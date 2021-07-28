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Дриусси покинул «Зенит». Грустная история аргентинского универсала
28 июля 20:06
автор: Максим Михалко
автор фото: Евгений Асмолов / ФК «Зенит»

Дриусси покинул «Зенит». Грустная история аргентинского универсала

Четырехлетний этап для Себастьяна Дриусси в «Зените» завершен.

Сегодня футболист в своей социальной сети разместил фото из самолета перед отбытием из Санкт-Петербурга. Сообщалось, что ради перехода в клуб MLS «Остин» футболист использовал право на выкуп действующего до лета 2022 года контракта. Что же это значит?

«ЗЕНИТ» В РОЛИ ТРАНЖИРЫ

Во-первых, за Дриусси стоит порадоваться. Как всегда стоит радоваться, если клуб покидает футболист, который давно хотел уйти. Но эту логичную радость обдает ледяным душем грусть, ставшая синонимом второй части карьеры Дриусси в «Зените». Покидает 25-летний аргентинец Санкт-Петербург совсем не так, как задумывалось и совсем не тем, кем был способен. Декорации расставания добавили свежих брызг в уже застывшую кляксу на большом аргентинском проекте. Задуманном в «Зените» ранним летом 2017-года и превратившемся в показательный «прожект». Причинно-следственные связи провальности этого проекта сейчас опустим – тема достойна отдельного описания. Лишь коротенько напомним генеральную идею той затеи – помочь молодым южноамериканским футболистам возмужать, к европейскому футболу адаптироваться и по мере взросления - с выгодой распродать в ведущие лиги. Желательно известным на весь мир и богатым клубам. Обогатив статусными сделками не только казну, но и бренд «Зенита». Увы, таким статусным вышел только переход Леандро Паредеса в «ПСЖ» за 42 миллиона Евро, но Паредес и шел в оптовом аргентинском наборе отдельной категорией. С опытом в Серии А, с проявленными там сильными качествами, с матчами за сборную Аргентины. Другие, включая Дриусси, брались на вырост. Но подробности завершения его карьеры в Петербурге изобличают «Зенит» скорее транжирой –потребителем, чем изощренным купцом-комбинатором.

Вместо продажи в условный «Интер» за много миллионов прибавившего в мастерстве игрока, «Зенит» отпускает его во все еще загадочный для нас футбольный мир под названием MLS, отпускает на загадочных условиях, но очевидно – довольствуясь лишь игровой отдачей от Дриусси. И то – отдачей в усеченном объеме.

ВИРТУОЗНАЯ ПРЕМЬЕРА НА «ГАЗПРОМ-АРЕНЕ»

Почему так получилось? Для выданья на вырост в Петербурге аргентинцам требовалась эксклюзивная огранка, где главной целью было раскрытие их лучших качеств. Ах, как Дриусси в «Зените» начинал! В первом же матче на «Газпром-Арене» забивает оба командных мяча «Рубину», да какой победный! В прыжке, выгнув стопу, с лета вонзает мяч в «девятку». Вы пересмотрите тот гол – наслаждение гарантировано. Казалось, вот он, виртуоз и бомбардир в одном лице, автор мастер-классов. Присматривайся Кокорин, трепещи Дзюба! В приватных беседах зенитовцы выделяли из аргентинского квинтета именно Дриусси. С трепетом о нем говорили, что хитер в атаке , как лис, с жонглерской ловкостью, стремителен, как вихрь. Но так лишь начиналось. Вскоре комбинация, в том числе и трагических, обстоятельств, пустила аргентинский проект под откос. Превратив и Дриусси из эксклюзивного актива в расходный материал для добывания результата. В первом чемпионском сезоне он еще порхал на любимой позиции, разбавляя эстетичные голы радостью от хитрого подыгрыша. 12 голов, 10 передач. В компании Дзюбы, Азмуна и пятерки других мастеров атакующего жанра – такая статистика ого-го!

РАЗМЕННАЯ МОНЕТА В КОМБИНАЦИИ КЛУБНЫХ БОССОВ

Но чем сильнее «Зенит» ассоциировался с тандемом Азмун-Дзюба, тем чаще применительно к Дриусси назывались общекомандные термины: надежность, объем, оборона. Себастьян терпел, выигрывал с командой титулы, пил из Кубков шампанское, но тосковал. Долго и проникновенно.

В прощальном письме Себастьян признался, что его накрыл печалью и сорвавшийся прошлым летом переход в «Интер Майами». Но здесь придется употребить циничную фразу: «Дриусси должен был знать, куда шел». При всей статусности быть зенитовцем, длительный контракт с ним означает и коварные издержки. Финансовые запросы и политические амбиции большого клуба порой затирают футбольные резоны, поэтому разменной монетой в хитрых комбинаций денег и амбиций становились в «Зените» многие. Кержаков –старший , Дзюба, Шатов, даже легенды: Аршавин, Заболотный.

ПРАВОТА ТРЕНЕРА И ДРАМА ФУТБОЛИСТА

Затянувшаяся тоска Дриусси и породила скандальное признание-мем о «дерьмовой позиции». Той, что шансы на повторения нечто этакого, исполненного в том матче с «Рубином», минимизировала.

Дриусси переживал драму, работая на команду, но оставаясь в тисках футбольного творчества. Это же и тренерская драма – ради тактической «правильности» и счета на табло закрыть эксперимент. Укорачивая сольную программу яркой индивидуальности.

Впрочем, Семак мог видеть главные достоинства универсального солдата по-другому. Мог, имел право. Счет на табло за три сезона правоту Семака подтверждает.

Но футбол –не только итоговый счет. Это еще и авторская исключительность, зрелище, эмоции. А Себастьян Дриусси за 4 года в «Зените» показал только разминочную часть своего нарядного репертуара. Это первая мысль, когда глядишь вслед аргентинцу.

источник: «Советский спорт»
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