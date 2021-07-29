«Сочи» снова победил «Кешля» и прошел в третий раунд Лиги конференций

Команда Владимира Федотова приехала на ответный матч с прекрасным заделом. Отыграть три мяча у «Сочи», сенсации прошлого сезона РПЛ, скромному азербайджанскому клубу «Кешля» было не по силам. Это все понимали. Уровень соперников слишком разный.

«Кешля» идет на шестом месте в своем чемпионате. На нем же и финишировал в предыдущем сезоне, но выиграл Кубок, благодаря чему и оказался в квалификации Лиги конференций. Правда, после такого успеха растерял почти всех лидеров, которые перебрались в более богатые команды. Так что состав у соперника сочинцев абсолютно не сыгран.

Это доказал старт чемпионата Азербайджана. Три поражения в четырех матчах – почти провал. Плюс неудача в первом поединке в России. «Сочи» тоже уступил в стартовом матче РПЛ, проиграв в гостях новичку лиги «Нижнему Новгороду» (0:1). Но это все же несчастный случай. По игре южане смотрелись не хуже.

В Баку больших проблем наша команда не испытала. На 21-й минуте повела в счете. Сергей Терехов без помех сделал нацеленный пас в штрафную, а там Марко Дуганджич мастерски сыграл на опережение, головой отправив мяч в ворота почти в упор. Что делали три игрока обороны бакинцев – непонятно.

Такой же грубый ляп защита хозяев допустила на 38-й минуте. Буквально перед этим «Кешля» отыгрался. Фелипе Сантос показал высокий класс индивидуального мастерства. Получил передачу на левом фланге, убрал на паузе своего соотечественника из Бразилии новичка «Сочи» Родригао, а затем переиграл Николая Заболотного, отправив мяч в дальний нижний угол мимо вратаря. И тут же был новый провал в центре обороны, которым воспользовался Никита Бурмистров. Он по центру разогнал атаку, дошел до радиуса штрафной, откуда с левой ноги зарядил под самую штангу.