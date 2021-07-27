Если Карпин пойдет по пути Николаева, мы будем довольны. Вспоминаем самое загадочное совместительств

Эксперт Евгений Ловчев на tele-sport.ru задается вопросом – почему Карпин, а не Семак?

И впрямь почему? Семак возглавляет базовый клуб сборной, ему и карты, то есть бразды правления, в руки. Но вот незадача: его «Зенит» поведет борьбу за путевку в плей-офф в Лиге чемпионов, а это большие деньги. И воевать на трех фронтах наставнику чемпиона России будет архисложно. Можно везде оказаться на щите. Валерий Лобановский через подобное проходил. Причем далеко не всегда успешно.

Ловчев в 1969-м стал чемпионом СССР, а в 1970-м дебютировал на ЧМ в Мексике. В четвертьфинале наши уступили 0:1 (доп. время) Уругваю, что было признано неудачей. Титулованного и заслуженного тренера Гавриила Качалина убрали из сборной, а саму национальную команду расформировали.

До конца года ей предстоял всего один официальный матч – 15 ноября в Никосии против Кипра, в рамках отбора к Евро-1972. О сборной вспомнили только в октябре перед товарищеской встречей в Лужниках с Югославией. Готовить к ней поручили наставнику ЦСКА Валентину Николаеву и Алексею Парамонову. Югов наши разгромили 4:0. Мало кто сомневался в советской победе на Кипре. Так и вышло - 3:1.

К тому времени стало ясно, что судьба чемпионства страны решится в дополнительном матче между московским «Динамо» и ЦСКА. В Никосии на поле вышли пятеро армейцев (Альберт Шестернев, Владимир Капличный, Юрий Истомин, Владимир Федотов, Борис Копейкин) и один-единственный динамовец (Геннадий Еврюжихин).