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«Сочи» снова победил «Кешля» и прошел в третий раунд Лиги конференций
29 июля 21:21
автор: Дмитрий Кузнецов

«Сочи» снова победил «Кешля» и прошел в третий раунд Лиги конференций

Южане выиграли в Баку – 4:2, а по сумме двух матчей - 7:2

Команда Владимира Федотова приехала на ответный матч с прекрасным заделом. Отыграть три мяча у «Сочи», сенсации прошлого сезона РПЛ, скромному азербайджанскому клубу «Кешля» было не по силам. Это все понимали. Уровень соперников слишком разный.

«Кешля» идет на шестом месте в своем чемпионате. На нем же и финишировал в предыдущем сезоне, но выиграл Кубок, благодаря чему и оказался в квалификации Лиги конференций. Правда, после такого успеха растерял почти всех лидеров, которые перебрались в более богатые команды. Так что состав у соперника сочинцев абсолютно не сыгран.

Это доказал старт чемпионата Азербайджана. Три поражения в четырех матчах – почти провал. Плюс неудача в первом поединке в России. «Сочи» тоже уступил в стартовом матче РПЛ, проиграв в гостях новичку лиги «Нижнему Новгороду» (0:1). Но это все же несчастный случай. По игре южане смотрелись не хуже.

В Баку больших проблем наша команда не испытала. На 21-й минуте повела в счете. Сергей Терехов без помех сделал нацеленный пас в штрафную, а там Марко Дуганджич мастерски сыграл на опережение, головой отправив мяч в ворота почти в упор. Что делали три игрока обороны бакинцев – непонятно.

Такой же грубый ляп защита хозяев допустила на 38-й минуте. Буквально перед этим «Кешля» отыгрался. Фелипе Сантос показал высокий класс индивидуального мастерства. Получил передачу на левом фланге, убрал на паузе своего соотечественника из Бразилии новичка «Сочи» Родригао, а затем переиграл Николая Заболотного, отправив мяч в дальний нижний угол мимо вратаря. И тут же был новый провал в центре обороны, которым воспользовался Никита Бурмистров. Он по центру разогнал атаку, дошел до радиуса штрафной, откуда с левой ноги зарядил под самую штангу.

Турнирной интриги в игре не было. Однако хотелось, чтобы «Сочи» снова победил. Наши клубы так много проигрывали в прошлом евросезоне, что уже хватит. Второй тайм ничего нового в расклад сил не привнес. «Кешля» отыгрался, активно проведя первые минуты после отдыха. Сантос снова был главным действующим лицом. На этот раз бразилец ассистировал Гаджиеву, выдав точный пас, а перед этим обыграв двоих соперников.

Но дальше хозяева снова стали ошибаться в обороне. Данила Прохин и оформивший дубль Дуганджич забивали с близкого расстояния. «Сочи» вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций, где соперник уже должен быть посерьезнее – победитель пары «Партизан» — «Дунайска Стреда». За это время южанам надо решать свои кадровые и игровые проблемы. С этим у команды Федотова на старте сезона не все в порядке.

Лига конференций. 2-й квалификационный раунд

Ответный матч

«Кешля» (Азербайджан) – «Сочи» (Россия) – 2:4 (1:2)

Голы: Дуганджич, 22 – 0:1. Фелипе Сантос, 35 – 1:1. Бурмистров, 38 – 1:2. Гаджиев, 52 – 2:2. Прохин, 70 – 2:3. Дуганджич, 82 – 2:4.

«Кешля»: Намашко, Алиев, Салахлы, Гыртымов (Магеррамли, 67), Гулиев (Юнанов, 80), Бойович, Фелипе Сантос, Гаджиев, Гигаури, Алдаир Нету (Ахундов, 72), Гудиаби.

«Сочи»: Заболотный, Родригао (Барач, 85), Юрганов, Терехов (Маммана, 85), Прохин, Маргасов, Цаллагов (Заика, 71), Бурмистров (Колмаков, 80), Ангбан, Воробьев (Барсов, 71), Дуганджич.

Предупреждения: Алдаир Нету (68), Цаллагов (68), Ахундов (78).

Первый матч: 0:3.

источник: «Советский спорт»
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