводу небольшого срока? - На долгосрочный контракт никто бы не согласился. Но случилась форс-мажорная ситуация - ковид второй год. Если бы его не было, и чемпионат Европы прошел в 2020 году, то ситуация была бы другой. У РФС и тренера было бы время спокойно готовиться к отбору чемпионата мира. Мы поняли друг друга, и вошли в положение. Никто не относится положительно к совмещению, но приходится на это идти. От совмещения результат точно не будет зависеть. Только от игры, и от того, как мы будем выглядеть. Для меня это был сложный выбор. Понимаю трудности, и больше всего меня волнует психологическая усталость. Хватит ли у меня эмоций на сборную и клуб. Я эмоциональный человек, и после долгих раздумий решил, что запала хватит. В ноябре отборочные матчи завершатся, потом, возможно, будут стыки. Гарантий выхода на чемпионат мира нет. Нужна будет всесторонняя поддержка. Будет сложно, но я готов.

- Я благодарен РФС за доверие и честь. Ответственность огромная. Волнение присутствует, что для меня странно. Сам удивляюсь. Надеюсь, что справимся с задачей. Цель близко – выход на чемпионат мира в Катар. Нам предстоит провести семь матчей, будем обходиться без товарищеских встреч. Сразу играем с Хорватией. Времени не так много. Знаю, что РФС полностью все проговаривал, и у меня есть полная поддержка.

- Как будете выстраивать работу сборной? Будете ориентироваться на наработки Черчесова или измените состав?

- По составу некорректный вопрос. Нет каких-то футболистов, которые гарантированно всегда вызываются. Все зависит от состояния на данный момент. Можно терять и набирать форму, поэтому состав должен и будет меняться. Это не клуб. В сборной будут играть те, кто физически будет готов. У каждого тренера свое видение и у меня оно есть. Попытаюсь претворить его в жизнь. Мне бы хотелось играть как «Барселона» в лучшие годы. Но надо исходить из возможностей наших ребят и соперника. Верю, что наши футболисты могут играть в смелый футбол.

- Почему у вас такой короткий контракт?

- Потому что форс-мажорная ситуация. Если не выйдем на чемпионат мира, то долгосрочный контракт – это не правильно. Все пошли на компромисс. Я вернусь в декабре в «Ростов», если меня раньше не уволят. Может быть, решу задачу и вернусь в клуб. Задача подписать длинный контракт у меня не стояла, как и у РФС.

- Вы сказали, что эмоционально будет трудно. Как семья? Вы по полгода не будете видеться.

- Этот вопрос стоит на повестке дня. Помимо моего желания, был «Ростов» и семья. На жену полностью ляжет груз до декабря. Не будет дома ни мужа, ни папы, но она поддержала мое решение, это же не на всю жизнь.

- Вы меньше месяца назад говорили, что не хотите в сборную. Что поменялось? Вы приходите спасать команду?

- Спасать я не прихожу. Я точно не спаситель. Сказал тогда, что не хочу, но вы поставьте себя на мое место. У меня контракт с «Ростовом», у сборной был действующий тренер. Как я мог сказать, что хочу тренировать сборную? Как бы к этому отнеслись Черчесов и президент «Ростова»? Это было бы не этично.

- Трое суток прошло с момента вашего назначения. «Валерят» ли болельщики? Какие три самые сильные стороны сборной?

- Было много сообщения и поздравлений. Сейчас все хлопают в ладоши. До первой игры так и будет. Но если мы не дадим результат, то верить не будут. Что касается сильных сторон сборной, хотелось бы познакомиться со всеми игроками. Сильные качества со стороны – это одно, надо на поле смотреть. Хотелось бы, чтобы команда прибавила в смелости. Бояться никого не надо. Футболист должен думать, что нет никого сильнее его. Любые сильные качества соперника можно нейтрализовать. Когда есть менталитет, что мы не хуже и не лучше, все будет хорошо. Нельзя считать, что мы должны кого-то разрывать, но и не нужно считать, что мы не можем выиграть у кого-то. Надо опуститься на землю. Сейчас игроки смотрят все чемпионаты, знают, кто великий, и это может мешать. Надо над этим поработать в первую очередь.

- Вы наверняка видели кадры в соцсетях, как вас выцепила камера на матче «Ростов» – «Динамо». Кто вам звонил по ходу игры?

- Все звонили. Разрывался телефон. А на том кадре со скамейки мне звонили, но я не отвечал на сообщения и звонки. Только если из штаба «Ростова».

- Кого видите капитаном сборной?

- Надо понять, кто приедет. Не дай бог, кто-то получит травму. Посмотрим, кто будет на первом сборе. Потом будем выбирать. Надо познакомиться со всеми поближе. Мы уже запланировали общение с потенциальными кандидатами из РПЛ. По телефону я договорился пообщаться со Слуцким завтра – послезавтра. Он о совмещении может рассказать. Ну и по игрокам.

- Будете ли с Черчесовым общаться?

- Пока не планировал.

- Когда будет первая тренировка со сборной?

- Примерно 30 августа мы собираемся. Будет больше восстановление. Я хотел бы попросить клубы РПЛ сдвинуть тур предшествующий сбору. Если это возможно. Произошла смена тренера. Но это просьба, а не требование. Надо помочь сборной и мне лично получить игроков до 30 числа, потому что 1 сентября мы уже играем. Буду благодарен за это.

- Сами пойдете на встречу?

- Возможно.

- Что хотели бы изменить в игре сборной?

- Не хочу уходить в тактику. Многое можно изменить, но если не менять менталитет, ничего не получится. Можно играть в три или два центральных защитника, выше или ниже прессинговать, но если делать все с опаской, толку не будет. Надо приглашать тех ребят, кто уже живет с этим менталитетом.

- Как оцените программу реформирования нашего футбола, и изменения формата футбольных турниров?

- Мне сейчас не до оценки реформ. В клубы эти реформы еще не дошли, не читал ничего.

- Вы обсуждали лимит на легионеров?

- Мы в клубе получаем молодых российских игроков. Главное – детско-юношеский футбол. Надо начинать с тренеров, особенно с детских. Если тренер получает 20-40 тысяч рублей в месяц, он не сможет думать о тренировках. Футболисты, которые к нам попадают, не образованы в футбольном плане. Это главное на будущее. Потом будем думать про все остальное.

- Черчесов трепетно относился к молодежке и не дергал оттуда игроков. Вы готовы активнее их привлекать?

- Модель «не выдергивать из молодежки ребят» - не та. Если первой команде кто-то нужен, то ее интересы в приоритете. Онопко и Писарев были спортивными директорами РФС, Писарев тренировал молодежку. Никто не знает лучше, как это работает. У меня хороший контакт с Галактионовым. Контакт с ним будет идти через Писарева. Будем брать всех, кто нужен в первой сборной.