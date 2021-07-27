Евгений Ловчев: От Влашича толку не будет. Желание ЦСКА заработать перевесило здравый смысл

Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев считает, что не стоит драматизировать поражение «Спартака» в Казани, и рассуждает о судьбе Николы Влашича.

- «Спартак» только что громил соперников, включая «Рубин», в Кубке Премьер, и вдруг проиграл в Казани.

- Ничего страшного в Казани не произошло. «Спартак» находится на правильном пути, команда под руководством нового тренера поменяла игровой вектор. Команда играет в футбол. Этого от футболистов и требует Витория, о чем говорят сами игроки.

Да, в Казани где-то не повезло – не забили, хотя моменты были. Мне показалось, что не совсем готовы к этому матчу были Ларссон и Промес. И в этом тоже причина поражения. Но команда играет в привлекательный футбол.

- Мне тоже игра «Спартака» понравилась: футболисты боролись весь матч, давили, бежали вперед. Игра смотрелась – было довольно весело, бодро. При Тедеско часто невозможно было смотреть на игру «Спартака»…

- Об этом я и говорю.

- Мы все про «Спартак», но хочется похвалить Слуцкого и футболистов «Рубина». Как будто не было разгромного поражения в Кубке Премьер…

- В этом и есть мастерство тренера. Грамотно построил игру и добился победы.