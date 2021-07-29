Сандро Шварц: С новым тренером «Уфа» показывает другой футбол

- Матч с «Уфой» будет последним для начальника команды Александра Удальцова. Что об этом думаете?

- На натуральном газоне скорость передач и ощущение мяча отличаются. На искусственном поле легче показать свою технику, поскольку газон максимально ровный. Поэтому мы ждем быстрой и техничной игры.

- В прошлое воскресенье мы посетили матч ЦСКА - «Уфа». Это серьезная команда, которая компактно обороняется. Такую защиту достаточно сложно взломать. С новым тренером команда показывает совсем другой футбол. Кроме того, игра пройдет на искусственном газоне, что тоже внесет свои коррективы. Мы убеждены, что на нем «Уфа» постарается сыграть в свой футбол. Но мы должны сохранить свои принципы, сыграть в своем стиле и хорошо себя проявить в этой встрече.

- К сожалению, я не могу комментировать этот вопрос. Это к клубу.

- Каково состояние Грулева, Моро и Лесового?

- Грулева не будет в заявке на игру. Моро прошел весь недельный тренировочный цикл, и мы сможем на него рассчитывать. По Лесовому вопрос пока открыт, он тренируется индивидуально. У нас есть еще два дня, чтобы принять решение.

- В прошлом сезоне после встречи с «Динамо» уфимцы поменяли главного тренера, и в игре команды многое изменилось. Можете отметить нынешние сильные стороны этой команды?

- По сравнению с прошлым сезоном игровая схема «Уфы» не изменилась. Они используют трех центральных защитников и двух латералей. Их оборону сложно взломать. Матч с ЦСКА и контрольные встречи показали, что уфимцы часто прибегают к фланговым навесам и прострелам, чтобы найти двух нападающих, врывающихся в штрафную площадь. Нам надо будет плотно и компактно обороняться в своей штрафной, и не давать делать навесы с флангов.

- «Динамо» одержало победу в Ростове. Вы могли бы отметить моменты, над которыми стоит еще поработать?

- Идеальных матчей не бывает. Наверняка где-то можно было сыграть лучше. Мы проанализировали эту встречу, сделали выводы, но исходя из того, что это был первый матч сезона, я доволен результатом и качеством игры. Мы организованно оборонялись. Во втором тайме создали много моментов, особенно хорошо сыграли в переходных фазах, и на этом мы сделали упор при анализе встречи.

- В матче против «Ростова» пару центральных защитников составили Ордец и Бальбуэна. Она станет основной?

- Это было сложным решением, потому что есть еще Евгеньев и Плиев, которые отлично работают на тренировках. Для нас важным моментом является конкуренция. У нас очень хорошо укомплектована команда в этой зоне, чему мы очень рады. Связка Ордец – Бальбуэна отлично проявила себя в матче с «Ростовом», как и вся команда при оборонительных действиях. Дальше гарантий нет. Все будем смотреть по тренировочному процессу. У каждого центрального защитника есть шанс на попадание в стартовый состав

- Ждете новичков в линию атаки?

- Я в первую очередь работаю с теми ребятами, которые находятся в нашей обойме. В первом туре они проявили свои лучшие качества. В тренировочном цикле они также хорошо себя показывают. Мы находимся в плотной связи с Желько Бувачем по поводу возможных трансферов, так что вопрос по новичку открыт и работа ведется.

- Карапузов стал лучшим игроком матча «Крылья Советов» - «Ахмат». Что скажете?

- Думаю, он и дальше будет прогрессировать. Он отдал прекрасную голевую передачу. Желаю ему продолжать в том же духе.

- Оцените шансы Сазонова закрепиться в основной команде.

- Это молодой игрок с высоким потенциалом. Ему надо поработать над скоростью принятия решений при владении мячом, жесткостью при ведении единоборств и тактической подготовкой.

- Как вам первый тур чемпионата России? Много ли игр удалось посмотреть?

- Чемпионат стартовал с матчей высокого качества. Все встречи были достаточно равные. Даже если был явный фаворит, то ему приходилось доказывать свой класс. Мы посмотрели матчи «Спартака», «Локомотива», «Зенита», а в воскресенье посетили встречу ЦСКА - «Уфа» и получили информацию о своих ближайших соперниках.

- Вы следите за Олимпиадой? Вас удивил вылет сборной Германии по футболу?

- Мне нравится наблюдать не только за футболом, но и за другими видами спорта. Это то событие, которое приковывает всеобщее внимание. Я не удивлен выступлению сборной Германии, и ее вылету с Олимпиаду. Состав был неоптимальный, скамейка - короткой, так что это объяснимо.

- Следите за выступлением российских спортсменов?

- Да, мы на базе смотрим выступления россиян и всегда радуемся, когда они завоевывают медали.

- Как отнеслись к просьбе главного тренера сборной России Валерия Карпина о переносе матчей 6-го тура?

- Ко мне никакой информации не поступало, впервые слышу об этом.