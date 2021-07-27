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Если Карпин пойдет по пути Николаева, мы будем довольны. Вспоминаем самое загадочное совместительств
27 июля 08:01
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ФК "Ростов"

Если Карпин пойдет по пути Николаева, мы будем довольны. Вспоминаем самое загадочное совместительств

О совместительстве нового главного тренера сборной Валерия Карпина говорят не меньше, чем об успехах наших спортсменов в Токио-2020.

Эксперт Евгений Ловчев на tele-sport.ru задается вопросом – почему Карпин, а не Семак?

И впрямь почему? Семак возглавляет базовый клуб сборной, ему и карты, то есть бразды правления, в руки. Но вот незадача: его «Зенит» поведет борьбу за путевку в плей-офф в Лиге чемпионов, а это большие деньги. И воевать на трех фронтах наставнику чемпиона России будет архисложно. Можно везде оказаться на щите. Валерий Лобановский через подобное проходил. Причем далеко не всегда успешно.

Ловчев в 1969-м стал чемпионом СССР, а в 1970-м дебютировал на ЧМ в Мексике. В четвертьфинале наши уступили 0:1 (доп. время) Уругваю, что было признано неудачей. Титулованного и заслуженного тренера Гавриила Качалина убрали из сборной, а саму национальную команду расформировали.

До конца года ей предстоял всего один официальный матч – 15 ноября в Никосии против Кипра, в рамках отбора к Евро-1972. О сборной вспомнили только в октябре перед товарищеской встречей в Лужниках с Югославией. Готовить к ней поручили наставнику ЦСКА Валентину Николаеву и Алексею Парамонову. Югов наши разгромили 4:0. Мало кто сомневался в советской победе на Кипре. Так и вышло - 3:1.

К тому времени стало ясно, что судьба чемпионства страны решится в дополнительном матче между московским «Динамо» и ЦСКА. В Никосии на поле вышли пятеро армейцев (Альберт Шестернев, Владимир Капличный, Юрий Истомин, Владимир Федотов, Борис Копейкин) и один-единственный динамовец (Геннадий Еврюжихин).

Сшибка в Ташкенте за золотые медали растянулась на 210 минут (120 – 5 декабря и 90 – 6-го). После нулевой ничьей в первом матче (с учетом дополнительного времени) ЦСКА на следующий день одержал волевую победу 4:3 и спустя 19 лет стал чемпионом.

Перед баталиями в столице Узбекистана сборная одержала три победы в контрольных встречах в Вене, Гамбурге и Ганновере над клубами. Николаев был утвержден старшим тренером национальной команды, а ЦСКА собирались сделать базовым клубом сборной с прицелом на Евро-1972.

В 1971 году она не знала поражений, одержав в 11 матчах 6 побед и заняла первое место в отборочной группе в соперничестве с Испанией и Северной Ирландией. При этом успехи ЦСКА оказались полярными – с первых туров армейцы повалились и в концовке чемпионата с трудом сохранили прописку в высшей лиге благодаря договорному матчу. Не парадокс ли? Разумеется, ни о каком базовом клубе сборной речь уже не шла. Хотя новый тренер не стеснялся приглашать своих подопечных в главную команду страны.

В межсезонье Николаев по просьбе министра обороны Андрея Гречко оставил сборную и сосредоточился на работе с клубом. Как известно, наша национальная команда добралась до финала Евро-1972, где уступила Западной Германии 0:3. В этом же сезоне ЦСКА сумел подняться с 11-го места на 5-е, однако этот прыжок удовлетворения Николаеву и его подопечным не принес. Вскоре чемпионский тренер из-за конфликта с игроками покинул команду.

Ныне «Ростов» Карпина отнюдь не претендент на медали и даже путевки в еврокубки. Не исключено, ему придется сражаться за выживание в РПЛ. После домашнего поражения в первом туре от «Динамо» 0:2 ростовчан ждет испытание «Зенитом», в четвертом туре – ЦСКА. Плюю с три матча в Химках, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Может статься, к первой международной паузе (напомним, отборочный матч с Хорватией состоится 1 сентября в Лужниках) команда Карпина недосчитается очков.

Но главное, чтобы эти очки набрала сборная. Как в 1971-м под руководством Валентина Николаева, параллельно возглавлявшего ЦСКА.

источник: «Советский спорт»
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