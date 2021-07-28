Владимир Федотов: «Кешля» дома будет играть с двойной мотивацией, но мы к этому готовы

- Начну с того, что мы недавно играли с «Нижним Новгородом» в чемпионате России и, к сожалению, потерпели поражение. Пропустили гол. Два дня после этого мы посвятили восстановлению, промежуток был маленький, потому что матч предстоит играть через два дня на третий.

- У «Кешля» была неделя на восстановление, а ваша команда проводила матч в чемпионате. Видите ли преимущество для соперника в этом?

- Только завтрашняя игра ответит на вопрос, преимущество это или нет. У нас достаточно времени для восстановления. Есть группа футболистов, которая не была задействована в матче с «Нижним Новгородом». Думаю, что все ребята находятся в нормальных кондициях, и завтра нам предстоит боевая игра.

- Буду ли изменения в составе?

- Да, естественно. Ротация нам нужна. Мы проанализируем состояние наших футболистов. Если кто-то не успел восстановиться, будем искать замену. Также нам повезло в том, что нет жары. Завтра по прогнозам будет довольно приятная, чисто футбольная погода. Единственное, что непривычно – искусственное поле. У некоторых наших футболистов есть противопоказания к игре на таком покрытии. Это ребята, которые восстанавливаются после травм. Но я думаю, что каждая команда сталкивается с такими нюансами, и от этого никуда не деться. Как мы всегда говорим – матч состоится в любую погоду.

- В первой игре вы одержали уверенную победу со счетом 3:0. Как думаете, есть ли у «Кешля» потенциал завтра перевернуть игру?

- Кому-то могло показаться, что первый матч получился легким для нас. Но мы встретили ожесточенное сопротивление. Гости создавали моменты, но у них была слабая реализация. Однако при своих болельщиках на своем после у команд всегда повышается мотивация. Мы к этому готовы. Конечно, мы тоже постараемся показать свои лучшие качества.

- Вы были здесь в качестве футболиста. Какие остались впечатления?

- Это было еще в последний год Советского Союза. Мне удалось здесь побывать в качестве игрока. Тогда мне очень понравился город, атмосфера и болельщики. Все было супер. Всегда приятно возвращаться туда, где уже был, чтобы вспомнить те приятные времена и провести какое-то сравнение. Это всегда незабываемо.